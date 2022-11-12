Турция хочет превратить "зерновой коридор" в путь к миру, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что инициатива "зернового коридора" может стать предвестником мира в регионе и открыть путь для "мирного коридора" между РФ и Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
"Конечно, сегодня Россия столкнулась с безграничными атаками Запада, особенно со стороны США. РФ сопротивляется давлению. В то же время Турция стремится превратить "зерновой коридор" в путь мира", - сказал турецкий лидер.
По его словам, одной позиции Путина по этому вопросу недостаточно, и он намерен поднять вопрос в разговоре с Владимиром Зеленским.
Также Эрдоган рассчитывает поговорить о расширении "зернового коридора" российскими удобрениями.
Турецкий лидер также заявил, что его страна выступает за продление Черноморской зерновой инициативы: "Чем дольше будет продолжаться соглашение, тем лучше".
Не буде миру, допоки наші території окуповані.
Теж мені, адвокат *******.
Інакше "сусід наш північний-ворог одвічний" (с.)
Виявляєтся що США напали на рашку а вона бідненька відбивається, але якимось дивом на тереторії України
І тут треба, що би українців об'єктивно інформували. Наприклад, що є альтернатива зерновій угоді. Що Турція хоч і бере процент з нашого експорту, але відмовляється його охороняти, натомість разом з РФ вибивають нові поступки з України і Світу для москви.
Перших потрібно або знищіти або ізолювати від нормальних людей
А то шо вони там триндять про мир - весь світ, включаючи рашку, триндить про мир. Меньше кіпішуйте і бережіть нерви.
"Чому за рахунок українського зерна ... збирається нав'язувати мир Україні і її народу з рашистським вбивцею українського народу, а не за рахунок турецької протоки Босфор.котру рашист використав.як морський шлях.через котрий довший час постачав зброю для війни з Україною,а повітряний простір турок до сьогодні не закрив для рашистського авіаційного руху .котрий дає можливість рашисту також .постачати озброєння для війни з Україною"
Справді ЧОМУ?