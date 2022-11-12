РУС
Турция хочет превратить "зерновой коридор" в путь к миру, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что инициатива "зернового коридора" может стать предвестником мира в регионе и открыть путь для "мирного коридора" между РФ и Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Конечно, сегодня Россия столкнулась с безграничными атаками Запада, особенно со стороны США. РФ сопротивляется давлению. В то же время Турция стремится превратить "зерновой коридор" в путь мира", - сказал турецкий лидер.

По его словам, одной позиции Путина по этому вопросу недостаточно, и он намерен поднять вопрос в разговоре с Владимиром Зеленским.

Также Эрдоган рассчитывает поговорить о расширении "зернового коридора" российскими удобрениями.

Турецкий лидер также заявил, что его страна выступает за продление Черноморской зерновой инициативы: "Чем дольше будет продолжаться соглашение, тем лучше".

Читайте также: Эрдоган назвал решение об отводе российских войск из Херсона "положительным шагом"

+16
А не пішов би ти до турецької матері? Задовбав зі своїми гнилими натяками. Нах кацапню із України. А потім якісь "шляхи". Так ***** і передай.
12.11.2022 13:02 Ответить
+13
Дивак якийсь.
Не буде миру, допоки наші території окуповані.
Теж мені, адвокат *******.
12.11.2022 13:01 Ответить
+10
Єдиний шлях до миру це знищення "*********"
Інакше "сусід наш північний-ворог одвічний" (с.)
12.11.2022 13:04 Ответить
12.11.2022 13:01 Ответить
12.11.2022 13:02 Ответить
Едік зараз папа "гнаних та голодних" - це його "процент" на війні
12.11.2022 13:07 Ответить
Цим бусурманом керує виключно жадоба власної наживи. На нашому збіжжі - головному нашому національному багатстві.
12.11.2022 15:32 Ответить
а якщо наші території будуть не окуповані, то і потреби в зерновому коридорі не буде.
12.11.2022 18:04 Ответить
12.11.2022 13:02 Ответить
12.11.2022 13:04 Ответить
12.11.2022 13:05 Ответить
Коли на дітячій анімації у всіх отелях Анталії буде лунати пісня: "Раша-параша, о, о, о-о", тоді будемо говорити з туркми про шлях до миру...
12.11.2022 13:07 Ответить
сьогодні Росія зіткнулася з безмежними атаками Заходу, особливо з боку США Джерело:
Виявляєтся що США напали на рашку а вона бідненька відбивається, але якимось дивом на тереторії України
12.11.2022 13:07 Ответить
це рашка коли розпочинала війну думала що це вигідно їй і плювала на всіх, хто дзвонив умовляв війни не розпочинати, а як все пішло не за планом, то тепер вже їх обманом втягнули у війну, жодної відповідальності за свої дії,завжди винуватий будь-хто хоч зірки в небі тільки не вони.
12.11.2022 18:07 Ответить
нема питань. Мир це добре, але на умовах України.
12.11.2022 13:07 Ответить
сьогодні Росія зіткнулася з безмежними атаками Заходу, особливо з боку США. РФ пручається тиску
12.11.2022 13:08 Ответить
Тобто турок курить, що це не русня атакує Україну, а бачте расєянчєгі бідолашні зіткнулися з безмежними атаками заходу і пручаються. Лягли такі спати увечері білі і пухнасті кацапи, нікого не чіпали, аж раптом - ба-бах! - о 4 ранку на расєю "безмежні атаки заходу" посипалися.
12.11.2022 13:08 Ответить
Через капітуляцію орків і репарації
12.11.2022 13:09 Ответить
Єрдоган ху..ю каже
12.11.2022 13:10 Ответить
Не "зернова угода" є шляхом до миру, а як мінімім виведення російських військ з усієї території України. До речі, можливо тоді буде не потрібна і "зернова угода".
12.11.2022 13:11 Ответить
Зернова угода це символ поступок суверенітету України на користь РФ і Турції. То вона збережеться?
12.11.2022 13:14 Ответить
Цілком згоден, але чому так відбувається. Може через те що наші партнери пропонують нам показувати свою договороздатність, з такими тезами приїджав в Україну Салліван. Звісно можна всіх послати як робить це Ізраіль, от тільки прблема в тому що ми залежимо від допомоги Заходу.
12.11.2022 13:54 Ответить
Погоджуюсь, але ніхто нам не забороняє, і не може, працювати в напрямку незалежності. І відстоювати принципові, наші, інтереси.
І тут треба, що би українців об'єктивно інформували. Наприклад, що є альтернатива зерновій угоді. Що Турція хоч і бере процент з нашого експорту, але відмовляється його охороняти, натомість разом з РФ вибивають нові поступки з України і Світу для москви.
12.11.2022 15:41 Ответить
та не кизди ердоган - ти хочеш утвердитись як регіональний лідер, та особисто збагатитись....- тобі вигідна обескровлена кацапія та Україна...
12.11.2022 13:15 Ответить
поясніть мені це говорить президент країни НАТО чи ОДКБ ? на старість в Ердогана зовсім з головою погано стало пора на пенсію .
12.11.2022 13:16 Ответить
Цікаво що *уйло йому за такі "ляпи" пообіцяв?
12.11.2022 13:17 Ответить
************
12.11.2022 13:20 Ответить
Етот придурок хоть понимает что он несет? Он просит ***** снять блокаду на вывоз зерна с Украины чтобы не умерли миллионы людей во всем мире и в то же время обвиняет Запад и США что напали рашку. Ето все равно что обвинить мертвых жителей Мариуполя что РФ потратила на них свои бомбы и ракеты.
12.11.2022 13:23 Ответить
і щоб ви знали, час від часу вспливає таке гівно, що звинувачує мешканців Маріуполя в тому, що рашка знесла місто з лиця Землі.
12.11.2022 18:10 Ответить
Можна зрозуміти Ердогана. Він хоче бути таким собі"посередником", а без лояльного ставлення до обох сторон конфлікту це не можливо. Але не можливо бути посередником між вбивцями-гвалтівниками-мародерами і цивілізованим світом.
Перших потрібно або знищіти або ізолювати від нормальних людей
12.11.2022 13:23 Ответить
Со мной в институте учился один негр из ПНГ у него было выражение : "Пачьоль нагуй, я тебья спрашиваю, да?"
12.11.2022 13:34 Ответить
Шлях до миру починається прямуванням фєдєрастових свинособак на#уй з української землі.
12.11.2022 13:36 Ответить
Ердоган хитро ви .,,,маханий прорашистський посібник .Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що ініціатива "зернового коридору" може стати провісником миру в регіоні .Чому за рахунок українського зерна турок збирається навязувати мир Україні і її народу з рашистським вбивцею українського народу, а не за рахунок турецької протоки Босфор.котру рашист використав.як морський шлях.через котрий довший час постачав зброю для війни з Україною,а повітряний простір турок до сьогодні не закрив для рашистського авіаційного руху .котрий дає можливість рашисту також .постачати озброєння для війни з Україною.???
12.11.2022 13:37 Ответить
What a bullshit !
12.11.2022 13:41 Ответить
Якщо пєрдоган доєднався др санкцій, мир би вже був бо не було б расєї , а так хитрожопа тварина
12.11.2022 13:56 Ответить
Цей турецький диктатор вирішив підзаробити на війні в Україні.
12.11.2022 14:04 Ответить
Блін, да шо ви всі на турків накинулися? Чуваки допомогли зламати морську блокаду України. Внаслідок цього аграрії змогли вивезти врожай, який просто не було куди складати і ціни на нього всередині країни впали в 4 і більше разів. Українські підприємці і аграрії отримали хоч якесь бабло, що в умовах довгострокового конфлікту дуже важливо.
А то шо вони там триндять про мир - весь світ, включаючи рашку, триндить про мир. Меньше кіпішуйте і бережіть нерви.
12.11.2022 14:11 Ответить
Шлях до миру - це густо всіяний кацапськими трупаками чорнозем.
12.11.2022 14:23 Ответить
Навіть у риториці Ердоган на стороні Путіна, адвокатує Кремлю: "Росія зіткнулася з безмежними атаками Заходу, особливо з боку США." ... Для миру, ніби, "однієї позиції Путіна з цього питання недостатньо" ,"Ердоган розраховує поговорити про розширення "зернового коридору" російськими добривами. То ніби Україна напала на РФ...

"Чому за рахунок українського зерна ... збирається нав'язувати мир Україні і її народу з рашистським вбивцею українського народу, а не за рахунок турецької протоки Босфор.котру рашист використав.як морський шлях.через котрий довший час постачав зброю для війни з Україною,а повітряний простір турок до сьогодні не закрив для рашистського авіаційного руху .котрий дає можливість рашисту також .постачати озброєння для війни з Україною"

Справді ЧОМУ?
12.11.2022 14:53 Ответить
Російське добриво, вже вдобрює Українську землю!
12.11.2022 16:16 Ответить
Подстилка кацапская!
12.11.2022 18:10 Ответить
 
 