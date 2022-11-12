Турция хочет превратить "зерновой коридор" в путь к миру, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что инициатива "зернового коридора" может стать предвестником мира в регионе и открыть путь для "мирного коридора" между РФ и Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

"Конечно, сегодня Россия столкнулась с безграничными атаками Запада, особенно со стороны США. РФ сопротивляется давлению. В то же время Турция стремится превратить "зерновой коридор" в путь мира", - сказал турецкий лидер.

По его словам, одной позиции Путина по этому вопросу недостаточно, и он намерен поднять вопрос в разговоре с Владимиром Зеленским.

Также Эрдоган рассчитывает поговорить о расширении "зернового коридора" российскими удобрениями.

Турецкий лидер также заявил, что его страна выступает за продление Черноморской зерновой инициативы: "Чем дольше будет продолжаться соглашение, тем лучше".

