Эрдоган назвал решение об отводе российских войск из Херсона "положительным шагом"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на отступление российских войск из Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT Haber.

Эрдоган отметил, что Турция продолжит быть посредником между воюющими сторонами. Он надеется, что в переговорном процессе удастся добиться успеха.

"Решение России по Херсону – положительное решение, важное решение. Я не знаю, будет ли Россия участвовать в G-20, или нет, если будет участие, у нас будет возможность там встретиться. В противном случае мы продолжим вести телефонную дипломатию с РФ. Мы надеемся, что мы добьемся успеха в посредничестве", - сказал турецкий лидер.

