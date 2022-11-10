РУС
Эрдоган назвал решение об отводе российских войск из Херсона "положительным шагом"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на отступление российских войск из Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT Haber.

Эрдоган отметил, что Турция продолжит быть посредником между воюющими сторонами. Он надеется, что в переговорном процессе удастся добиться успеха.

"Решение России по Херсону – положительное решение, важное решение. Я не знаю, будет ли Россия участвовать в G-20, или нет, если будет участие, у нас будет возможность там встретиться. В противном случае мы продолжим вести телефонную дипломатию с РФ. Мы надеемся, что мы добьемся успеха в посредничестве", - сказал турецкий лидер.

Маленьке але: відводять війська не по своїй волі,а тому-що ЗСУ їх поставило в складні умови...це м'яко сказано...
10.11.2022 10:20 Ответить
А уход за пределы госграницы - ещё позитивнее.
Больше позитива !
10.11.2022 10:24 Ответить
Ще позитивніше буде коли вони заберуться з території всієї України. Але ЗСУ допоможуть зробити і цей позитивний крок.
10.11.2022 10:24 Ответить
зрозуміло....договорняки продовжуються
10.11.2022 10:20 Ответить
Так и сказал:"Беги вова беги"
10.11.2022 10:37 Ответить
У мене така підозра, що деякі іноземні політики вже руки потирають. Ну мовляв усі обл центри станом на 24 лютого відвоюєте - і норм, мовляв, можна й компроміси шукати
10.11.2022 11:04 Ответить
Дєд-мопед дуже хоче призупинити війну тому витрачає мільярди долларів на інфошум про переговори.я тиждень тому писав що у найближчі дні ЗСУ звільнять Херсон і наступним буде Луганськ.
10.11.2022 11:12 Ответить
Какой , нах, « позитивный крок»?!!!

Они не выводят войска- их от туда выбивает ВСУ. Они бегут. И бегут не по свой води.

Не надо приписывать « позитив» кацапам.
Там его нет.

Там есть только смерть, которую они несут.
10.11.2022 16:39 Ответить
100500%
10.11.2022 18:19 Ответить
Вот именно, что это ВСУ в результате многонедельных боевых действий заставили Рашу сваливать их Херсона, а сейчас в Сети пошла разгоняться информ-волна о некоем "жесте доброй воли" с рамках некоего "компромисса", за наш счёт естественно. Это настораживает
10.11.2022 10:27 Ответить
Ну а мізки в нас для чого?
Під Києвом теж казали,що домовилися...
але ж ми знаєм,що орків покрошили разом з логістикою....
10.11.2022 11:04 Ответить
та який нах "вивід"- водорозділ потрібен кацапні
10.11.2022 10:21 Ответить
10.11.2022 10:24 Ответить
віддай кацапам Босфор задля кращого просування у "перемовинах"... усі такі благодійники за рахунок України...
10.11.2022 10:24 Ответить
В смысле позитивный шаг что ЗСУ выбивают орков из Херсона а не они сами просто уходят?
10.11.2022 10:27 Ответить
В сенсі того що - ЗСУ витискають орків з Херсону , і вони звідти - відходять на своїх ногах , але їх не вивозять у чорних мішках . Це не одне й те ж . Бо їхні елітні підрозділи , при цьому - залишаються боєздатними . Саме це і мається на увазі коли говорять про вихід русні із Херсона . .
10.11.2022 10:40 Ответить
треба бити їх навздогін..., сподіваюсь ми вивчили уроки відступу русні з київської та чернігівської областей...
10.11.2022 10:47 Ответить
Та луплять немов би . В тг каналах ще з учора писали що наша арта накриває колони русні що відходить . Але конкретної , офіційної інформації про це замало . .
10.11.2022 10:52 Ответить
Позитивні кроки від рф можливі тільки в одному випадку - коли їх массовано нищать (крейсер Москва та ін...)
10.11.2022 10:54 Ответить
Дед Эрдоган очень позитивый тролль....
10.11.2022 10:58 Ответить
+ Особенно актуально после того как он закрыл пролет над Турцией для гражданских самолетов орков.)))
10.11.2022 11:27 Ответить
Турок блін.......... .
10.11.2022 11:26 Ответить
Хитрый чел.
10.11.2022 11:30 Ответить
Похвалил, мля!

за что? Просто так?

«Просто так» ничего не делается.

следите за руками напёрсточника, а не за его словами
10.11.2022 16:43 Ответить
 
 