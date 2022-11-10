УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13383 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 002 25

Ердоган назвав рішення про відведення російських військ із Херсону "позитивним кроком"

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відреагував на відступ російських військ із Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber.

Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить бути посередником між сторонами, що воюють. Він сподівається, що в переговорному процесі вдасться досягти успіху.

"Рішення Росії щодо Херсону – позитивне рішення, важливе рішення. Я не знаю, чи братиме участь Росія в G-20, чи ні, якщо буде участь, у нас буде можливість там зустрітися. В іншому випадку ми продовжимо вести телефонну дипломатію з РФ. Ми сподіваємося, що ми досягнемо успіху в посередництві", - сказав турецький лідер.

Також дивіться: Сумні окупанти відступають з Херсону: "Видели много плакатов "Россия здесь навсегда". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18483) Херсон (3566) Ердоган Реджеп Таїп (974)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Маленьке але: відводять війська не по своїй волі,а тому-що ЗСУ їх поставило в складні умови...це м'яко сказано...
показати весь коментар
10.11.2022 10:20 Відповісти
+14
А уход за пределы госграницы - ещё позитивнее.
Больше позитива !
показати весь коментар
10.11.2022 10:24 Відповісти
+14
Ще позитивніше буде коли вони заберуться з території всієї України. Але ЗСУ допоможуть зробити і цей позитивний крок.
показати весь коментар
10.11.2022 10:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зрозуміло....договорняки продовжуються
показати весь коментар
10.11.2022 10:20 Відповісти
Так и сказал:"Беги вова беги"
показати весь коментар
10.11.2022 10:37 Відповісти
У мене така підозра, що деякі іноземні політики вже руки потирають. Ну мовляв усі обл центри станом на 24 лютого відвоюєте - і норм, мовляв, можна й компроміси шукати
показати весь коментар
10.11.2022 11:04 Відповісти
Дєд-мопед дуже хоче призупинити війну тому витрачає мільярди долларів на інфошум про переговори.я тиждень тому писав що у найближчі дні ЗСУ звільнять Херсон і наступним буде Луганськ.
показати весь коментар
10.11.2022 11:12 Відповісти
Какой , нах, « позитивный крок»?!!!

Они не выводят войска- их от туда выбивает ВСУ. Они бегут. И бегут не по свой води.

Не надо приписывать « позитив» кацапам.
Там его нет.

Там есть только смерть, которую они несут.
показати весь коментар
10.11.2022 16:39 Відповісти
100500%
показати весь коментар
10.11.2022 18:19 Відповісти
Маленьке але: відводять війська не по своїй волі,а тому-що ЗСУ їх поставило в складні умови...це м'яко сказано...
показати весь коментар
10.11.2022 10:20 Відповісти
Вот именно, что это ВСУ в результате многонедельных боевых действий заставили Рашу сваливать их Херсона, а сейчас в Сети пошла разгоняться информ-волна о некоем "жесте доброй воли" с рамках некоего "компромисса", за наш счёт естественно. Это настораживает
показати весь коментар
10.11.2022 10:27 Відповісти
Ну а мізки в нас для чого?
Під Києвом теж казали,що домовилися...
але ж ми знаєм,що орків покрошили разом з логістикою....
показати весь коментар
10.11.2022 11:04 Відповісти
та який нах "вивід"- водорозділ потрібен кацапні
показати весь коментар
10.11.2022 10:21 Відповісти
показати весь коментар
10.11.2022 10:24 Відповісти
А уход за пределы госграницы - ещё позитивнее.
Больше позитива !
показати весь коментар
10.11.2022 10:24 Відповісти
Ще позитивніше буде коли вони заберуться з території всієї України. Але ЗСУ допоможуть зробити і цей позитивний крок.
показати весь коментар
10.11.2022 10:24 Відповісти
віддай кацапам Босфор задля кращого просування у "перемовинах"... усі такі благодійники за рахунок України...
показати весь коментар
10.11.2022 10:24 Відповісти
В смысле позитивный шаг что ЗСУ выбивают орков из Херсона а не они сами просто уходят?
показати весь коментар
10.11.2022 10:27 Відповісти
В сенсі того що - ЗСУ витискають орків з Херсону , і вони звідти - відходять на своїх ногах , але їх не вивозять у чорних мішках . Це не одне й те ж . Бо їхні елітні підрозділи , при цьому - залишаються боєздатними . Саме це і мається на увазі коли говорять про вихід русні із Херсона . .
показати весь коментар
10.11.2022 10:40 Відповісти
треба бити їх навздогін..., сподіваюсь ми вивчили уроки відступу русні з київської та чернігівської областей...
показати весь коментар
10.11.2022 10:47 Відповісти
Та луплять немов би . В тг каналах ще з учора писали що наша арта накриває колони русні що відходить . Але конкретної , офіційної інформації про це замало . .
показати весь коментар
10.11.2022 10:52 Відповісти
Позитивні кроки від рф можливі тільки в одному випадку - коли їх массовано нищать (крейсер Москва та ін...)
показати весь коментар
10.11.2022 10:54 Відповісти
Дед Эрдоган очень позитивый тролль....
показати весь коментар
10.11.2022 10:58 Відповісти
+ Особенно актуально после того как он закрыл пролет над Турцией для гражданских самолетов орков.)))
показати весь коментар
10.11.2022 11:27 Відповісти
Турок блін.......... .
показати весь коментар
10.11.2022 11:26 Відповісти
Хитрый чел.
показати весь коментар
10.11.2022 11:30 Відповісти
Похвалил, мля!

за что? Просто так?

«Просто так» ничего не делается.

следите за руками напёрсточника, а не за его словами
показати весь коментар
10.11.2022 16:43 Відповісти
 
 