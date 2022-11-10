Ердоган назвав рішення про відведення російських військ із Херсону "позитивним кроком"
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відреагував на відступ російських військ із Херсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber.
Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить бути посередником між сторонами, що воюють. Він сподівається, що в переговорному процесі вдасться досягти успіху.
"Рішення Росії щодо Херсону – позитивне рішення, важливе рішення. Я не знаю, чи братиме участь Росія в G-20, чи ні, якщо буде участь, у нас буде можливість там зустрітися. В іншому випадку ми продовжимо вести телефонну дипломатію з РФ. Ми сподіваємося, що ми досягнемо успіху в посередництві", - сказав турецький лідер.
Они не выводят войска- их от туда выбивает ВСУ. Они бегут. И бегут не по свой води.
Не надо приписывать « позитив» кацапам.
Там его нет.
Там есть только смерть, которую они несут.
Під Києвом теж казали,що домовилися...
але ж ми знаєм,що орків покрошили разом з логістикою....
Больше позитива !
за что? Просто так?
«Просто так» ничего не делается.
следите за руками напёрсточника, а не за его словами