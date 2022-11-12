Туреччина хоче перетворити "зерновий коридор" у шлях до миру, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що ініціатива "зернового коридору" може стати провісником миру в регіоні та відкрити шлях для "мирного коридору" між РФ та Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
"Звичайно, сьогодні Росія зіткнулася з безмежними атаками Заходу, особливо з боку США. РФ пручається тиску. У той же час Туреччина прагне перетворити "зерновий коридор" на шлях миру", - сказав турецький лідер.
За його словами, однієї позиції Путіна з цього питання недостатньо, і він має намір порушити питання у розмові з Володимиром Зеленським.
Також Ердоган розраховує поговорити про розширення "зернового коридору" російськими добривами.
Турецький лідер також заявив, що його країна виступає за продовження Чорноморської зернової ініціативи: "Чим довше триватиме угода, тим краще".
Не буде миру, допоки наші території окуповані.
Теж мені, адвокат *******.
Інакше "сусід наш північний-ворог одвічний" (с.)
Виявляєтся що США напали на рашку а вона бідненька відбивається, але якимось дивом на тереторії України
І тут треба, що би українців об'єктивно інформували. Наприклад, що є альтернатива зерновій угоді. Що Турція хоч і бере процент з нашого експорту, але відмовляється його охороняти, натомість разом з РФ вибивають нові поступки з України і Світу для москви.
Перших потрібно або знищіти або ізолювати від нормальних людей
А то шо вони там триндять про мир - весь світ, включаючи рашку, триндить про мир. Меньше кіпішуйте і бережіть нерви.
"Чому за рахунок українського зерна ... збирається нав'язувати мир Україні і її народу з рашистським вбивцею українського народу, а не за рахунок турецької протоки Босфор.котру рашист використав.як морський шлях.через котрий довший час постачав зброю для війни з Україною,а повітряний простір турок до сьогодні не закрив для рашистського авіаційного руху .котрий дає можливість рашисту також .постачати озброєння для війни з Україною"
Справді ЧОМУ?