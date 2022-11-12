Туреччина хоче перетворити "зерновий коридор" у шлях до миру, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що ініціатива "зернового коридору" може стати провісником миру в регіоні та відкрити шлях для "мирного коридору" між РФ та Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

"Звичайно, сьогодні Росія зіткнулася з безмежними атаками Заходу, особливо з боку США. РФ пручається тиску. У той же час Туреччина прагне перетворити "зерновий коридор" на шлях миру", - сказав турецький лідер.

За його словами, однієї позиції Путіна з цього питання недостатньо, і він має намір порушити питання у розмові з Володимиром Зеленським.

Також Ердоган розраховує поговорити про розширення "зернового коридору" російськими добривами.

Турецький лідер також заявив, що його країна виступає за продовження Чорноморської зернової ініціативи: "Чим довше триватиме угода, тим краще".

