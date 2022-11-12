УКР
У визволений Херсон повернулися військові адміністрації. ВIДЕО

Нацполіція, СБУ, ДСНС та військові адміністрації займаються поверненням міста до звичайної життєдіяльності.

Відповідне відео оприлюднив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане президенте, згідно з вашим розпорядженням доповідаю. До міста прибули та розпочали виконання обов'язків військова адміністрація Херсонської області, військова адміністрація міста Херсон, військова адміністрація Херсонського району. Також розпочали виконання службових обов'язків Національна поліція та Служба безпеки України. ДСНС проводить заходи щодо розмінування. Займаємося відповідним поверненням міста до звичайної життєдіяльності", - заявив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

+26
Эх. Печально, что нет нашего украинского СМЕРШа. Чтобы сепары кровавым поносом исходили
12.11.2022 17:35 Відповісти
+26
на войне нет демократии
12.11.2022 17:42 Відповісти
+23
А хороше ж питанн: згідно з чиїм розпорядженням військові адміністрації залишили місто, кинувши його на поталу кацапам?
Чи не того ж « пана президента»?!
12.11.2022 18:03 Відповісти
у нас демократия...и хорошо что мы не такие как они...
показати весь коментар
12.11.2022 17:37 Відповісти
если мы будем как смерш расстреливать всех налево и направо, то на кого обменяем наших военнопленных?
показати весь коментар
12.11.2022 19:02 Відповісти
сепары и коллаборанты никому не нужны, даже на обмен
показати весь коментар
12.11.2022 19:06 Відповісти
они мне тоже не нужны
показати весь коментар
12.11.2022 19:09 Відповісти
Ні, ми будемо сепарам і ворожим агентам витирити соплі! І це після тих звірств, які чинить звірина кацапська орда на окупованих територіях?
показати весь коментар
12.11.2022 19:13 Відповісти
Військові злочинці не підпадають під женевську конвенцію й їх забороненно включати в обмінний фонд (на відміну від зрадників - до речі) . Але требо слідкувати за владою й як тільки з"являться світчення або інші докази попередити владу , що самі посадовці ризикують пійди як співучастники військових злочинів , якщо обміняють військових злочинців на когось .
Колись один генерал США був звільненний з усіх посад й звільнений з армії у була купа рослідувать на рахунок жінки коменданта Бухенвальда , яку цей вояка амністував після того як суд її довічне ув"язнення присудив . А її все одно вже суд ФРН повернув на довічне , до вона й зкоїла суїцид

Це дуже відома історія й повчальна для певних "владаутримачів" які вважають , що їм з їх вершин віднійше за які злочини повинна бути відповідальність , а за які можливий "компроміс" .
показати весь коментар
13.11.2022 03:42 Відповісти
СМЕРШ розстрілював лише на початку, а потім порозумнішали. Почитай "В августе 44-го".
показати весь коментар
13.11.2022 21:50 Відповісти
.....а коли нквс і смерш зайшов зайшов на западну Україну? в якому році? і почав вбивати, гвалтувати, відправляти до сибіру і палити села і хуторки....кацапи можуть порузомнішати тільки в морге(зі).....
показати весь коментар
13.11.2022 22:07 Відповісти
Бред!
показати весь коментар
12.11.2022 20:19 Відповісти
А при чем тут демократия*
показати весь коментар
12.11.2022 17:44 Відповісти
смерш военная контрразведка красной армии и то что они творили на западной Украине, люди помнят до сих пор.
показати весь коментар
12.11.2022 18:54 Відповісти
Логика баобаба. Если НКВД-ВЧК убивали украинцев, то нам СБУ и полиция не нужны ? Далеко пойдешь ...
показати весь коментар
12.11.2022 19:16 Відповісти
вот что вы написали "Эх. Печально, что нет нашего украинского СМЕРШа. Чтобы сепары кровавым поносом исходили".... я пытался вам объяснить..что такое смерш....дебаты закончены...извините.
показати весь коментар
12.11.2022 19:28 Відповісти
Только один вопрос. А вы против, чтобы воздать рашистам за их преступления, в том числе и методами сталинского СМЕРША?
показати весь коментар
12.11.2022 19:34 Відповісти
нет не против...особенно после Бучи и Ирпеня...
показати весь коментар
12.11.2022 19:40 Відповісти
Слава сделал совершенно правильное замечание насчёт СМЕРШа:

а то много фриков агитируют за "расстрел через повешение" без суда и следствия.

Украина больше 1000 лет является европейской христианской страной, а не каким-то диким варварским Мордором.
показати весь коментар
12.11.2022 23:25 Відповісти
НКВС.
показати весь коментар
13.11.2022 21:52 Відповісти
смерш...це військова контррозвідка (смерть шпіонам)...
показати весь коментар
13.11.2022 22:09 Відповісти
вы не правы....Слава Украине! он есть ...
показати весь коментар
12.11.2022 17:44 Відповісти
Я что-то пропустил? Или СБУ-ССО это аналог СМЕРШа? Это не смешно
показати весь коментар
12.11.2022 17:45 Відповісти
№ 8......
показати весь коментар
12.11.2022 17:45 Відповісти
номер чего?
показати весь коментар
12.11.2022 17:47 Відповісти
ну не совсем номер наш .....больше сказать не могу
показати весь коментар
12.11.2022 18:00 Відповісти
инь -янь два круга вот почему 8 ..... кацапы уже знают об этой структуре...
показати весь коментар
12.11.2022 17:57 Відповісти
Печально ..... на тих поліціянтів , СБУшників і посадовців що 24 .02 з Херсона втекли, кинувши місто на поталу і всі документи на видноті , якраз така структура і згодилася б , хоч тут всі за демократію ратують ((
показати весь коментар
12.11.2022 19:26 Відповісти
це ті, які драпнули звідти?
показати весь коментар
12.11.2022 17:36 Відповісти
Деякі спочатку повтікали, а зараз повернулись як герої, разом з ЗСУ, може їх спочатку перевірити на вшивість.
показати весь коментар
12.11.2022 17:36 Відповісти
Янушевич користувався особливою довірою колишнього прем'єр-міністра - "регіонала" Азарова, а також мав тісні товариські стосунки з його сином Олексієм.
К Запорожским и Днепропетровским мародерам гуманитарной помощи добавится и Херсонский мародер с большим опытом ?
показати весь коментар
12.11.2022 18:38 Відповісти
Подивилася на обличчя того Янушевича, не викликає довіри. Видно неозброєним оком.
показати весь коментар
12.11.2022 19:45 Відповісти
Це трохи інші. Але цей Янушевич, здається, така сама гидота. Людина напросилася на посаду тому що, по-перше знала, що Херсон у будь якому випадку будуть звільняти, по-друге мати можливість "стартанути". За Януковича не вдалося, а зараз може вдасться. Недоліки завжди можна бути пояснити війною. Та й ще накрасти можна. Не здивлюся, якщо він корешує з Кирилом Тимошенком.
показати весь коментар
13.11.2022 09:05 Відповісти
дивіться не обсеріться.!.бо .люди херсонщини чекали на визволення.
показати весь коментар
12.11.2022 17:36 Відповісти
комендантский час и дисциплина, что бы не расслаблялись.
показати весь коментар
12.11.2022 17:38 Відповісти
Шум за кадром радость для ушей
показати весь коментар
12.11.2022 17:41 Відповісти
А не військова адміністрація зельца предала та покинула місто та людей на поталу рашистьським вбивцям?
То може хай люди самі знайдуть достойних та виберуть собі керівників адміністрацій, у тому числі і військової?
показати весь коментар
12.11.2022 17:47 Відповісти
Побачимо чи херсонці їх приймуть чи виженуть як москалів гнали напочатку
показати весь коментар
12.11.2022 21:21 Відповісти
маладцы...
а теперь продукты, лекарства... электрика и вода... почта... ну радио-телевидение уже есть))))
показати весь коментар
12.11.2022 17:48 Відповісти
Все це буде, як і на контрольованій Україні
показати весь коментар
12.11.2022 17:57 Відповісти
Прибули, а де ви були коли хлопці гинули в Бузковому Парку?
показати весь коментар
12.11.2022 17:48 Відповісти
А Ти де був?
показати весь коментар
12.11.2022 18:21 Відповісти
Про це не на часі. Хай трохи побуде птріотом - уклоністом.
показати весь коментар
12.11.2022 18:23 Відповісти
Згоден.
Страшно уявити, що докази договорняку і підтвердження, чому кацапи їхали до Києва з парадною формою, з'являються сьогодні..
показати весь коментар
12.11.2022 18:28 Відповісти
Тобто тут ви показуєте своє повне незнання рашизму. Рашисти їхали брати Київ "за трі дня", думали, що українці їх будуть зустрічати з квітами, а каральні загони для придушення "бандерівців". Якщо послухати кацапських пропогандистів на початку війни, вони дійсно вірили, що владу в Україні захопили фашисти-нацисти-бандерівці-петлюрівці-мазепинці, а більшість підтримує пуйла. Не бачу тут ніяких ознак "договорняка"
показати весь коментар
12.11.2022 20:40 Відповісти
Справді, рашизмя знаю гірше, ніж нашу владу…
показати весь коментар
13.11.2022 10:18 Відповісти
Всрались, просрались і повернулись до@бивати тих, хто вижив, не втік, не скурвився
показати весь коментар
12.11.2022 18:16 Відповісти
ЗеКодломойские чуваки Кучмисты знають шо робить .🤣😛нам,усе
Остальным Закон 🤣
Данилыч живее всех живых...чЛенин номер два...🦍
показати весь коментар
12.11.2022 18:23 Відповісти
голова херсонської ова повернувся до Херсону...
Це звучить як легенда про джип, тимошенко і ЗСУ(((
показати весь коментар
12.11.2022 18:36 Відповісти
Хлопці-війскові відали життя за звільнення Херсонщини, Віталій Скакун ціной життя підірвав размінований владою зеленського мост - і от красавці зеленського - свіженьки, поголені, у новій формі - керівники, *****.
показати весь коментар
12.11.2022 18:38 Відповісти
Я так зрозумів Зе адміністрація
показати весь коментар
12.11.2022 18:45 Відповісти
ГАРНА ДОМОВЛЕНІСТЬ - Зе ВЛАДА ЗРОБИЛА ВСЕ ЩОБ 2 - 3 ТИС РОСІЯН НЕ ПОТРАПИЛИ В ПОЛОН ПРИ ВТЕЧІ З ХЕРСОНУ, А ЕРДОГАН ЦЕ ВЖЕ НАЗИВАЄ

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html повернення Херсону - прекрасна основа для переговорів.
Зе КЛОУН ДЕ ПОЛОНЕНІ ?
показати весь коментар
12.11.2022 19:02 Відповісти
Доречі це вже не перший випадок коли ЗСУ захоплюють міста, а кацапи чомусь в обхід здрового глузду не потрапляють у полон. Остання гарна операція це Харківська операція коли Зе владі Залужний нічого не сказав.
Зе влада грається у войнушкі через Стамбульских "домовлянтів" ?
показати весь коментар
12.11.2022 19:08 Відповісти
Давайте покажете, як треба брати кацапів в полон, якщо туди вони більш за все потрапити не хочуть. Чи ви очікували, що рашисти сядуть, і будуть чекати, поки українські війська переріжуть дорогу від Лиману? З Херсона також усі майже потікали до прибуття ЗСУ, а техніку вивезли за неділю до того
показати весь коментар
12.11.2022 20:44 Відповісти
Не треба тупити шановний, що в Харківські операції, що зараз з Херсоном інфа про полон кацапів відсутня. Полон це коли ти с**батися не встиг, а у кацапів таке було коли на момент підриву Антонівського мосту і встановлення повного вогневого контролю за місцями переправ, в Херсоні залишалось 3-5 батальйоних груп ЗС РФ. Виходячи з цього ВСУ повинно захопити від 2 до 3 тисяч полонених.
показати весь коментар
12.11.2022 20:55 Відповісти
З іншої сторони. А ви чому вирішили, що не захопили? Чи ви думаєте, що вам мають про все зразу докладать?
показати весь коментар
12.11.2022 21:28 Відповісти
Як би захопили, то вже був би піар від ОП, була інформація у журналістів як наших, так і західних, бо це не таємна спецоперація спецслужб, а віськові дії.
показати весь коментар
13.11.2022 00:09 Відповісти
А ви не думаєте, що може наші порозумнішали на 9 місяці війни і перестали все підряд постить в новинах? Он і речниця МО постійно каже, що обмін полоненими любить тишу. І про збиті/уражені силами ППО об'єкти перестали якось говорити, і конкретики про уражені об'єкти інфраструктури немає... виключно про фраги відзвітувалися, плюс щоденний огляд обстановочки від МО, який ще складніше зрозуміти ніж юридичний документ на 400 сторінок, і усьо.
Мені здається що давно пора журнашлюхам рота замкнуть, бо заїбали просто всі ці геращенки абдрістовічі і тд без меж.

показати весь коментар
13.11.2022 09:54 Відповісти
Про полонених це не закрита інформація - полонені це гордість любої армії і підняття морального духу у народа України, про полонених завжди оголошують у сводках у всіх війнах давніх і недавніх.
Інша справа замовчувати непоправні втрати своєї армії.
Полонених немає, або ії мізер і це факт, після таких гучних перемог ЗСУ.
Кажу, бо знаю що в "перемовниках" у Стамбулі у нас Агрохімія який лоялен до маскви.
показати весь коментар
13.11.2022 13:48 Відповісти
Нажерли морди бляха
показати весь коментар
12.11.2022 19:03 Відповісти
пузаті не їли не пили, майже схудли, так ждали повернення Херсону...
показати весь коментар
13.11.2022 14:08 Відповісти
Господин президент, "

Вообще-то он употребил слово "пан".
показати весь коментар
12.11.2022 19:40 Відповісти
Ну що котики, Херсон наш.
показати весь коментар
12.11.2022 20:07 Відповісти
Це якийсь совок!! Тобто без наказу "наше все " ці держслужбовці не виконували б свої обов'язки??? І доречі, а як же завгосп??? 😁 тепер же без нього в Україні нічого не робиться а тут так його продинамити!!!!
показати весь коментар
12.11.2022 22:39 Відповісти
Це ті СБУшники "повернулись", які 24 лютого з'їбались із Херсона? Саходін там, його дружбани-собутильнікі?
Чи ті вже сидять за законом воєнного часу?
показати весь коментар
12.11.2022 22:41 Відповісти
Корупційні рила.
показати весь коментар
12.11.2022 23:35 Відповісти
Ага, адміністрації!... А ще раз проїбати ситуацію спробуєте?
показати весь коментар
13.11.2022 00:55 Відповісти
А СБУшники повернулися у Херсон ті ж самі що у 20 числах лютого разом зі свома сімями тікали з Херсона ?
показати весь коментар
13.11.2022 01:07 Відповісти
Не могу терпеть сепаратистов и коллаборантов! Кого не кого а уж их нужно без всякого плебисцита ликвидировать.
показати весь коментар
13.11.2022 03:06 Відповісти
Це ті "герої", які першими здриснули , залишив Тероборону та мешканців міста напризволяще?
показати весь коментар
13.11.2022 07:53 Відповісти
як з..бувалисьб то тихенько а повертаються з пафосом - за корольовим та стремоусовим таку адміністрацію
показати весь коментар
13.11.2022 08:41 Відповісти
нагодовані хлопці....
сніданок, обід, вечеря - перекус між подіями кожного не обніс...
показати весь коментар
13.11.2022 13:23 Відповісти
Ці мужні й дуже хоробрі люди з поліції, а особліво з СБУ,найпершими дристонули з області й з самого Херсону ще 23 лютого після обіду. 23 лютого їх вже нікого в області не було.
показати весь коментар
13.11.2022 18:11 Відповісти
Точно так драпонули і з Бердянська. Мій сусід був там в той час. Розповідав.
показати весь коментар
13.11.2022 22:02 Відповісти
 
 