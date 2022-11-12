У визволений Херсон повернулися військові адміністрації. ВIДЕО

Нацполіція, СБУ, ДСНС та військові адміністрації займаються поверненням міста до звичайної життєдіяльності.

Відповідне відео оприлюднив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане президенте, згідно з вашим розпорядженням доповідаю. До міста прибули та розпочали виконання обов'язків військова адміністрація Херсонської області, військова адміністрація міста Херсон, військова адміністрація Херсонського району. Також розпочали виконання службових обов'язків Національна поліція та Служба безпеки України. ДСНС проводить заходи щодо розмінування. Займаємося відповідним поверненням міста до звичайної життєдіяльності", - заявив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

