У визволений Херсон повернулися військові адміністрації. ВIДЕО
Нацполіція, СБУ, ДСНС та військові адміністрації займаються поверненням міста до звичайної життєдіяльності.
Відповідне відео оприлюднив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Пане президенте, згідно з вашим розпорядженням доповідаю. До міста прибули та розпочали виконання обов'язків військова адміністрація Херсонської області, військова адміністрація міста Херсон, військова адміністрація Херсонського району. Також розпочали виконання службових обов'язків Національна поліція та Служба безпеки України. ДСНС проводить заходи щодо розмінування. Займаємося відповідним поверненням міста до звичайної життєдіяльності", - заявив очільник ОВА Ярослав Янушевич.
Колись один генерал США був звільненний з усіх посад й звільнений з армії у була купа рослідувать на рахунок жінки коменданта Бухенвальда , яку цей вояка амністував після того як суд її довічне ув"язнення присудив . А її все одно вже суд ФРН повернув на довічне , до вона й зкоїла суїцид
Це дуже відома історія й повчальна для певних "владаутримачів" які вважають , що їм з їх вершин віднійше за які злочини повинна бути відповідальність , а за які можливий "компроміс" .
а то много фриков агитируют за "расстрел через повешение" без суда и следствия.
Украина больше 1000 лет является европейской христианской страной, а не каким-то диким варварским Мордором.
К Запорожским и Днепропетровским мародерам гуманитарной помощи добавится и Херсонский мародер с большим опытом ?
То може хай люди самі знайдуть достойних та виберуть собі керівників адміністрацій, у тому числі і військової?
а теперь продукты, лекарства... электрика и вода... почта... ну радио-телевидение уже есть))))
Чи не того ж « пана президента»?!
Страшно уявити, що докази договорняку і підтвердження, чому кацапи їхали до Києва з парадною формою, з'являються сьогодні..
Остальным Закон 🤣
Данилыч живее всех живых...чЛенин номер два...🦍
Це звучить як легенда про джип, тимошенко і ЗСУ(((
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html повернення Херсону - прекрасна основа для переговорів.
Зе КЛОУН ДЕ ПОЛОНЕНІ ?
Зе влада грається у войнушкі через Стамбульских "домовлянтів" ?
Мені здається що давно пора журнашлюхам рота замкнуть, бо заїбали просто всі ці геращенки абдрістовічі і тд без меж.
Інша справа замовчувати непоправні втрати своєї армії.
Полонених немає, або ії мізер і це факт, після таких гучних перемог ЗСУ.
Кажу, бо знаю що в "перемовниках" у Стамбулі у нас Агрохімія який лоялен до маскви.
Вообще-то он употребил слово "пан".
Чи ті вже сидять за законом воєнного часу?
сніданок, обід, вечеря - перекус між подіями кожного не обніс...