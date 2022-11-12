УКР
На визволеній Херсонщині бабуся передала українським захисниками боєприпаси окупантів. ВIДЕО

На Херсонщині жінка передала українським захисникам боєприпаси окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона дала воїнам ЗСУ зокрема кулеметну ленту російських загарбників.

визволення (569) деокупація (951) трофеї (188) Херсонська область (6129)
Топ коментарі
+80
Забрати у лисого орден "За заслуги" та віддати бабці👍
12.11.2022 15:40 Відповісти
+67
Українські бабусі - це другий фронт. А в Мощуна на Київщині дідусі зі зброєю біля вікна сиділи. От і спробуйте,кацапи,таку націю перемогти..
12.11.2022 15:37 Відповісти
+61
12.11.2022 15:42 Відповісти
Оце і є загальнонаціональний супротив!
12.11.2022 15:36 Відповісти
Слава Нації ! Смерть ворогам !
12.11.2022 15:41 Відповісти
Смерть москалям - оце правильна відповідь.
12.11.2022 21:00 Відповісти
У бабуси на чердаке еще мг лежит. Ей просто 7,62 не подходит
12.11.2022 15:39 Відповісти
Міг би, морда протокольна, і сам віддати…
Ну, це, якби совість була.
12.11.2022 17:38 Відповісти
Он не отдаст - ему за этот орден до конца жизни льготы и прочие плюшки положены!
13.11.2022 00:12 Відповісти
И повесить на подтяжках** по куй**
12.11.2022 21:03 Відповісти
Кого вони (кацапи) хотіли асвабаждать?
12.11.2022 15:40 Відповісти
Україну. Від українців. Такі вони, кацапи!
12.11.2022 17:26 Відповісти
і кого ви зібралися перемогти кацапи? Бабуся 😘
12.11.2022 15:41 Відповісти
12.11.2022 15:42 Відповісти
це та, шо зосталась їй од парашників позорних, яких вона пиріжками нагодувала, шо її внучка для них напекла ))
12.11.2022 15:42 Відповісти
Хіба що з щурячьою отрутою. Такі бабці просто так окупантів не годують, а тільки з конкретною метою
12.11.2022 15:47 Відповісти
ну так ясний пєнтіум шо з отрутою )) просто вона з скромності не показала де вона самих парашників прикопала ))
12.11.2022 15:52 Відповісти
МО мало б бабусі видати непогану премію.
12.11.2022 15:44 Відповісти
У Міноборони назвали імена командувачів, які керують контрнаступом ЗСУ на півдні:

бригадний генерал Олександр Тарнавський;
генерал-майор Андрій Ковальчук;
бригадний генерал Андрій Грицьков;
бригадний генерал Михайло Драпатий;
бригадний генерал Андрій Гнатов.
12.11.2022 15:49 Відповісти
варто знати імена тих хто стоїть на смерть на півночі, бо там схоже лютий п..ць
12.11.2022 16:00 Відповісти
А що,бульбашці вирішили покінчити життя самогубством?
12.11.2022 16:08 Відповісти
йось) нас сході мав на увазі)))
12.11.2022 16:17 Відповісти
Вечная Слава этим Генералам !❤️💙💛✊👏👏👏Слава ЗСУ‼️Слава партизанам Херсона ‼️👍👍👍👍👍🍀🍀
12.11.2022 16:50 Відповісти
леHy?
12.11.2022 15:49 Відповісти
Ну може досить русизмів!!! Стрічку, стрічку, стрічку!!! Запам'ятайте журналюги!
12.11.2022 16:21 Відповісти
"Лента за лентою набої подавай" - теж русизм?
12.11.2022 16:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=omjP2z-a6pE Різниця між українською та російською мовами | Вимова, граматика, суржик і
12.11.2022 16:59 Відповісти
В літературі, а особливо, в поезії, багато випадків, коли порушуються правила заради рифми.
12.11.2022 17:29 Відповісти
Та грець з ними. Країна велика, багатомовна і діалектів достатньо. Головне не те хто як сказав, а те хто що і як зробив.
Бабусі респект!!!
Чим змогла, тим і допомогла ЗСУ!
12.11.2022 20:55 Відповісти
Величезний плюс
12.11.2022 23:57 Відповісти
Ще є таке: На грудях кулеметна стрічка, в руках граната і наган(теж із пісні).
12.11.2022 19:18 Відповісти
Лепта за лептою, набої подавай. Лепта - особистий внесок, хай і невеликий.
12.11.2022 21:04 Відповісти
Най буде "лента".

"...Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є

А лента набої поспішно подає

Ах, лента за лентою, набої подавай！

Вкраїнський повстанче в бою не відступай！…"
12.11.2022 16:21 Відповісти
https://ok.ru/video/4641995559314 Різниця між українською та російською мовами | Вимова, граматика, суржик і
12.11.2022 16:58 Відповісти
Кацапський "Тєлєграм" - *****!
12.11.2022 16:34 Відповісти
Ми часто українізми, в касабській мові, сприймаємо як русизми
12.11.2022 17:40 Відповісти
Лента за лентою набої подавай. Слава бабусі! Слава ЗСУ!
12.11.2022 18:28 Відповісти
Слава ГЕРОЇЧНОМУ НАРОДУ УКРАЇНИ!
12.11.2022 20:44 Відповісти
Бойова бабуся!
12.11.2022 22:00 Відповісти
 
 