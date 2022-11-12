На освобожденной Херсонщине бабушка передала украинским защитникам боеприпасы оккупантов. ВИДЕО
В Херсонской области женщина передала украинским защитникам боеприпасы оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Она дала воинам ВСУ в частности пулеметную ленту российских захватчиков.
Ну, це, якби совість була.
бригадний генерал Олександр Тарнавський;
генерал-майор Андрій Ковальчук;
бригадний генерал Андрій Грицьков;
бригадний генерал Михайло Драпатий;
бригадний генерал Андрій Гнатов.
Бабусі респект!!!
Чим змогла, тим і допомогла ЗСУ!
"...Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є
А лента набої поспішно подає
Ах, лента за лентою, набої подавай！
Вкраїнський повстанче в бою не відступай！…"