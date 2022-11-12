РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10527 посетителей онлайн
Новости Видео Война
28 107 41

На освобожденной Херсонщине бабушка передала украинским защитникам боеприпасы оккупантов. ВИДЕО

В Херсонской области женщина передала украинским защитникам боеприпасы оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Она дала воинам ВСУ в частности пулеметную ленту российских захватчиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ освободили более 3000 квадратных километров на юге Украины

освобождение (570) деоккупация (848) трофеи (183) Херсонская область (5133)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+80
Забрати у лисого орден "За заслуги" та віддати бабці👍
показать весь комментарий
12.11.2022 15:40 Ответить
+67
Українські бабусі - це другий фронт. А в Мощуна на Київщині дідусі зі зброєю біля вікна сиділи. От і спробуйте,кацапи,таку націю перемогти..
показать весь комментарий
12.11.2022 15:37 Ответить
+61
показать весь комментарий
12.11.2022 15:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце і є загальнонаціональний супротив!
показать весь комментарий
12.11.2022 15:36 Ответить
Українські бабусі - це другий фронт. А в Мощуна на Київщині дідусі зі зброєю біля вікна сиділи. От і спробуйте,кацапи,таку націю перемогти..
показать весь комментарий
12.11.2022 15:37 Ответить
Слава Нації ! Смерть ворогам !
показать весь комментарий
12.11.2022 15:41 Ответить
Смерть москалям - оце правильна відповідь.
показать весь комментарий
12.11.2022 21:00 Ответить
У бабуси на чердаке еще мг лежит. Ей просто 7,62 не подходит
показать весь комментарий
12.11.2022 15:39 Ответить
Забрати у лисого орден "За заслуги" та віддати бабці👍
показать весь комментарий
12.11.2022 15:40 Ответить
Міг би, морда протокольна, і сам віддати…
Ну, це, якби совість була.
показать весь комментарий
12.11.2022 17:38 Ответить
Он не отдаст - ему за этот орден до конца жизни льготы и прочие плюшки положены!
показать весь комментарий
13.11.2022 00:12 Ответить
И повесить на подтяжках** по куй**
показать весь комментарий
12.11.2022 21:03 Ответить
Кого вони (кацапи) хотіли асвабаждать?
показать весь комментарий
12.11.2022 15:40 Ответить
Україну. Від українців. Такі вони, кацапи!
показать весь комментарий
12.11.2022 17:26 Ответить
і кого ви зібралися перемогти кацапи? Бабуся 😘
показать весь комментарий
12.11.2022 15:41 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 15:42 Ответить
це та, шо зосталась їй од парашників позорних, яких вона пиріжками нагодувала, шо її внучка для них напекла ))
показать весь комментарий
12.11.2022 15:42 Ответить
Хіба що з щурячьою отрутою. Такі бабці просто так окупантів не годують, а тільки з конкретною метою
показать весь комментарий
12.11.2022 15:47 Ответить
ну так ясний пєнтіум шо з отрутою )) просто вона з скромності не показала де вона самих парашників прикопала ))
показать весь комментарий
12.11.2022 15:52 Ответить
МО мало б бабусі видати непогану премію.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:44 Ответить
У Міноборони назвали імена командувачів, які керують контрнаступом ЗСУ на півдні:

бригадний генерал Олександр Тарнавський;
генерал-майор Андрій Ковальчук;
бригадний генерал Андрій Грицьков;
бригадний генерал Михайло Драпатий;
бригадний генерал Андрій Гнатов.
показать весь комментарий
12.11.2022 15:49 Ответить
варто знати імена тих хто стоїть на смерть на півночі, бо там схоже лютий п..ць
показать весь комментарий
12.11.2022 16:00 Ответить
А що,бульбашці вирішили покінчити життя самогубством?
показать весь комментарий
12.11.2022 16:08 Ответить
йось) нас сході мав на увазі)))
показать весь комментарий
12.11.2022 16:17 Ответить
Вечная Слава этим Генералам !❤️💙💛✊👏👏👏Слава ЗСУ‼️Слава партизанам Херсона ‼️👍👍👍👍👍🍀🍀
показать весь комментарий
12.11.2022 16:50 Ответить
Вона дала воїнам ЗСУ зокрема кулеметну ленту російських загарбників.

ленту
ленту
ленту

леHy?
показать весь комментарий
12.11.2022 15:49 Ответить
Ну може досить русизмів!!! Стрічку, стрічку, стрічку!!! Запам'ятайте журналюги!
показать весь комментарий
12.11.2022 16:21 Ответить
"Лента за лентою набої подавай" - теж русизм?
показать весь комментарий
12.11.2022 16:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=omjP2z-a6pE Різниця між українською та російською мовами | Вимова, граматика, суржик і
показать весь комментарий
12.11.2022 16:59 Ответить
В літературі, а особливо, в поезії, багато випадків, коли порушуються правила заради рифми.
показать весь комментарий
12.11.2022 17:29 Ответить
Та грець з ними. Країна велика, багатомовна і діалектів достатньо. Головне не те хто як сказав, а те хто що і як зробив.
Бабусі респект!!!
Чим змогла, тим і допомогла ЗСУ!
показать весь комментарий
12.11.2022 20:55 Ответить
Величезний плюс
показать весь комментарий
12.11.2022 23:57 Ответить
Ще є таке: На грудях кулеметна стрічка, в руках граната і наган(теж із пісні).
показать весь комментарий
12.11.2022 19:18 Ответить
Лепта за лептою, набої подавай. Лепта - особистий внесок, хай і невеликий.
показать весь комментарий
12.11.2022 21:04 Ответить
Най буде "лента".

"...Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є

А лента набої поспішно подає

Ах, лента за лентою, набої подавай！

Вкраїнський повстанче в бою не відступай！…"
показать весь комментарий
12.11.2022 16:21 Ответить
https://ok.ru/video/4641995559314 Різниця між українською та російською мовами | Вимова, граматика, суржик і
показать весь комментарий
12.11.2022 16:58 Ответить
Кацапський "Тєлєграм" - *****!
показать весь комментарий
12.11.2022 16:34 Ответить
Ми часто українізми, в касабській мові, сприймаємо як русизми
показать весь комментарий
12.11.2022 17:40 Ответить
Лента за лентою набої подавай. Слава бабусі! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
12.11.2022 18:28 Ответить
Слава ГЕРОЇЧНОМУ НАРОДУ УКРАЇНИ!
показать весь комментарий
12.11.2022 20:44 Ответить
Бойова бабуся!
показать весь комментарий
12.11.2022 22:00 Ответить
 
 