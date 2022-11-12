Литва святкує визволення Херсону разом із українським народом, - президент Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вітає українців із визволенням Херсону від російських загарбників.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Над Херсоном майорить синьо-жовтий прапор! Литовці святкують цю перемогу разом з Вами, Президенте Зеленський, та мужнім українським народом!

Литва підтримуватиме Вашу боротьбу за суверенітет, доки вся Україна не стане вільною!", - наголосив литовський лідер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я зворушена до сліз": прем’єрка Естонії Каллас привітала визволення Херсону