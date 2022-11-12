УКР
Литва святкує визволення Херсону разом із українським народом, - президент Науседа

литва,херсон

Президент Литви Гітанас Науседа вітає українців із визволенням Херсону від російських загарбників.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Над Херсоном майорить синьо-жовтий прапор! Литовці святкують цю перемогу разом з Вами, Президенте Зеленський, та мужнім українським народом!

Литва підтримуватиме Вашу боротьбу за суверенітет, доки вся Україна не стане вільною!", - наголосив литовський лідер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я зворушена до сліз": прем’єрка Естонії Каллас привітала визволення Херсону

Литва (2518) визволення (569) Херсон (3570) деокупація (951) Науседа Гітанас (366)
Топ коментарі
+26
Оце брати! Дайте я вас обійму.
12.11.2022 18:18 Відповісти
+22
12.11.2022 18:28 Відповісти
+21
12.11.2022 18:19 Відповісти
Оце брати! Дайте я вас обійму.
12.11.2022 18:18 Відповісти
США снимают с консервации танки M1A1 Abrams https://charter97.org/ru/news/2022/11/12/523926/comments/#comments 13 12.11.2022, 18:33...
12.11.2022 18:24 Відповісти
12.11.2022 18:19 Відповісти
Tokijos tokeles)
12.11.2022 18:23 Відповісти
Спасибі, Литва! Цю Перемогу ми ділимо разом з Вами!
12.11.2022 18:24 Відповісти
12.11.2022 18:28 Відповісти
Крысчанам тоже!!!
12.11.2022 21:20 Відповісти
Херсонесцям
13.11.2022 00:21 Відповісти
Херсон - вже Україна. Зараз потрібно кацапів з Криму у море скинути - нехай собі НАБИРЛИН пливуть доки не потонуть
13.11.2022 00:43 Відповісти
Херсонців уже звільнили, а херсонесці чекають уже 8 років
13.11.2022 02:22 Відповісти
🇺🇦🇪🇪🇱🇹🇱🇻🤝🤝🤝
12.11.2022 18:32 Відповісти
Це і ваша перемога,без вас нам би було дуже важко 🤝майже неможливо
12.11.2022 18:33 Відповісти
Литва плюс
12.11.2022 18:36 Відповісти
Президент Туреччини заявив, що моськовіти чинять опір США і Заходу, на... території України. Ще як були ми козаками, вже тоді турки зраджували нас по десять раз на дню. Нічого, за ці віки, не змінилося.
12.11.2022 18:45 Відповісти
Дякуємо, браття!
12.11.2022 18:57 Відповісти
Та скільки ж можна писати " визволеня ХерсонУ, окупація БердянськУ", посадіть в коректори освічених людей нарешті. Не районна газета все ж.
12.11.2022 19:03 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
Ми разом визволяємо Україну і світ від кацапської наволочі.
12.11.2022 19:04 Відповісти
Відсвяткуємо разом і звільнення всієї України!
А там, хто зна, може й знищення расєї!
12.11.2022 19:28 Відповісти
 
 