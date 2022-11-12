УКР
"Я зворушена до сліз": прем’єрка Естонії Каллас привітала визволення Херсону

каллас

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас привітала звільнення Херсона від російських військ.

Про це повідомляє Цензор НЕТ із посиланням на Twitter прем'єр-міністра Естонії

"Я зворушена до сліз, коли бачу, як до Херсона повертається свобода, як українці обіймають своїх солдатів, як підіймаються синьо-жовті прапори. Естонці спостерігають за вашою хоробрістю з гордістю та глибоким почуттям солідарності та підтримки", - написала Каллас.

Топ коментарі
+39
Мужня , горда, маленька смілива Естонія.... Яким здоровенним куском гівна виглядає кацапський гадюшник у порівнянні з нею.
12.11.2022 15:21 Відповісти
+19
в самого сльози на очах коли дивився як зустрічають ЗСУ !
12.11.2022 15:25 Відповісти
+15
Так наших військових приймають місцеві жителі Херсонщини...

https://t.me/hueviykharkov/87936 https://t.me/hueviykharkov/87936

12.11.2022 15:32 Відповісти
Мужня , горда, маленька смілива Естонія.... Яким здоровенним куском гівна виглядає кацапський гадюшник у порівнянні з нею.
12.11.2022 15:21 Відповісти
Коли Україна покладе край існуванню цьго безглуздого утворення, тоді весь цивілізований світ заплаче від радощів. І маленький вузькоокий дегенерат зрадіе що він останній "вяликий вождь", а вусате чмо просто закінчить своє нікчемне життя самогубством
12.11.2022 15:21 Відповісти
в самого сльози на очах коли дивився як зустрічають ЗСУ !
12.11.2022 15:25 Відповісти
Так наших військових приймають місцеві жителі Херсонщини...

https://t.me/hueviykharkov/87936 https://t.me/hueviykharkov/87936

12.11.2022 15:32 Відповісти
Гарячого борщу це саме то.
12.11.2022 15:36 Відповісти
Блііін. Сам борщу захотів )))))
12.11.2022 15:56 Відповісти
Смачного...!
12.11.2022 16:06 Відповісти
Не показуйте це кацапні , бо вони захлинуться слиною . ..
Хоча , показуйте ,, нехай вдавляться . .
12.11.2022 15:38 Відповісти
Гарна дiвчина. Эстония плюс
12.11.2022 15:41 Відповісти
Дякуемо друзям !
12.11.2022 15:43 Відповісти
Чарівна прєм'єрка свободолюбивого народу. Слава Естонії!
12.11.2022 20:41 Відповісти
 
 