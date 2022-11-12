"Я зворушена до сліз": прем’єрка Естонії Каллас привітала визволення Херсону
Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас привітала звільнення Херсона від російських військ.
Про це повідомляє Цензор НЕТ із посиланням на Twitter прем'єр-міністра Естонії.
"Я зворушена до сліз, коли бачу, як до Херсона повертається свобода, як українці обіймають своїх солдатів, як підіймаються синьо-жовті прапори. Естонці спостерігають за вашою хоробрістю з гордістю та глибоким почуттям солідарності та підтримки", - написала Каллас.
