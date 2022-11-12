Кабмін змінив порядок оборонних закупівель

Кабінет Міністрів змінив порядок здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану.

Відповідну постанову "Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану уряд затвердив на засіданні 11 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство економіки.

"Ключовою відмінністю від чинного на сьогодні порядку є введення процедури закупівлі визначеної групи товарів у постачальників, з якими укладено рамкову угоду", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за окремою процедурою рамкових угод здійснюються закупівлі одягу, взуття, спальних мішків для потреб оборони тощо. Такий механізм застосовується на закупівлі цих товарів на суму 200 тис. грн та вище.

Наголошується, що істотні умови контракту не можуть змінюватися до повного його виконання, лише в разі змін ціни на товар у зв’язку зі зміною податків та зборів, індексу споживчих цін, курсом валюти, зміни місця поставки товару тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генератори і акумулятори: Кабмін оприлюднив перелік обладнання для імпорту без сплати податків

Держзамовникам дозволяється до 31 грудня 2022 року здійснювати закупівлі товарів, вказаних в додатку до постанови без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законами "Про оборонні закупівлі" та "Про публічні закупівлі", а також без застосування процедури закупівель за рамковими угодами.

Крім того, з прийняттям документа втрачає чинність постанова Кабміну №169 від 28 лютого 2022 року "Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" та низка інших рішень уряду.

За словами першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко, ухвалене рішення суттєво розширює можливості українських виробників у галузі легкої промисловості брати участь в оборонзамовленні.

"Відповідно, ми досягаємо одразу кількох важливих цілей. По-перше, кошти оборонзамовлення залишатимуться в Україні. По-друге, ми зберігаємо робочі місця, даємо змогу вітчизняному виробнику розвивати та розширювати виробництво. Нарешті, рішення дасть позитивний ефект для економіки в цілому", - наголосила Свириденко.