Питну воду для Миколаєва реально відновити, - Кім

миколаїв

Українська влада і ДСНС оглянули дві з п’яти точок, які подавали воду до Миколаєва і могли бути підірвані окупантами.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"До гарних новин. Російські окупанти не сильно розікрали станцію, яка подавала воду до Миколаєва. Дві з пʼяти точок, які можливо були підірвані ми оглянули. Зараз нам допомагає ДСНС, тому що дуже багато там мін…

Завтра почнемо розміновувати першу точку. Відновлювальні роботи почнуться після розмінування. На ремонт перших двох точок піде близько 15 днів, а далі буде видно.

Проте в перспективі чиста вода у Миколаєві буде. Ми розуміємо, що це реально відновити. Засоби й сили для цього є", - розповів Кім.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 7 осіб загинули внаслідок нічного обстрілу Миколаєва. ФОТОрепортаж

Кім також повідомив, що під російською окупацією перебували 48 населених пунктів Миколаївщини. Там зараз немає води, світла й майже немає зв’язку.

"Завтра спробуємо дефектувати по електриці, післязавтра — думаю, силовики встигнуть закінчити стабілізаційні заходи для того, щоб інженери змогли відновити зв'язок, телесигнал та тепло", - запевнив голова ОВА.

Миколаїв (1849) Кім Віталій (473)
Проблема має більший розмір, адже за час використання солоної води, водогін, стан якого і раніше бажав кращого, наразі в край плачевному стані! Але все все одно будем раді пріснії водичці, бо митись морської та іржавою заїбались
12.11.2022 21:47 Відповісти
То забезпечуйте відновлення!
Чи орденоносний спеціаліст по розміщенню відео в соцмережах, не має жодних понять, як виконувати службові обов'язки?
12.11.2022 21:10 Відповісти
Без твоей "умной" подсказки ну ни как
12.11.2022 21:17 Відповісти
ким только звиздеть гаразд. Когда рашисты захватили Снигиревку-Кисилевку оно сказки рассказывало что насосы "погорели" и трубы во всем город "полопались" Как можно верить такому пиз-лу?
12.11.2022 21:25 Відповісти
Савченко наверное был самым лучшим. Ошибок в свой презентации сделал больше чем школьник в диктанте.
12.11.2022 21:46 Відповісти
не просто больше, а ****** как *****, но поставил рекорд по времени заполнения, который невозможно побить
12.11.2022 21:53 Відповісти
Так і було. Але ж то з чистих побуждений.
12.11.2022 21:47 Відповісти
пруф, будь ласка. Снігірьовка, взагалі не має відношеня до миколаївського водогону. Водогін взірвали десь 12 квітня, захватили ті населені пункти в перший тиждень. Всі притомні це знають та пам'ятать, тож ти просто накидаєш...НЕ казав Кім ***** такого про що ти кажеш
12.11.2022 21:50 Відповісти
Еще один дегенерат выполз.. Сколько от Снигиревки до Киселевки? Быдло зеленомордое,ты хоть знаешь что в Киселевке? И какое отношение имеет ложь Кима к твоему высеру, даун?
12.11.2022 22:23 Відповісти
я в Миколаєві...весь час...знаю що в моєму крані, знаю населені пункти не за мапою, знаю ситуацію...але тобі головне прокричати "дегенарат", "зеленомордое"...бач як добре тобі це кричати віртуально, воїн диванний. Переводити на срач простий запит пруфа. Це і таких як ти Петлюра мав на увазі говорячи про "українських гнид"
12.11.2022 22:38 Відповісти
Вибрав довбнів, що лише красти, та ******* в соцмережах, гарно вміють, то насолоджуйся.
Без моїх підказок.
12.11.2022 23:19 Відповісти
не заганяй тупняки
12.11.2022 21:43 Відповісти
Проблема має більший розмір, адже за час використання солоної води, водогін, стан якого і раніше бажав кращого, наразі в край плачевному стані! Але все все одно будем раді пріснії водичці, бо митись морської та іржавою заїбались
12.11.2022 21:47 Відповісти
Перші фото з місця підірваного кацапами на початку квітня водогону

12.11.2022 21:55 Відповісти
найголовніше що насосна станція в непоганому стані. Труби, міни це більш-менш вирішуєме питання
12.11.2022 22:41 Відповісти
Не було необхідності підривати труби, орки просто вирубали рубильник, як би підірвали трубу з водою там було б озеро.
13.11.2022 07:38 Відповісти
https://www.bbc.com/news/world-europe-63383605
13.11.2022 08:00 Відповісти
Трубу підірвали, залишки води з труби витекли й припинила текти, чому?, тому що була відключена подача, рубильник інакше текла б весь час.
13.11.2022 08:25 Відповісти
 
 