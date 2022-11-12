Питну воду для Миколаєва реально відновити, - Кім

Українська влада і ДСНС оглянули дві з п’яти точок, які подавали воду до Миколаєва і могли бути підірвані окупантами.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"До гарних новин. Російські окупанти не сильно розікрали станцію, яка подавала воду до Миколаєва. Дві з пʼяти точок, які можливо були підірвані ми оглянули. Зараз нам допомагає ДСНС, тому що дуже багато там мін…

Завтра почнемо розміновувати першу точку. Відновлювальні роботи почнуться після розмінування. На ремонт перших двох точок піде близько 15 днів, а далі буде видно.

Проте в перспективі чиста вода у Миколаєві буде. Ми розуміємо, що це реально відновити. Засоби й сили для цього є", - розповів Кім.

Кім також повідомив, що під російською окупацією перебували 48 населених пунктів Миколаївщини. Там зараз немає води, світла й майже немає зв’язку.

"Завтра спробуємо дефектувати по електриці, післязавтра — думаю, силовики встигнуть закінчити стабілізаційні заходи для того, щоб інженери змогли відновити зв'язок, телесигнал та тепло", - запевнив голова ОВА.