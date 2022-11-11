7 осіб загинули внаслідок нічного обстрілу Миколаєва. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами загинули 7 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Миколаїв. Сім вкрадених російськими військами життів людей, які мирно спали в своїх ліжках. Рятувальники продовжують розбирати завали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва, ракета влучила у 5-поверхівку.

Читайте: Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Попередньо били ракетами С-300. ФОТОрепортаж








