7 осіб загинули внаслідок нічного обстрілу Миколаєва. ФОТОрепортаж
Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами загинули 7 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Миколаїв. Сім вкрадених російськими військами життів людей, які мирно спали в своїх ліжках. Рятувальники продовжують розбирати завали", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва, ракета влучила у 5-поверхівку.
