УКР
7 осіб загинули внаслідок нічного обстрілу Миколаєва. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами загинули 7 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Миколаїв. Сім вкрадених російськими військами життів людей, які мирно спали в своїх ліжках. Рятувальники продовжують розбирати завали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва, ракета влучила у 5-поверхівку.

Читайте: Наслідки обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Попередньо били ракетами С-300. ФОТОрепортаж

7 осіб загинули внаслідок нічного обстрілу Миколаєва 01
7 осіб загинули внаслідок нічного обстрілу Миколаєва 02
7 осіб загинули внаслідок нічного обстрілу Миколаєва 03
7 осіб загинули внаслідок нічного обстрілу Миколаєва 04

Миколаїв (1849) обстріл (30481) ДСНС (5254)
Где там Римская Мама со своим рюзьким гуманизмом? Тыкните его мордой
11.11.2022 15:22 Відповісти
прокляті свинособачі виродки...А рятувальники в таких містах заслуговують на величезну повагу і відповідну зарплату, не те що деякі чинуші-кровопивці.
11.11.2022 17:34 Відповісти
 
 