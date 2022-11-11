УКР
Вночі росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва, ракета влучила у 5-поверхівку: двоє людей загинули, двоє поранені. ФОТОрепортаж

Вночі російські окупанти обстріляли житловий квартал Миколаєва. Одна з ракет влучила у 5-поверхівку.

Про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі російські покидьки обстріляли житловий квартал Миколаєва. Одна з ракет влучила у 5-поверхівку. Руйнування від 5 до 1 поверху.

Наразі відомо про двох загиблих та двох поранених. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: 149 цивільних осіб загинуло в Миколаєві з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Вночі росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва, ракета влучила у 5-поверхівку: двоє людей загинули, двоє поранені 01
Вночі росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва, ракета влучила у 5-поверхівку: двоє людей загинули, двоє поранені 02
Вночі росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва, ракета влучила у 5-поверхівку: двоє людей загинули, двоє поранені 03

Миколаїв (1849) обстріл (30471) Сєнкевич Олександр (230)
+16
Не радуйтесь, козломордые кацапы, скоро и к вам будут прилетать такие подарки. За все ответите, твари лапотные.
11.11.2022 07:55 Відповісти
+15
Свого потвори досягли, попавши в жилий будинок. Та залякати миколаївців вам вже не вийде ніколи. Вони вас будуть рвати на куски і тих, хто вас підтримує. Жовч виливається і терорист вирішив бити по мирних. Розплата не за горами, ЗСУ підходять до Херсона і будуть вас потвор топити в Дніпрі, знищувати в полі, в місті.
11.11.2022 07:56 Відповісти
+10
Это с ними Маск и Салливан хотят переговоров?
11.11.2022 07:58 Відповісти
Обстреливать жилые кварталы ВСУ не будет.мы из разных вселенных
11.11.2022 07:59 Відповісти
Але якщо попадуть, я не засмучуся. Нема там нормальних.
11.11.2022 08:20 Відповісти
Свого часу дембельнувся з Миколаєва. Гарне місто. Наш корабель прийшов туди з Північного флоту на ремонт на завод ім.61 Комунара.
11.11.2022 08:01 Відповісти
Ну, не Одеса...
11.11.2022 08:06 Відповісти
На півночі продавали тільки питний спирт 72 градуси. Вотки не було. А в Миколаєві повно вініща. Бери пий скільки хош.
11.11.2022 08:17 Відповісти
оцей?
11.11.2022 08:41 Відповісти
Ось такий.
11.11.2022 09:27 Відповісти
Ага - ну це зовсім інша справа , куштував, знаю...
11.11.2022 09:30 Відповісти
а є не гарні міста в Україні?
11.11.2022 10:17 Відповісти
руснявая розвідка косоокої та косорилої бурятії встановила, що сме там тримає оборону ЗСУ
11.11.2022 08:02 Відповісти
це все жахіття.., кінця-краю не видно.., а безпокараність орків все лише в майбутньому часі.
11.11.2022 08:05 Відповісти
хоча б в тьоткіно будку трансформаторну спалити і залишити курскіх ванюшь без світла назавжди...
11.11.2022 08:14 Відповісти
Тварюки обсираються проти армії і намагаються відігратись на мирних жителях, просто повтори!
11.11.2022 08:30 Відповісти
я бажаю, щоб всі ті переправи перетворилися на кроваві болота...
11.11.2022 09:02 Відповісти
Коли Україна АTACMS ********** отримає?! будь який населений пункт в оркостані є законною ціллю для України!
11.11.2022 09:17 Відповісти
Зеленський захотів перемовин з тими терористами? Народ не дозволить.
11.11.2022 09:18 Відповісти
 
 