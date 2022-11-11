Вночі росіяни обстріляли житловий квартал Миколаєва, ракета влучила у 5-поверхівку: двоє людей загинули, двоє поранені. ФОТОрепортаж

Вночі російські окупанти обстріляли житловий квартал Миколаєва. Одна з ракет влучила у 5-поверхівку.

Про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі російські покидьки обстріляли житловий квартал Миколаєва. Одна з ракет влучила у 5-поверхівку. Руйнування від 5 до 1 поверху.



Наразі відомо про двох загиблих та двох поранених. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію", - йдеться в повідомленні.

