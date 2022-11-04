149 цивільних осіб загинуло в Миколаєві з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
В Миколаєві через ракети росіян загинули 149 цивільних осіб, важкі поранення отримали 698 мешканців.
Про це повідомив під час брифінгу міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в Миколаєві загинуло 149 цивільних осіб, з них - 2 дитини. Важкопоранені - 698 осіб, з яких 10 - це були діти", - розповів міський голова.
Зараз у Миколаєві залишається близько 220-230 тисяч мешканців. До війни їх було 486 тисяч.
Люди зараз повертаються, деякі забирають свої зимові речі і їдуть знову з міста", - повідомив Сєнкевич.
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