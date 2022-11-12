Партнери виділять Україні достатньо коштів, аби перекрити "діру в бюджеті", - Устенко

Немає жодних сумнівів у тому, що обіцяні Євросоюзом 18 мільярдів євро у наступному році надійдуть до бюджету України. Проте залишається відкритим питання, коли саме вони почнуть надходити.

Про це сказав радник Президента України з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Достатньо важливим фактором, про який треба завжди пам'ятати, є не тільки сума коштів, на яку ми можемо розраховувати, а й графік отримання цих коштів. Немає жодних сумнівів, що 18 мільярдів євро надійдуть у наступному році. Але коли саме вони почнуть надходити до України – це відкрите питання", - зазначив Устенко.

Для нас це, переконаний експерт, дуже важливо в умовах передбаченого на наступний рік дефіциту бюджету в розмірі $38 мільярдів.

"По місяцю це приблизно по $3,5 мільярда. Якщо ми розраховуємо, що Євросоюз нам кожного місяця надаватиме по 1,5 мільярда євро, і раптом виникне затримка, Україні доведеться десь перекредитовуватися на цю суму", - зауважив експерт.

Водночас він впевнений, що світові партнери України, міжнародні фінансові інституції, включаючи МВФ, не припинять підтримувати нашу країну. Адже всі розуміють: наявні проблеми України із дефіцитом бюджету викликані не помилками, а пов’язані із війною.

"Проте не варто розраховувати на "відкриті чеки". Такого, щоб ми могли "написати" ту суму, яку захочемо, не буде. Але в тому, що нам виділять достатньо коштів, щоб ми могли перекрити дірку у бюджеті, ніяких сумнівів немає. Питання – коли буде прийняте остаточне рішення, і другий момент – графік надходжень цієї допомоги", - підкреслив Устенко.