Цензор.НЕТ
Партнери виділять Україні достатньо коштів, аби перекрити "діру в бюджеті", - Устенко

Немає жодних сумнівів у тому, що обіцяні Євросоюзом 18 мільярдів євро у наступному році надійдуть до бюджету України. Проте залишається відкритим питання, коли саме вони почнуть надходити.

Про це сказав радник Президента України з економічних питань Олег Устенко

"Достатньо важливим фактором, про який треба завжди пам'ятати, є не тільки сума коштів, на яку ми можемо розраховувати, а й графік отримання цих коштів. Немає жодних сумнівів, що 18 мільярдів євро надійдуть у наступному році. Але коли саме вони почнуть надходити до України – це відкрите питання", - зазначив Устенко.

Для нас це, переконаний експерт, дуже важливо в умовах передбаченого на наступний рік дефіциту бюджету в розмірі $38 мільярдів.

"По місяцю це приблизно по $3,5 мільярда. Якщо ми розраховуємо, що Євросоюз нам кожного місяця надаватиме по 1,5 мільярда євро, і раптом виникне затримка, Україні доведеться десь перекредитовуватися на цю суму", - зауважив експерт.

Водночас він впевнений, що світові партнери України, міжнародні фінансові інституції, включаючи МВФ, не припинять підтримувати нашу країну. Адже всі розуміють: наявні проблеми України із дефіцитом бюджету викликані не помилками, а пов’язані із війною.

"Проте не варто розраховувати на "відкриті чеки". Такого, щоб ми могли "написати" ту суму, яку захочемо, не буде. Але в тому, що нам виділять достатньо коштів, щоб ми могли перекрити дірку у бюджеті, ніяких сумнівів немає. Питання – коли буде прийняте остаточне рішення, і другий момент – графік надходжень цієї допомоги", - підкреслив Устенко.

допомога фінансування Устенко Олег
Зеля вміє тільки робити дірки в бюджеті. Ні на що інше воно не здатне. Грося залишив йому 130 лярдів, а нездара їх просрав.
12.11.2022 23:43
Радник,, помічник, радник помічника, помічник радника - де ***, профільні міністри?!
12.11.2022 23:35
ні в чому собі не відмовляйте, жируйте й далі та асфальтуйте... А ми: прикрути, скрути, потерпи, перерахуй...
12.11.2022 23:27
Заявляю на сусіда дідівської ділянки - він, гад, на своєму городі розкидає добрива! От же ж падло!

Відгородитися від цих московитів, бо, судячи з заяв бульбофюреровських посіпак, це щось заразне. Або винищити заразу в корені...
12.11.2022 23:30
ні в чому собі не відмовляйте, жируйте й далі та асфальтуйте... А ми: прикрути, скрути, потерпи, перерахуй...
12.11.2022 23:27
А ще залишили прибуткові державні компанії, але й вони всьо
13.11.2022 07:08
13.11.2022 07:46
то що? уже можна не працювати? то он що значить "кінець епохи бідності"...
12.11.2022 23:51
Цей Устенко такий занудний тошнопротивний тип
12.11.2022 23:55
Зелені щури прогризуть ще більшу диру…
13.11.2022 00:09
якщо європейські партнери не будуть контролювати на що витрачаються кошти, зебидло все спздить.
13.11.2022 00:10
Нужно было начинать не с жить по -новому, а жить по-человечески. И все было б хорошо.
13.11.2022 00:13
дабл бидло із хранції, до дзеркала підійди та побачиш кацапа.
13.11.2022 00:18
Детка, тебе в свинарник, там найдешь своих и хрюкай с ними до рассвета.
13.11.2022 00:26
когут щойновилуплений: кукурікнув, спам, деактивація- кругообіг лайна в природі.
13.11.2022 00:31
"Загальна сума заробітної плати, нарахованої за жовтень 2022 р. голові правління "Укренерго" Володимиру Кудрицькому, членам правління Марині Безруковій та Олексію Брехту становить 1 204 849,91 гривні (основна частина заробітної плати та інші виплати)."

Олег Устенко : " ... наявні проблеми України із дефіцитом бюджету викликані не помилками, а пов'язані із війною ."

P.S. За лютий - квітень 2022 року ця трійця заробила 3 млн 526 тис. грн. З них голові правління НЕК "Укренерго" пану Кудрицькому було нараховано 1 млн 620 тис. грн (540 тис. грн щомісячно). І це без премій та інших додаткових благ.
13.11.2022 00:28
13.11.2022 00:37
Класний математик, має бути 3.2 млрд, а не 3.5 млрд. За рік 3.6 млрд. набігає.
13.11.2022 00:40
Немає жодних сумнівів у тому, що обіцяні Євросоюзом 18 мільярдів євро у наступному році надійдуть до бюджету України.
Проте залишається відкритим питання, коли саме вони почнуть надходити.
....................................................................................................................................

Все вірно, якщо Україна продовжить голосувати в ООН (11.11.2022), разом з її ворогами-Росією, Іраном, Сирією, Білорусією..... проти Канади, Ізраїлю, США...., вона може, взагалі, нічого не отримати .
Якщо голосування в ООН, кілька тижнів тому, разом із Росією, Іраном... проти Канади, США, Ізраїлю...., вважали випадковістю, то вдруге, таке ж голосування, ставить питання, з ким Україна??
Опитування в США показали після таких голосувань України підтримка її серед населення, зменшилася на 30%.
13.11.2022 02:33
ЗСУ воює, народ воює. Шо робить влада зелена окрім відосиків та нескінченних інтерв'ю на всіх каналах світу?
