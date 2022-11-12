Партнери виділять Україні достатньо коштів, аби перекрити "діру в бюджеті", - Устенко
Немає жодних сумнівів у тому, що обіцяні Євросоюзом 18 мільярдів євро у наступному році надійдуть до бюджету України. Проте залишається відкритим питання, коли саме вони почнуть надходити.
Про це сказав радник Президента України з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Достатньо важливим фактором, про який треба завжди пам'ятати, є не тільки сума коштів, на яку ми можемо розраховувати, а й графік отримання цих коштів. Немає жодних сумнівів, що 18 мільярдів євро надійдуть у наступному році. Але коли саме вони почнуть надходити до України – це відкрите питання", - зазначив Устенко.
Для нас це, переконаний експерт, дуже важливо в умовах передбаченого на наступний рік дефіциту бюджету в розмірі $38 мільярдів.
"По місяцю це приблизно по $3,5 мільярда. Якщо ми розраховуємо, що Євросоюз нам кожного місяця надаватиме по 1,5 мільярда євро, і раптом виникне затримка, Україні доведеться десь перекредитовуватися на цю суму", - зауважив експерт.
Водночас він впевнений, що світові партнери України, міжнародні фінансові інституції, включаючи МВФ, не припинять підтримувати нашу країну. Адже всі розуміють: наявні проблеми України із дефіцитом бюджету викликані не помилками, а пов’язані із війною.
"Проте не варто розраховувати на "відкриті чеки". Такого, щоб ми могли "написати" ту суму, яку захочемо, не буде. Але в тому, що нам виділять достатньо коштів, щоб ми могли перекрити дірку у бюджеті, ніяких сумнівів немає. Питання – коли буде прийняте остаточне рішення, і другий момент – графік надходжень цієї допомоги", - підкреслив Устенко.
Заявляю на сусіда дідівської ділянки - він, гад, на своєму городі розкидує добрива! От же ж падло!
Відгородитися від цих московитів, бо, судячи з заяв бульбофюреровських посіпак, це щось заразне. Або винищити заразу в корені...
Олег Устенко : " ... наявні проблеми України із дефіцитом бюджету викликані не помилками, а пов'язані із війною ."
P.S. За лютий - квітень 2022 року ця трійця заробила 3 млн 526 тис. грн. З них голові правління НЕК "Укренерго" пану Кудрицькому було нараховано 1 млн 620 тис. грн (540 тис. грн щомісячно). І це без премій та інших додаткових благ.
Проте залишається відкритим питання, коли саме вони почнуть надходити.
....................................................................................................................................
Все вірно, якщо Україна продовжить голосувати в ООН (11.11.2022), разом з її ворогами-Росією, Іраном, Сирією, Білорусією..... проти Канади, Ізраїлю, США...., вона може, взагалі, нічого не отримати .
Якщо голосування в ООН, кілька тижнів тому, разом із Росією, Іраном... проти Канади, США, Ізраїлю...., вважали випадковістю, то вдруге, таке ж голосування, ставить питання, з ким Україна??
Опитування в США показали після таких голосувань України підтримка її серед населення, зменшилася на 30%.