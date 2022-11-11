Україна попросить партнерів заплатити за Starlink, якщо Маск захоче грошей, - Резніков
Якщо компанія SpaceX почне вимагати оплату за використання системи супутникового зв’язку Starlink, Україна звернеться по допомогу у фінансуванні до іноземних партнерів.
Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв’ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що послуги частини супутників SpaceX надає безкоштовно, за інші доводиться платити.
"Ми намагатимемося знайти кошти. У нас є партнери в різних країнах. Ми проситимемо їх допомогти, у тому числі фінансово", - сказав Резніков.
Водночас міністр заявив, що Україна отримала від Ілона Маска обіцянку, що він продовжуватиме обслуговування Starlink.
Раніше після повідомлення про те, що SpaceX звернулася до міноборони США з проханням профінансувати Starlink в Україні, розгорнулася палка дискусія. Спочатку Маск уточнив, що не вимагає відшкодування вже завданих витрат, але й не може постійно фінансувати роботу переданих терміналів, що коштуватиме компанії понад $120 мільйонів до кінця року та близько $400 мільйонів протягом наступних 12 місяців. Потім повідомив, що безкоштовно продовжить фінансувати Starlink для України. Пізніше Маск заявив, що створить функцію пожертв на сторінці оплати послуг Starlink, а також, що його компанія зрештою закрила це питання й офіційно відкликала запит про фінансування з Міноборони США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навіть дурного язика не втримає,бевзь.
До чого б це?
Трясуть Захід та кишені українців.
По факту: Маск вимагає оплату з України - НІ. Просив у Вашингтона.
Чого верещати - занятись нічим?
таки получается шо наши б хотели чтобы поляки и абон/плату платили....
а я говорил это не красиво))) (наивняк какой)))
теперь по людям клянчат..
@oksanetta11
·
https://twitter.com/oksanetta11/status/1590627572861132801 10 ****.
Златочка Некрасова, ну та, що причетна до розкрадання тон гуманітарки в Запоріжжі, з сумочкою на плечі від Shanel за 10 тис баксів, в Австрії купує «для людей постраждалих від війни» брендові кросівки..
ТСК! А нах вас створили? Щоб що?
https://twitter.com/i/status/1590627572861132801