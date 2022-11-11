Україна попросить партнерів заплатити за Starlink, якщо Маск захоче грошей, - Резніков

Якщо компанія SpaceX почне вимагати оплату за використання системи супутникового зв’язку Starlink, Україна звернеться по допомогу у фінансуванні до іноземних партнерів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв’ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що послуги частини супутників SpaceX надає безкоштовно, за інші доводиться платити.

"Ми намагатимемося знайти кошти. У нас є партнери в різних країнах. Ми проситимемо їх допомогти, у тому числі фінансово", - сказав Резніков.

Водночас міністр заявив, що Україна отримала від Ілона Маска обіцянку, що він продовжуватиме обслуговування Starlink.

Раніше після повідомлення про те, що SpaceX звернулася до міноборони США з проханням профінансувати Starlink в Україні, розгорнулася палка дискусія. Спочатку Маск уточнив, що не вимагає відшкодування вже завданих витрат, але й не може постійно фінансувати роботу переданих терміналів, що коштуватиме компанії понад $120 мільйонів до кінця року та близько $400 мільйонів протягом наступних 12 місяців. Потім повідомив, що безкоштовно продовжить фінансувати Starlink для України. Пізніше Маск заявив, що створить функцію пожертв на сторінці оплати послуг Starlink, а також, що його компанія зрештою закрила це питання й офіційно відкликала запит про фінансування з Міноборони США.