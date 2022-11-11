УКР
Україна попросить партнерів заплатити за Starlink, якщо Маск захоче грошей, - Резніков

Якщо компанія SpaceX почне вимагати оплату за використання системи супутникового зв’язку Starlink, Україна звернеться по допомогу у фінансуванні до іноземних партнерів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв’ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що послуги частини супутників SpaceX надає безкоштовно, за інші доводиться платити.

"Ми намагатимемося знайти кошти. У нас є партнери в різних країнах. Ми проситимемо їх допомогти, у тому числі фінансово", - сказав Резніков.

Водночас міністр заявив, що Україна отримала від Ілона Маска обіцянку, що він продовжуватиме обслуговування Starlink.

Раніше після повідомлення про те, що SpaceX звернулася до міноборони США з проханням профінансувати Starlink в Україні, розгорнулася палка дискусія. Спочатку Маск уточнив, що не вимагає відшкодування вже завданих витрат, але й не може постійно фінансувати роботу переданих терміналів, що коштуватиме компанії понад $120 мільйонів до кінця року та близько $400 мільйонів протягом наступних 12 місяців. Потім повідомив, що безкоштовно продовжить фінансувати Starlink для України. Пізніше Маск заявив, що створить функцію пожертв на сторінці оплати послуг Starlink, а також, що його компанія зрештою закрила це питання й офіційно відкликала запит про фінансування з Міноборони США.

фінансування (3225) Маск Ілон (704) SpaceX (279) Резніков Олексій (1451) Starlink (276)
+27
а менше красти не пробували?
11.11.2022 08:57 Відповісти
11.11.2022 08:57 Відповісти
+19
Не забуваєм дякувати друзям,без них нам би було важко....
11.11.2022 09:24 Відповісти
11.11.2022 09:24 Відповісти
+15
А для чого нам потрібен цей міністр ?
Навіть дурного язика не втримає,бевзь.
11.11.2022 08:58 Відповісти
11.11.2022 08:58 Відповісти
Сортувати:
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а менше красти не пробували?
11.11.2022 08:57 Відповісти
11.11.2022 08:57 Відповісти
На святое покусился?
11.11.2022 09:21 Відповісти
11.11.2022 09:21 Відповісти
а где же им харчеваться?
11.11.2022 09:57 Відповісти
11.11.2022 09:57 Відповісти
При наличии в стране Бени, Ахметова и им подобных, которые десятилетиями процветали на воровстве государственной собственности, требовать от Маска или кого-нибудь другого оплачивать Старлинк выглядит возмутительно, нагло и глупо.
11.11.2022 09:41 Відповісти
11.11.2022 09:41 Відповісти
А могли б господа губернатори дніпровської і запорізької області сдєлать жест доброї волі і сплатити за послуги
11.11.2022 10:04 Відповісти
11.11.2022 10:04 Відповісти
А для чого нам потрібен цей міністр ?
Навіть дурного язика не втримає,бевзь.
11.11.2022 08:58 Відповісти
11.11.2022 08:58 Відповісти
У адвокатів так завжди - чим більш піз.дітимеш, тім меньше дадуть.
11.11.2022 10:18 Відповісти
11.11.2022 10:18 Відповісти
давайте я вам перерахую його видатні досягнення: ні риба ні м'ясо, обрізаний, облизує ОПу.
11.11.2022 10:30 Відповісти
11.11.2022 10:30 Відповісти
Там уже була тема - вона закрита, пентагон все маску пояснив --- ТИ ДИВИСЬ ЯК ДО БАБЛА ТЯГНЕ??? НЕ НАЖРЕТЕСЯ НІЯК?
11.11.2022 09:00 Відповісти
11.11.2022 09:00 Відповісти
З 80 млрд на дороги не хотять виділить?
11.11.2022 09:02 Відповісти
11.11.2022 09:02 Відповісти
Та коломойша пошле його на хрен - то вже його - наші податки. Скотиняки.
11.11.2022 10:20 Відповісти
11.11.2022 10:20 Відповісти
Якось дуже багато стало відосіків Рєзнікова і Маляр...
До чого б це?
11.11.2022 09:02 Відповісти
11.11.2022 09:02 Відповісти
Хочуть показати, що вони крім мемів в соцмережах ще чимось займаються.
11.11.2022 09:29 Відповісти
11.11.2022 09:29 Відповісти
Вымагать? Министр просто привык нахаляву
11.11.2022 09:08 Відповісти
11.11.2022 09:08 Відповісти
Грошей не має, бо мрію треба бубочки побудувати до виборів.
11.11.2022 09:14 Відповісти
11.11.2022 09:14 Відповісти
за 500 млн доларів
11.11.2022 10:20 Відповісти
11.11.2022 10:20 Відповісти
Із злодіїв Злочевського, Каломойського брати не хочуть малороські патріоти.
Трясуть Захід та кишені українців.
11.11.2022 09:16 Відповісти
11.11.2022 09:16 Відповісти
Та ясний пень, що Маск той ще крахоборник: якщо він половину персоналу Твіттера розігнав та готується до запровадження платного доступу до цієї платформи мікроблогів, то й платне юзання Старлінком для українців розуміється само собою.
11.11.2022 09:21 Відповісти
11.11.2022 09:21 Відповісти
Не забуваєм дякувати друзям,без них нам би було важко....
11.11.2022 09:24 Відповісти
11.11.2022 09:24 Відповісти
А взяти грошей з бюджету на ЗЄЛЄБЄНЄ-марафон не виникає ідеї?
11.11.2022 09:24 Відповісти
11.11.2022 09:24 Відповісти
та перестаньте, бо там він зелений мачо... А по факту, шалава підпарканна, що готова приймати в усіх позах та позиціях...
11.11.2022 10:24 Відповісти
11.11.2022 10:24 Відповісти
Ця заява - саботаж. Влада на весь світ кричить "дайте нам всьо", виклкаючи негативну реакцію рядових громадян наших партнерів
По факту: Маск вимагає оплату з України - НІ. Просив у Вашингтона.
Чого верещати - занятись нічим?
11.11.2022 09:25 Відповісти
11.11.2022 09:25 Відповісти
Так, вже став конкурентом Зєлі. За кількістю пустопорожніх відосіків...
11.11.2022 09:33 Відповісти
11.11.2022 09:33 Відповісти
вам нічим зайнятись, крім того щоб пересмикувати зміст новин? В статті ніде нема "Маск вимагає".
11.11.2022 10:04 Відповісти
11.11.2022 10:04 Відповісти
До речі про крадіжки. Писала,що заказала шолом європейського зразку для племінника, відправила через перевізника, а там Нова Пошта. Не прийшла навіть в реєстрі не має. Кого ограбили?! Солдата-захисника. Телефон не працює. Тільки одне заспокоює,що хтось залишиться живим,але другий поживиться. Мої рідні тримаються тільки завдяки нашій допомозі. Сумно і ще раз сумно.
11.11.2022 09:26 Відповісти
11.11.2022 09:26 Відповісти
Вийшла чогось з Хмельницька замість Львів. Як тягар з плеч. Віра в Україну не повинна гаснуть ніколи при любих сценаріях
11.11.2022 09:44 Відповісти
11.11.2022 09:44 Відповісти
Так посилка врешті-решт прийшла? Я не чув, щоб Нова пошта крала.
11.11.2022 10:18 Відповісти
11.11.2022 10:18 Відповісти
Проблема вийшла з перевізником,він просто самостійно перевіряє збіжжя і бере,що хоче. Так що вийшла сьогодні вранці, буду надіятись, що дійде в нормальному стані. Дякую і хорошого дня
11.11.2022 10:54 Відповісти
11.11.2022 10:54 Відповісти
Навіщо нам старлінк , головне що є на дебільний марафон два мільярди
11.11.2022 09:31 Відповісти
11.11.2022 09:31 Відповісти
приношу извинения !!!
таки получается шо наши б хотели чтобы поляки и абон/плату платили....
а я говорил это не красиво))) (наивняк какой)))
теперь по людям клянчат..
11.11.2022 09:36 Відповісти
11.11.2022 09:36 Відповісти
Так притула на пару з зільонським супутник купили...
11.11.2022 09:42 Відповісти
11.11.2022 09:42 Відповісти
От нафіга такі заяви? Маск попросив гроші? Наразі - ні. Рєзнікову нема чого робити і інших незакритих питань вже нема?
11.11.2022 10:20 Відповісти
11.11.2022 10:20 Відповісти
Нехай би зелупа, хоч 5 копійок зі свого кармана заплатив би,хоч би для піару.Верніть крадене у казну хоч 1процент на зсу.
11.11.2022 10:34 Відповісти
11.11.2022 10:34 Відповісти
𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻꧂

@oksanetta11

·

https://twitter.com/oksanetta11/status/1590627572861132801 10 ****.

Златочка Некрасова, ну та, що причетна до розкрадання тон гуманітарки в Запоріжжі, з сумочкою на плечі від Shanel за 10 тис баксів, в Австрії купує «для людей постраждалих від війни» брендові кросівки..

ТСК! А нах вас створили? Щоб що?

https://twitter.com/i/status/1590627572861132801
11.11.2022 10:56 Відповісти
11.11.2022 10:56 Відповісти
з теле-марафону візьми бабло і стій **** з простягнутою рукою.
11.11.2022 10:56 Відповісти
11.11.2022 10:56 Відповісти
нехай Притула збере або з телемарафону заберуть
11.11.2022 10:59 Відповісти
11.11.2022 10:59 Відповісти
Вони погодяться тільки на свіжий асфальт!
11.11.2022 11:37 Відповісти
11.11.2022 11:37 Відповісти
А Притула з "притуленими" не хоче "попіаріться''? Чи тут не заробиш?
11.11.2022 12:09 Відповісти
11.11.2022 12:09 Відповісти
приємно бачити, що є однодумці в поглядах на розпіареного для чогось шоумена, що в ригівсько-сімейних засосах із довбанутою тещею, що давить перехожих...
11.11.2022 14:18 Відповісти
11.11.2022 14:18 Відповісти
А забрати 3000000000 виділених на возвеличення Боневтіка і заплатити щоб не переривати зв'язок між підрозділами ЗСУ не можна? Ви там в кабінетах пріорітети не попутали?
11.11.2022 23:01 Відповісти
11.11.2022 23:01 Відповісти
 
 