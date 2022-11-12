УКР
Завтра планові відключення світла діятимуть у Києві та 8 областях, - "Укренерго"

Планові відключення електропостачання у неділю, 13 листопада, діятимуть у Києві та 8 областях України.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 13 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

У інших областях України відключення не прогнозуються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Можливі триваліші обмеження електропостачання у Києві із настанням холодів, - ДТЕК

Маємо зауважити, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання!" - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі
+10
+6
+6
Як на дев'ятий рік війни,стратегічні підприємства,досі у власності рудої даунбасської потвори,яка навіть мови не знає українців?
показати весь коментар
13.11.2022 00:10 Відповісти
Ну што вы, олигархи то "святое". По факту- основа нашего государственного устройства, а не ото ваше "народ", "канституция"...
показати весь коментар
13.11.2022 00:21 Відповісти
там хоть что-то ремонтируют??
показати весь коментар
13.11.2022 00:31 Відповісти
Уже місяць чинять)
Чекають поки ще більше тц занесуть гроші, щоб їх не виключали, і більше людей потратили на генератори
показати весь коментар
13.11.2022 00:35 Відповісти
Если после прилёта,свет пропадал на 4ч.максимум,после месяца "ремонтов" сегодня света не было 9ч.По моему они просто издеваются и вынуждают людей уезжать.
показати весь коментар
13.11.2022 00:36 Відповісти
я о том же. Со временем ситуация должна стать лучше, а становится только хуже, и ведь месяц ничего не прилетало...Чем эти балбесы занимаются!
показати весь коментар
13.11.2022 00:40 Відповісти
готовят к согласію
показати весь коментар
13.11.2022 00:48 Відповісти
Підказка-у зв'язку зі зниженням температури на вулиці люди стали частіше вмикати електрообігрівачі, кондиціонери на обігрів, частіше стали вмикатися бойлери. Частіше стали пити чай, а отже-електрочайники та електроплити стали працювати теж частіше. До того ж-день став коротшим і темрява наступає швидше, а отже-світлом люди стали користуватися також частіше. Яким боком це до електророзподільчих підрозділів та чому тепер так часто вимикають електроенергію-спробуйте здогадатися.
показати весь коментар
13.11.2022 08:41 Відповісти
Здогадався,після відключення,усі прилади починають працювати на повну потужність,то яка це нафіг економія,у мене відповідь проста-ахметов мститься киянам за дамбілібамбас.
показати весь коментар
13.11.2022 09:33 Відповісти
От встановлено у вас вдома, наприклад, 2 автоматичні вимикачі на 16а кожний й до кожного підводиться по електричній фазі окремими дротами. І от десь у результаті якоїсь аварії у вас одна з фаз зникає. І половина пристроїв перестає працювати. Ви телефонуєте своєму сусіду, який видає себе за електрика, він приходить і за чекушку з бутербродом перекидає вам на щитку дріт з неробочого автомату до робочого (паралелить 2 дроти). Уся техніка вдома починає працювати, але автомат увесь час вимикається, тому що тепер споживання електрики перевищує поріг його роботи. І цей сусід за другу чекушку замість автомату 16а ставить вам тимчасово 32а десь з якогось загашнику. Красота-усе працює і не вимикається ! Але ж той дріт, який підводить вам фазу до щитка-так не думає ) Оскільки споживання енергії через нього збільшилося удвічі, а його діаметр на такий струм не розрахований-він починає сильно грітися. Що через деякий час призводить мінимум до оплавлення ізоляції дроту та його відгорання десь у клемній колодці, а як максимум-до пожежі. Для чого я це все так довго та нудно розповідаю ? Для того, щоб було розуміння, що якщо, наприклад, 2 підстанції паралельно обслуговують якийсь район і одну з них знищено, то навантаження на єдину, що залишилася-зростає удвічі. А вона на таку потужність-не розрахована. Так от для того і відключають по черзі то одних, то інших споживачів, щоб навантаження було 100%, а не 200 і робоче обладнання не вийшло з ладу. Доки усе пошкоджене обладнання не відремонтують і не замінять-так і буде, а не тому що хочеться знайти зраду і хтось там комусь хоче помститися.
показати весь коментар
13.11.2022 13:10 Відповісти
Станом на 01.11.2022 р. згідно вказівок Кабінету міністрів і діями диспетчерського центру "Укренерго" надлишкова генерація Рі́вненської атомної електростанції (РАЕС) і Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) більше не подається на балансування енергозабезпечення центральних і північних регіонів України, а спрямовується на експорт в Молдову і країни ЄС. Причина - дефіцит бюджетних надходжень і збільшення видаткової частини бюджету 2023.Пішов ти ***** разом з ze.
показати весь коментар
13.11.2022 13:34 Відповісти
О, от бидло себе й показало ) Ти ж, напевно, якраз там, куди посилаєш-бо то твоє улюблене місце, там де руський корабель ?) Усе стало на свої місця. Марно витрачений на тебе час.
показати весь коментар
13.11.2022 13:38 Відповісти
По суті написаного,що скажете,хто я,я знаю сам,і ваша думка це не змінить.
показати весь коментар
13.11.2022 13:45 Відповісти
І-ще дещо. Я добре знаю місцеву публіку, яка дуже любить роздавати усілякі зелені та подоляцькі ярлики-тому одразу наголошую-я не є прихильником та пропагандистом президентської адміністрації та монополістів енергоринку. Якщо мене ж спитають-чого ти віриш, що зеалада розповідає про 40% знищеної енергосистеми, а вони брешуть зарадии ахметова чи ще когось. Відповім-я вірю у ЗСУ. І коли спікери Генштабу кажуть, що у результаті масованої ракетної атаки більшість ракет та мопедів збито, але ж частина таки вразила критичну інфраструктуру-я їм вірю. І не вірити цьому-безглуздо, тому що якщо кияни чують під час повітряної тривоги гучний вибух, бачать клуби чорного диму та одночасно з цим зникає світло та вода-то здогадатися, куди потрапила ракета-неважко.
показати весь коментар
13.11.2022 13:35 Відповісти
Я теж вірю ЗСУ,але владі ніт,тому все це навмисні дії,злочинна бездіяльність,а за посил вибачте,думав ви зебіл.
показати весь коментар
13.11.2022 13:44 Відповісти
как долго будет ремонт???
показати весь коментар
13.11.2022 15:09 Відповісти
"для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час" - це вони про шо? Нову АЕС будують непомоятно для ворога?
Чи відколи трансформатри, провода та ізолятори стали "високотехнологічним обладнанням"?
показати весь коментар
13.11.2022 00:37 Відповісти
Читайте поміж рядків. Високотехнологічне обладнання, не це обладнання, а процес продажу електрики прикриваючись довготривалістю відновлення
показати весь коментар
13.11.2022 08:15 Відповісти
А розподільчі підстанції-це тільки трансформатори та "провода" і більше там нічого немає ? Ну-ну.

показати весь коментар
13.11.2022 08:52 Відповісти
...а, неиспользованную э/энергию, они в баночку вкладывают или по Н/Почте в Відень шлють?
показати весь коментар
13.11.2022 06:04 Відповісти
Вчора майже 8 годин не було світла. Це такі планові відключення?
показати весь коментар
13.11.2022 07:39 Відповісти
это вам еще повезло...
показати весь коментар
13.11.2022 15:10 Відповісти
Цікаво які такі перенавантаження в три години ночі? Кажіть прямо - не закупили вугілля, навіть графіки на місяць вперед вже склали.
показати весь коментар
13.11.2022 17:00 Відповісти
 
 