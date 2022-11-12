Завтра планові відключення світла діятимуть у Києві та 8 областях, - "Укренерго"

Планові відключення електропостачання у неділю, 13 листопада, діятимуть у Києві та 8 областях України.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 13 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

У інших областях України відключення не прогнозуються.

Маємо зауважити, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання!" - йдеться у повідомленні.