Демократи зберігають контроль над Сенатом США, - The Washington Post
Представники Демпартії здобули щонайменше 50 голосів у Сенаті і таким чином збережуть контроль над верхньою палатою Конгресу США за результатами проміжних виборів.
Про це повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
"Останнього удару по сподіваннях республіканців отримати контроль над Сенатом було завдано в штаті Невада, де в суботу сенатор Кетрін Кортес Масто здобула перемогу, переобравшись знову та обійшовши Адама Лаксальта, колишнього генерального прокурора штату", - зазначається в повідомленні.
Таким чином, прогнозована перемога Масто забезпечує демократам 50-те місце у верхній палаті Конгресу, яка складається зі 100 сенаторів. З урахуванням голосу віцепрезидента Камали Гарріс, Демократичній партії вже гарантована мінімальна більшість.
Крім того, в Джорджії 6 грудня має відбутися другий тур з обрання сенатора від штату, де один голос може також піти на користь демократів. Однак навіть якщо республіканці візьмуть перемогу в цьому штаті, демократи все одно матимуть більшість.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якби Порох таке зробив в 2018 році, товійна була б в лютому 2019-го.
Думати варто глобальніше завжди, в даний момент американці роблять все делікатно(не дають потужну зброю і грають в хорошого-поганого поліцейських) щоб без стресу розвалити ворога нашими руками.
Смайлики і афоризми говорять, про чиєсь безсиллля.
Поїхали.
https://espreso.tv/u-trampa-e-realna-mozhlivist-stati-kandidatom-v-prezidenti-y-vigrati-u-baydena-amerikanskiy-polittekhnolog-smart
країна розколота навпіл
Треба щось робити з поцмережами, шановні. Через цей потужний іструмент пересічного виборця дуже легко зазомбувати, підкидуючи йому емоційну популістичну еквілібристику, яку зазомбований потім рознесе по знайомим і колегам...
услуга за услугу
Для України , за великим рахунком - неважливо яка вдала у США , респів чи демів , важлива її позиція що до війни в Україні .
США далеко , тамтешні політичні ігри , для абсолютної більшості українців - не зрозумілі , тому вони дивляться на них через призму заяв політиків США , стосовно кацапської агресії в Україні . І через свої цинічні , ідіотські заяви , трамп українцями сприймається як - загроза для України ,, і як найбільш прокацапське лайно серед політичного бомонду США , серед обох партій .
Через це і відповідний результат на проміжних виборах в Конгрес.
Можна сказати, що вибита іще одна ніжка сподівань рашистської верхівки переломити хід війни на свою користь.
Тепер процес згортання так званого СВО піде жвавіше.