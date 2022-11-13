Демократи зберігають контроль над Сенатом США, - The Washington Post

Представники Демпартії здобули щонайменше 50 голосів у Сенаті і таким чином збережуть контроль над верхньою палатою Конгресу США за результатами проміжних виборів.

Про це повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Останнього удару по сподіваннях республіканців отримати контроль над Сенатом було завдано в штаті Невада, де в суботу сенатор Кетрін Кортес Масто здобула перемогу, переобравшись знову та обійшовши Адама Лаксальта, колишнього генерального прокурора штату", - зазначається в повідомленні.

Таким чином, прогнозована перемога Масто забезпечує демократам 50-те місце у верхній палаті Конгресу, яка складається зі 100 сенаторів. З урахуванням голосу віцепрезидента Камали Гарріс, Демократичній партії вже гарантована мінімальна більшість.

Крім того, в Джорджії 6 грудня має відбутися другий тур з обрання сенатора від штату, де один голос може також піти на користь демократів. Однак навіть якщо республіканці візьмуть перемогу в цьому штаті, демократи все одно матимуть більшість.

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