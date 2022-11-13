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Демократи зберігають контроль над Сенатом США, - The Washington Post

сша,сенат,конгрес

Представники Демпартії здобули щонайменше 50 голосів у Сенаті і таким чином збережуть контроль над верхньою палатою Конгресу США за результатами проміжних виборів.

Про це повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Останнього удару по сподіваннях республіканців отримати контроль над Сенатом було завдано в штаті Невада, де в суботу сенатор Кетрін Кортес Масто здобула перемогу, переобравшись знову та обійшовши Адама Лаксальта, колишнього генерального прокурора штату", - зазначається в повідомленні.

Таким чином, прогнозована перемога Масто забезпечує демократам 50-те місце у верхній палаті Конгресу, яка складається зі 100 сенаторів. З урахуванням голосу віцепрезидента Камали Гарріс, Демократичній партії вже гарантована мінімальна більшість.

Крім того, в Джорджії 6 грудня має відбутися другий тур з обрання сенатора від штату, де один голос може також піти на користь демократів. Однак навіть якщо республіканці візьмуть перемогу в цьому штаті, демократи все одно матимуть більшість.

Також читайте: Вибори в США: республіканці беруть більшість в Палаті представників, в Сенаті - нічия

Автор: 

вибори (6717) США (23280) Сенат США (603)


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Топ коментарі
+15
Гарна новина. І тут раша обісралась, як би гарно кухар путіна не вихвалявся в хірургічній точності і ефективності втручання в чужі вибори...
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13.11.2022 07:02
+15
Трамписты просрали выборы и республиканцы переходят к Сантису ,противнику Трампа...Сенат сохранен ..очередная надежда орков расшатать ситуацию провалилась.И Европа газу в хранилища набила с запасом шо пестец.Пуйло многоходовочник насрал себе в штанишки и тихо похлипывает в бункере.
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13.11.2022 08:13
+11
Міллі-це ганьба військової системи США.
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13.11.2022 07:09
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Позиція голови Об'єднаного комітету начальників штабів США (JCS) генерала Марка Міллі, який останніми тижнями виступає за дипломатичний вихід з війни в Україні, не отримала широкої підтримки з боку команди президента Джо Байдена з національної безпеки, включаючи держсекретаря Ентоні Блінкена і помічника з національної безпеки Джейка Саллівана. Останні не вважають, що настав час для переговорів щодо України.
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13.11.2022 06:46 Відповісти
Міллі-це ганьба військової системи США.
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13.11.2022 07:09 Відповісти
Фігню пишеш, американці зараз грають в хорошого-поганого поліцейського.
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13.11.2022 10:00 Відповісти
Міллі не поганий поліцейський, він зрадник: https://www.9tv.co.il/item/34201
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13.11.2022 10:10 Відповісти
Маячню пишеш. Ці "ігри" до одного місця.
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13.11.2022 10:11 Відповісти
Ти менів нагадуєш тих людей, які не вірять що війна розпочалась саме в 2022 році, через те що клоун блокнув канали і відкрив справу на мертвечука.
Якби Порох таке зробив в 2018 році, товійна була б в лютому 2019-го.
Думати варто глобальніше завжди, в даний момент американці роблять все делікатно(не дають потужну зброю і грають в хорошого-поганого поліцейських) щоб без стресу розвалити ворога нашими руками.
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13.11.2022 10:23 Відповісти
"На горОді бузина..."🤦
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13.11.2022 10:26 Відповісти
Якщо немає чого відповісти, то краще мовчати.
Смайлики і афоризми говорять, про чиєсь безсиллля.
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13.11.2022 10:30 Відповісти
Твій безперервний пи₴діж говорить,що в тебе підгорає.))))))))))😆😆😆😆😆😆😆
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13.11.2022 10:49 Відповісти
Давай більше смайликів, ти ж знаєш що я тебе принизив тут, поставив на коліна перед читачами цензора, ми всі тут сміємося. Коли я розстібаю ширінку, ти відкриваєш рот.
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13.11.2022 10:58 Відповісти
Ти розстібаєш ширінку,щоби подрочити на свої вологі фантазії, що когось принизив але не можеш нічого найти. Фуфло. )
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13.11.2022 11:06 Відповісти
Заковтуй знову, приймай на горло.
Поїхали.
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13.11.2022 11:08 Відповісти
Незалежно від нового складу Конгресу наступного року, США збережуть підтримку України через геополітичні інтереси.
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13.11.2022 06:54 Відповісти
Гарна новина. І тут раша обісралась, як би гарно кухар путіна не вихвалявся в хірургічній точності і ефективності втручання в чужі вибори...
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13.11.2022 07:02 Відповісти
Погана новина. Бо трампістів серед республіканців меншість, а більшість підтримує Україну значно радикальніше, ніж демократи.
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13.11.2022 10:12 Відповісти
и тем не менее от их заяввления что Украина не получит ни пенни, когда придут респы, стало как-то не по себе. Так что уж лучше демы для нас.
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13.11.2022 15:03 Відповісти
Українському загалу щодо треба зберігати нейтральність щодо політичних процесів у США. Оце буде основою іхней уселякої підтримки нашої боротьби проти світового зла.
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13.11.2022 07:26 Відповісти
Навіть Маск не допоміг. Незважаючи на контроль палати представників ці вибори виявилися болючою поразкою для республіканців, а особливо для трампістів яких скоріше за все і зроблять винними у поразці. Це нас влаштовує, бо республіканці загалом підтримують Україну, а деякі з них прямо заявляють про те що потрібно передавати нам літаки та танки вже зараз. І якби не трампісти (привіт Вікторії Спарц) то ми б ніколи не вболівали за демократів.
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13.11.2022 07:45 Відповісти
https://espreso.tv/u-trampa-e-realna-mozhlivist-stati-kandidatom-v-prezidenti-y-vigrati-u-baydena-amerikanskiy-polittekhnolog-smart У Трампа є реальна можливість стати кандидатом в президенти й виграти у Байдена, - американський політтехнолог Смарт
https://espreso.tv/u-trampa-e-realna-mozhlivist-stati-kandidatom-v-prezidenti-y-vigrati-u-baydena-amerikanskiy-polittekhnolog-smart
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13.11.2022 07:58 Відповісти
Без конгресу буде важко.
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13.11.2022 07:59 Відповісти
яка нахрін більшість в один голос?

країна розколота навпіл
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13.11.2022 08:00 Відповісти
Подібний результат виборів, як на мене, показує 100% лапу кремля, що влізла і маніпулювала.

Треба щось робити з поцмережами, шановні. Через цей потужний іструмент пересічного виборця дуже легко зазомбувати, підкидуючи йому емоційну популістичну еквілібристику, яку зазомбований потім рознесе по знайомим і колегам...
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13.11.2022 10:16 Відповісти
Трамписты просрали выборы и республиканцы переходят к Сантису ,противнику Трампа...Сенат сохранен ..очередная надежда орков расшатать ситуацию провалилась.И Европа газу в хранилища набила с запасом шо пестец.Пуйло многоходовочник насрал себе в штанишки и тихо похлипывает в бункере.
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13.11.2022 08:13 Відповісти
Раслабтесь Трамп просрал доверие,все республиканцы будут крутится возле Сантиса который одержал во Флориде уверенную победу и будет кандидатом в президенты от партии.
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13.11.2022 08:17 Відповісти
ну і вам Зєлєнского ще на 5 років

услуга за услугу
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13.11.2022 08:24 Відповісти
Нєфіх дєлать. Деякі дебіли з України показали, що вони без мозку в 2019 році. Могут павтаріть.
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13.11.2022 08:41 Відповісти
Не знаю хто такий Сантіс , але вже тільки те що від нього не чути " реверансів" в бік ***** , викликає до нього симпатію . .
Для України , за великим рахунком - неважливо яка вдала у США , респів чи демів , важлива її позиція що до війни в Україні .
США далеко , тамтешні політичні ігри , для абсолютної більшості українців - не зрозумілі , тому вони дивляться на них через призму заяв політиків США , стосовно кацапської агресії в Україні . І через свої цинічні , ідіотські заяви , трамп українцями сприймається як - загроза для України ,, і як найбільш прокацапське лайно серед політичного бомонду США , серед обох партій .
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13.11.2022 09:46 Відповісти
Ось Вам і трамп-пам-пам! Вийшов великий пердь у рудого шанувальника мордору. "За попєбріком вий стоїть, аж дерева хитаються! Як кажуть в Україні : "Трампісти хотіли гучно перднути, а вийшло лише тихенько обісратись!".
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13.11.2022 09:24 Відповісти
Трампістська політика згортання допомоги Україні у війні з рашистською пітьмою не сподобалась "індепенденс" - незалежним виборцям, які голосують ситуативно в залежності від поточних уподобань.
Через це і відповідний результат на проміжних виборах в Конгрес.
Можна сказати, що вибита іще одна ніжка сподівань рашистської верхівки переломити хід війни на свою користь.
Тепер процес згортання так званого СВО піде жвавіше.
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13.11.2022 09:32 Відповісти
Погана новина. Одна радість, що Конгрес перестав бути соціалістичним.
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13.11.2022 10:08 Відповісти
 
 