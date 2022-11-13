США налаштовані допомогти Україні захистити критичну інфраструктуру, - Блінкен
Сполучені Штати готові надавати Україні безпекову, гуманітарну й економічну підтримку стільки часу, скільки буде потрібно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву державного секретаря Ентоні Блінкена під час зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою, оприлюднену Держдепом США.
Американський дипломат відзначив великі ризики для енергетичної інфраструктури України через постійні російські атаки.
За словами Блінкена, РФ продовжує жорстоку кампанію, "спрямовану на ліквідацію енергетичної інфраструктури" - всього необхідного для того, аби було світло, тепло взимку.
"Ми рішуче налаштовані допомогти Україні захистити критичну інфраструктуру, а також, звичайно, замінити й відремонтувати ту, що пошкоджена", - запевнив держсекретар.
Будь ласка, зачекайте...
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Вже добре, що в США рішуче налаштовані допомогти Україні захистити критичну інфраструктуру, а також, звичайно, замінити й відремонтувати ту, що пошкоджена".
Однак що в тій заяві ключове: НАЛАШТОВАНІ, чи ДОПОМОГТИ?
Якщо допомагати, то чи встигнуть до весни ?
Якщо допомагати, то чи встигнуть до весни ? Закривати небо все ж не будуть!
Так недавно Байден в черговий раз запевнив Путіна.
А той продовжить заморожувати Україну. Чи є сумніви...