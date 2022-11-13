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США налаштовані допомогти Україні захистити критичну інфраструктуру, - Блінкен

блінкен

Сполучені Штати готові надавати Україні безпекову, гуманітарну й економічну підтримку стільки часу, скільки буде потрібно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву державного секретаря Ентоні Блінкена під час зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою, оприлюднену Держдепом США.

Американський дипломат відзначив великі ризики для енергетичної інфраструктури України через постійні російські атаки.

За словами Блінкена, РФ продовжує жорстоку кампанію, "спрямовану на ліквідацію енергетичної інфраструктури" - всього необхідного для того, аби було світло, тепло взимку.

"Ми рішуче налаштовані допомогти Україні захистити критичну інфраструктуру, а також, звичайно, замінити й відремонтувати ту, що пошкоджена", - запевнив держсекретар.

Також читайте: Час і зміст будь-яких рамок переговорів залишаються за рішенням України, - Блінкен

Автор: 

США (23280) Україна (5949) інфраструктура (493) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Боже, храни Америку.
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13.11.2022 07:31
+4
Я вибачаюсь, може пропустив з 10-го жовтня - а стурбованість вже була?
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13.11.2022 08:12
+2
Оце США будуть займатись вашими внутрішніми справами. А ви часом не абарзєлі?
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13.11.2022 07:42
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Боже, храни Америку.
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13.11.2022 07:31 Відповісти
Оце США будуть займатись вашими внутрішніми справами. А ви часом не абарзєлі?
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13.11.2022 07:42 Відповісти
Станом на 01.11.2022 р. згідно вказівок Кабінету міністрів і діями диспетчерського центру "Укренерго" надлишкова генерація Рі́вненської атомної електростанції (РАЕС) і Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) більше не податься на балансування енергозабезпечення центральних і північних регіонів України, а спрямовується на експорт в Молдову і країни ЄС. Причина - дефіцит бюджетних надходжень і збільшення видаткової частини бюджету 2023.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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13.11.2022 11:29 Відповісти
Я заплатив за е/е ще 10 числа. Отримав подяку за вчасну оплату.
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13.11.2022 12:14 Відповісти
РФ продовжує жорстоку кампанію, "спрямовану на ліквідацію енергетичної інфраструктури" - всього необхідного для того, аби було світло, тепло взимку таке відкриття нарешті зробив держсекретар США, в той час як уже тотально-методично знищено більше 30% електро - енергетичної мережі України, захоплена АЕС в Запоріжжі,....

Вже добре, що в США рішуче налаштовані допомогти Україні захистити критичну інфраструктуру, а також, звичайно, замінити й відремонтувати ту, що пошкоджена".

Однак що в тій заяві ключове: НАЛАШТОВАНІ, чи ДОПОМОГТИ?

Якщо допомагати, то чи встигнуть до весни ?
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13.11.2022 08:11 Відповісти
Це все до чого ви змогли доколупатися?!
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13.11.2022 08:57 Відповісти
Я вибачаюсь, може пропустив з 10-го жовтня - а стурбованість вже була?
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13.11.2022 08:12 Відповісти
Однак що в тій заяві ключове: НАЛАШТОВАНІ, чи ДОПОМОГТИ?

Якщо допомагати, то чи встигнуть до весни ? Закривати небо все ж не будуть!

Так недавно Байден в черговий раз запевнив Путіна.

А той продовжить заморожувати Україну. Чи є сумніви...
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13.11.2022 09:38 Відповісти
А США не хоче кардинально вирішити проблему свинокацапії, а не просто ліквідовувати наслідки агресії?
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13.11.2022 08:55 Відповісти
Найкраший захист то напад, атакмс і томагавки будуть найкращим захистом
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13.11.2022 11:43 Відповісти
 
 