УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9547 відвідувачів онлайн
Новини Війна
439 0

Загарбники вбили двох цивільних на Донеччині за добу

донеччина

Російські окупаційні війська вбили двох мирних жителів Донееччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 12 листопада росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині — у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла 2 загиблих під час окупації: у Ямполі та у Яровій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 1 людина в області отримала поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки ворога у районах 12 населених пунктів на Луганщині й Донеччині, - Генштаб

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

обстріл (28948) Донецька область (8716) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 