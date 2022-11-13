Загарбники вбили двох цивільних на Донеччині за добу

Російські окупаційні війська вбили двох мирних жителів Донееччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 12 листопада росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині — у Бахмуті. Крім того, правоохоронці виявили тіла 2 загиблих під час окупації: у Ямполі та у Яровій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 1 людина в області отримала поранення.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.