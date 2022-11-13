Чергове поповнення з числа мобілізованих росіян прибуло до Мелітополя, - Генштаб
До окупованого Мелітополя Запорізької області прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих росіян.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"До окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих російських громадян. Зазначена категорія військовослужбовців противника, після прибуття до міста, скуповує, їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв", - йдеться в повідомленні.
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+8 alexandr shamov
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Бо вночі було 2 камаза в іншому напрямку...