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Чергове поповнення з числа мобілізованих росіян прибуло до Мелітополя, - Генштаб

окупанти,мелітополь,рашисти

До окупованого Мелітополя Запорізької області прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих росіян.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"До окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих російських громадян. Зазначена категорія військовослужбовців противника, після прибуття до міста, скуповує, їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17698) Генштаб ЗС (6723) Мелітополь (772) мобілізація (3093)


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Топ коментарі
+10
Нічого іх не вчить -- лізут .
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13.11.2022 08:27
+9
В Мелітополі ледь не кожного дня бавовна. Туди наближається песець.
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13.11.2022 08:24
+8
Тiльки на скотомогильник, ще й притрусити вапном - знезаразити.
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13.11.2022 08:35
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В Мелітополі ледь не кожного дня бавовна. Туди наближається песець.
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13.11.2022 08:24 Відповісти
ГУМУС ...
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13.11.2022 08:24 Відповісти
Шрапнелью осатанелых, шрапнелью..Лучшее лекарство.
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13.11.2022 08:25 Відповісти
Велика кількість алкогольних напоїв не дасть змоги скористатися цивільним одягом. 😁 Тим більше, що виблювана їжа буде видавати їх геолокацію. 😁
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13.11.2022 08:25 Відповісти
Там и без блевотины их локация засвечена, бо вони вiдкладають личину там, де жеруть - це свинi звичайнi.
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13.11.2022 08:57 Відповісти
Нічого іх не вчить -- лізут .
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13.11.2022 08:27 Відповісти
Треба одразу на поля везти, бо добрива цього року бракує.
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13.11.2022 08:30 Відповісти
Тiльки на скотомогильник, ще й притрусити вапном - знезаразити.
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13.11.2022 08:35 Відповісти
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13.11.2022 08:54 Відповісти
Добро пожаловать в похоронную контору ВСУ "Милости просим!".
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13.11.2022 08:59 Відповісти
2 камаза ?
Бо вночі було 2 камаза в іншому напрямку...
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13.11.2022 09:18 Відповісти
Цивільний одяг гребуть. бо їх військовий це ніпотреб.
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13.11.2022 09:52 Відповісти
 
 