Нацполіція закликає херсонців допомагати виявляти зрадників

Департамент внутрішньої безпеки НПУ просить херсонців допомогти виявляти зрадників-колаборантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно із іншими підрозділами Нацполіції наразі проводять стабілізаційні заходи на деокупованій території Херсонської області", - нагадують у Нацполіції.

Основне завдання згаданих заходів - виявлення й притягнення до відповідальності посібників ворога. Тому ДВБ НПУ звертається до мешканців звільнених територій: у разі наявної інформації щодо осіб, які сприяли або співпрацювали із окупантами, чи зрадили державі, повідомляти на "гарячу лінію" Департаменту за цілодобовим номером телефону +380 50 352 7277.

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