УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9547 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 087 31

Нацполіція закликає херсонців допомагати виявляти зрадників

херсон

Департамент внутрішньої безпеки НПУ просить херсонців допомогти виявляти зрадників-колаборантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно із іншими підрозділами Нацполіції наразі проводять стабілізаційні заходи на деокупованій території Херсонської області", - нагадують у Нацполіції.

Основне завдання згаданих заходів - виявлення й притягнення до відповідальності посібників ворога. Тому ДВБ НПУ звертається до мешканців звільнених територій: у разі наявної інформації щодо осіб, які сприяли або співпрацювали із окупантами, чи зрадили державі, повідомляти на "гарячу лінію" Департаменту за цілодобовим номером телефону +380 50 352 7277.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція проводить стабілізаційні заходи в Херсоні, - Клименко

Автор: 

Нацполіція (15254) Херсон (3413) деокупація (950) Херсонська область (5841)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
першими тих зрадників і ссикунів, які кинули місто і людей на поталу ворогові, а тепер приїхали і хазяйнують.
показати весь коментар
13.11.2022 08:51
+17
показати весь коментар
13.11.2022 08:45
+14
Леонид Тищенко 711*****
Вчора на Цензорі було відео як люди в Херсоні кидалися до машин зі сльозами на очах щоб привітати військових , а ті що були в машині почали на них кричати "..дорогу ! " . Я аж оторопів , а потім з тексту стало зрозуміло , що це заїжали херсонські мусора , які з початком війни з'їбалися з Херсона і кинули місто на призволяще . Ті хто завжди вважав людей за бидло повертаються до свого корупційного корита .
12.11.2022 14:52

Andrewol 5835e837
Ще на початку вторгнення херсонці говорили, що з міста в екстренному порядку перші втікали судді, прокурори, сбушники, менти, всі посадовці, вивезли з міста всю зброю. Тепер повертаються на теплі місця
12.11.2022 15:34
показати весь коментар
13.11.2022 08:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Притягувати прямо до ДЕРЕВ та Стовпів виявлених рашистів ***** !!!
За горе та страждання які рашисти принесли в Україну!!
показати весь коментар
13.11.2022 08:41 Відповісти
першими тих зрадників і ссикунів, які кинули місто і людей на поталу ворогові, а тепер приїхали і хазяйнують.
показати весь коментар
13.11.2022 08:51 Відповісти
Питання, а де була поліція під час окупації ???
показати весь коментар
13.11.2022 09:17 Відповісти
Я дуже багато херсонської поліції бачив в місті Миколаєві і Миколаївській області, які несли службу на блокпостах, але багато поліцейських перейшли на бік ворога і це гірка правда.
показати весь коментар
13.11.2022 10:43 Відповісти
Вони ж на шось надіялись -- чи мозги воспалились .
показати весь коментар
13.11.2022 08:41 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2022 08:45 Відповісти
Борислав Береза
****!!! Вию!!! Король втік з міста... 24 лютого. Зв'язана !
І тепер вони роблять з нього героя?
Дайте йому звання генерала, про якого він мріє. Або одразу герой зірка України.
Але це мене зовсім не дивує.
Здається, війна ще не закінчилась, але на горизонті висувають нагороди нещасних і покарання невинних.
показати весь коментар
13.11.2022 08:49 Відповісти
Борислав Береза

*****!!! Ору!!! Король сбежал из города... 24 февраля.
Сбежал!
А теперь из него лепят хероя?
Дайте уже ему звание генерала, о котором он мечтает. Или сразу звезду героя Украины.

Но я этому совсем не удивлен.
Вроде и война ещё не закончилась, а награждения непричастных и наказание невиновных замаячили на горизонте.
показати весь коментар
13.11.2022 08:50 Відповісти
Не втік - то він передислокувався разом з кріслом.
показати весь коментар
13.11.2022 08:58 Відповісти
Зате він зелений до всирачки.
показати весь коментар
13.11.2022 09:33 Відповісти
Зелений він при зеленій владі. Ви надто гарної думки про ментівський флюгер-хамелеон.Єдина мікрозаслуга - що не зрадив,як деякі перевертні в погонах.
показати весь коментар
13.11.2022 10:30 Відповісти
пусть не воет, а даст на него заявку по тел. +380 50 352 7277.
показати весь коментар
13.11.2022 14:58 Відповісти
Зараз херсонці подивляться на цю Мар'яну Безумну і захочуть обратно в рашку. Навіщо її туди привезли ?
показати весь коментар
13.11.2022 09:05 Відповісти
Ця ***** ще і голосувала проти збільшення фінансування ЗСУ.
показати весь коментар
13.11.2022 09:10 Відповісти
Це вони ще Верещучку не бачили!
показати весь коментар
13.11.2022 11:19 Відповісти
В ОПу загляніть, там їх повно.
показати весь коментар
13.11.2022 08:47 Відповісти
Леонид Тищенко 711*****
Вчора на Цензорі було відео як люди в Херсоні кидалися до машин зі сльозами на очах щоб привітати військових , а ті що були в машині почали на них кричати "..дорогу ! " . Я аж оторопів , а потім з тексту стало зрозуміло , що це заїжали херсонські мусора , які з початком війни з'їбалися з Херсона і кинули місто на призволяще . Ті хто завжди вважав людей за бидло повертаються до свого корупційного корита .
12.11.2022 14:52

Andrewol 5835e837
Ще на початку вторгнення херсонці говорили, що з міста в екстренному порядку перші втікали судді, прокурори, сбушники, менти, всі посадовці, вивезли з міста всю зброю. Тепер повертаються на теплі місця
12.11.2022 15:34
показати весь коментар
13.11.2022 08:57 Відповісти
ну так пусть на них и сообщают в сбу!
показати весь коментар
13.11.2022 14:59 Відповісти
Ворооів рашистів треба відлапати,але й свох колаборантів,сцикунів також.Бо ж вони всі за одно(
показати весь коментар
13.11.2022 08:58 Відповісти
Перші зрадники - це ті, хто 24 лютого не підірвав Антонівський міст.
Тепер у вас є вся інфа про зрадників.
Починайте арешти!!!
показати весь коментар
13.11.2022 08:58 Відповісти
.

в зрадникiв та колаборантiв земля повинна горiти пiд ногами !

нiякого пробачення ! нiяких компромiсiв ! всiх до довiчного !

.
показати весь коментар
13.11.2022 08:58 Відповісти
А чому не горіла 6 місяців ? А зараз по команді зверху когось знайдуть ?
показати весь коментар
13.11.2022 12:38 Відповісти
Так сам же голова поліції і зрадник. Втік з міста разом з сбу, а хлопців з ТРО кинули в 'Бузковому' парку самих з калашами проти бронетехники
показати весь коментар
13.11.2022 09:08 Відповісти
Але вір вже разом з Безмозкою робить фоточки- будуть вручати медаль походу
показати весь коментар
13.11.2022 09:13 Відповісти
Мусора не люди ....
показати весь коментар
13.11.2022 09:19 Відповісти
здадуть, не переживайте
і ментів які повтікали чи співпрацювали, теж здадуть
показати весь коментар
13.11.2022 09:44 Відповісти
В департамента внутрішньоъ безпеки помінялась функція ? міг би прочитати коментарі про керівників в Херсоні чи в них фукція як у того що втік в сербію.
показати весь коментар
13.11.2022 10:45 Відповісти
Рашисти пограбували Херсонський художній музей. Перед вторгненням міністр культури Ткаченко не планував рятувати музейні фонди, він готувався смажити шашлики.

Інтерв'ю з директоркою Херсонського художнього музею.

- Чи була вказівка з Міністерства культури вивозити колекцію? Чи були такі розмови за 8 років війни? Був план евакуації?

- Не один раз надсилали наративи - зробити план, продумати географію. Під час ремонту про вивезення спілкувалась з обласною адміністрацією, не з міністерством. Від журналістів дізналась, що восени музеї Києва буквально вимагали план евакуації, пакувальний матеріал у Міністерства. Їм сказали не панікувати.

А мені запропонували виїхати, коли вже Херсон і Миколаїв були під обстрілами.

О 3 ночі 24 лютого я почула, як ********, бо мешкаю біля Антонівського мосту. Міністр подзвонив відеозв'язком о 15 годині дня - їхав в машині. Каже: "Треба вивозити музей". А в нас ******** Херсон, Антонівській міст, літаки літають, з тероборони вже люди гинуть. З наших захисників загинули майже всі. Перепитала, на чому вивозити. Де брати кошти, вантажників, охорону, спеціальний транспорт. Везти потрібно через Миколаїв - а його бомбили ще страшніше. Мені ніхто нічого не відповів - на цьому розмова завершилась.

- Як проходить комунікація з Міністерством культури?

- Міністру я писала двічі. Перший раз - після перших відвідин шести озброєних людей 21 травня, які хотіли зайти в фонди. Коли їм сказали, що все вивезли перед ремонтом - погрожували, що прийдуть із комісією. "Вскриємо фонди - якщо роботи не вивезені - будемо говорити зі співробітниками в прокуратурі". Тоді написала міністру, що колекція в небезпеці. Відправила електронною поштою й заказним листом.

У кінці травня надіслала заказні листи в Генпрокуратуру й СБУ - ці служби давно завели справи. Херсонська прокуратура завела 3 різні - по колекції, захопленню будівлі 19-го липня. Після захоплення музею 19 липня я знову написала міністру заказним листом і на електронну пошту. Потім з 31 жовтня до 4 листопада - розграбували колекцію. Я написала вже замміністра Чуєвій на приватний номер. З прокураторою й СБУ спілкувалась постійно. З Міністерства зі мною ніхто не зв'язувався.

https://life.pravda.com.ua/culture/2022/11/12/251267/
показати весь коментар
13.11.2022 11:20 Відповісти
а телефон анонимный?
показати весь коментар
13.11.2022 15:00 Відповісти
 
 