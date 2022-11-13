Нацполіція закликає херсонців допомагати виявляти зрадників
Департамент внутрішньої безпеки НПУ просить херсонців допомогти виявляти зрадників-колаборантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
"Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно із іншими підрозділами Нацполіції наразі проводять стабілізаційні заходи на деокупованій території Херсонської області", - нагадують у Нацполіції.
Основне завдання згаданих заходів - виявлення й притягнення до відповідальності посібників ворога. Тому ДВБ НПУ звертається до мешканців звільнених територій: у разі наявної інформації щодо осіб, які сприяли або співпрацювали із окупантами, чи зрадили державі, повідомляти на "гарячу лінію" Департаменту за цілодобовим номером телефону +380 50 352 7277.
Будь ласка, зачекайте...
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За горе та страждання які рашисти принесли в Україну!!
****!!! Вию!!! Король втік з міста... 24 лютого. Зв'язана !
І тепер вони роблять з нього героя?
Дайте йому звання генерала, про якого він мріє. Або одразу герой зірка України.
Але це мене зовсім не дивує.
Здається, війна ще не закінчилась, але на горизонті висувають нагороди нещасних і покарання невинних.
*****!!! Ору!!! Король сбежал из города... 24 февраля.
Сбежал!
А теперь из него лепят хероя?
Дайте уже ему звание генерала, о котором он мечтает. Или сразу звезду героя Украины.
Но я этому совсем не удивлен.
Вроде и война ещё не закончилась, а награждения непричастных и наказание невиновных замаячили на горизонте.
Вчора на Цензорі було відео як люди в Херсоні кидалися до машин зі сльозами на очах щоб привітати військових , а ті що були в машині почали на них кричати "..дорогу ! " . Я аж оторопів , а потім з тексту стало зрозуміло , що це заїжали херсонські мусора , які з початком війни з'їбалися з Херсона і кинули місто на призволяще . Ті хто завжди вважав людей за бидло повертаються до свого корупційного корита .
12.11.2022 14:52
Andrewol 5835e837
Ще на початку вторгнення херсонці говорили, що з міста в екстренному порядку перші втікали судді, прокурори, сбушники, менти, всі посадовці, вивезли з міста всю зброю. Тепер повертаються на теплі місця
12.11.2022 15:34
Тепер у вас є вся інфа про зрадників.
Починайте арешти!!!
в зрадникiв та колаборантiв земля повинна горiти пiд ногами !
нiякого пробачення ! нiяких компромiсiв ! всiх до довiчного !
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і ментів які повтікали чи співпрацювали, теж здадуть
Інтерв'ю з директоркою Херсонського художнього музею.
- Чи була вказівка з Міністерства культури вивозити колекцію? Чи були такі розмови за 8 років війни? Був план евакуації?
- Не один раз надсилали наративи - зробити план, продумати географію. Під час ремонту про вивезення спілкувалась з обласною адміністрацією, не з міністерством. Від журналістів дізналась, що восени музеї Києва буквально вимагали план евакуації, пакувальний матеріал у Міністерства. Їм сказали не панікувати.
А мені запропонували виїхати, коли вже Херсон і Миколаїв були під обстрілами.
О 3 ночі 24 лютого я почула, як ********, бо мешкаю біля Антонівського мосту. Міністр подзвонив відеозв'язком о 15 годині дня - їхав в машині. Каже: "Треба вивозити музей". А в нас ******** Херсон, Антонівській міст, літаки літають, з тероборони вже люди гинуть. З наших захисників загинули майже всі. Перепитала, на чому вивозити. Де брати кошти, вантажників, охорону, спеціальний транспорт. Везти потрібно через Миколаїв - а його бомбили ще страшніше. Мені ніхто нічого не відповів - на цьому розмова завершилась.
- Як проходить комунікація з Міністерством культури?
- Міністру я писала двічі. Перший раз - після перших відвідин шести озброєних людей 21 травня, які хотіли зайти в фонди. Коли їм сказали, що все вивезли перед ремонтом - погрожували, що прийдуть із комісією. "Вскриємо фонди - якщо роботи не вивезені - будемо говорити зі співробітниками в прокуратурі". Тоді написала міністру, що колекція в небезпеці. Відправила електронною поштою й заказним листом.
У кінці травня надіслала заказні листи в Генпрокуратуру й СБУ - ці служби давно завели справи. Херсонська прокуратура завела 3 різні - по колекції, захопленню будівлі 19-го липня. Після захоплення музею 19 липня я знову написала міністру заказним листом і на електронну пошту. Потім з 31 жовтня до 4 листопада - розграбували колекцію. Я написала вже замміністра Чуєвій на приватний номер. З прокураторою й СБУ спілкувалась постійно. З Міністерства зі мною ніхто не зв'язувався.
https://life.pravda.com.ua/culture/2022/11/12/251267/