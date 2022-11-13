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Новини Війна
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Рашисти вдарили із РСЗВ по акваторії Очаківської громади, - Кім

рсзв

Вчора, 12 листопада, о 20:10 ворог завдавав удари із РСЗВ по акватериторії Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалих немає.

У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти залишаються на Кінбурнській косі, триває бойова робота, - ОК "Південь"

Автор: 

Миколаївська область (2290) обстріл (28948) Кім Віталій (471)


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Влучили в море!
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13.11.2022 08:54 Відповісти
Рашисти самі закликають, щоб їх прийшли і знищили. Потвори, навіщо стріляєте знову по громаді? ЗСУ в районі Херсону, біля Бахмута, Авдіївки... Читаєш історію москшів і розумієш, коли "доблесная" армія орків напала на імперію Наполеона і коли той прийшов на поле битви, то ті втікали за Урал, спаливши на своєму шляху свої міста і звинуватили в цбому французів. Сцикливі потвори.
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13.11.2022 09:02 Відповісти
Звідки вони гатять по Очакову?
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13.11.2022 09:25 Відповісти
Мабуть з Кінбурської коси.
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13.11.2022 10:41 Відповісти
 
 