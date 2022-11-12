Окупанти залишаються на Кінбурнській косі, триває бойова робота, - ОК "Південь"

Збройні Сили України продовжують просуватися в Херсонській області та закріплюватися на позиціях, а також забирають техніку росіян та беруть у полон загарбників.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо просуватися і, в тому числі, зачищати території, закріплюватися на позиціях, які зайняли... Також ми намагаємося знаходити тих, кого "забули" спеціально чи випадково, тому що при тій "евакуації", яку вони собі влаштували, перше і друге можливо. Поповнюємо обмінний фонд і трошки російського лендлізу... Продовжуємо роботу і зі звільнення населених пунктів. Думаю, що до вечора будуть гарні новини", - зазначила Гуменюк.

За її словами, наразі продовжується підрахунок "трофеїв", серед яких артилерійські системи, бронетехніка, танки.

"Все це ми скомпонуємо і повертатимемо ворогу вже у вигляді ударів", - додала Гуменюк.

Щодо Кінбурнської коси, яка залишається єдиною окупованою територією в Миколаївській області, то Гуменюк наголосила, що з цього питання триває бойова робота.

"Там залишається ворог... Ми продовжуємо просувати ворога. Наразі триває бойова робота, і якщо ми поставили за мету звільнити всю Миколаївську область, то вона буде звільнена", - сказала вона.

