Окупанти залишаються на Кінбурнській косі, триває бойова робота, - ОК "Південь"

Збройні Сили України продовжують просуватися в Херсонській області та закріплюватися на позиціях, а також забирають техніку росіян та беруть у полон загарбників.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо просуватися і, в тому числі, зачищати території, закріплюватися на позиціях, які зайняли... Також ми намагаємося знаходити тих, кого "забули" спеціально чи випадково, тому що при тій "евакуації", яку вони собі влаштували, перше і друге можливо. Поповнюємо обмінний фонд і трошки російського лендлізу... Продовжуємо роботу і зі звільнення населених пунктів. Думаю, що до вечора будуть гарні новини", - зазначила Гуменюк.

За її словами, наразі продовжується підрахунок "трофеїв", серед яких артилерійські системи, бронетехніка, танки.

"Все це ми скомпонуємо і повертатимемо ворогу вже у вигляді ударів", - додала Гуменюк.

Щодо Кінбурнської коси, яка залишається єдиною окупованою територією в Миколаївській області, то Гуменюк наголосила, що з цього питання триває бойова робота.

"Там залишається ворог... Ми продовжуємо просувати ворога. Наразі триває бойова робота, і якщо ми поставили за мету звільнити всю Миколаївську область, то вона буде звільнена", - сказала вона.

Миколаївська область (2354) визволення (569) деокупація (951) Херсонська область (6129)
Топ коментарі
+14
12.11.2022 12:41 Відповісти
+10
Душевно, по-домашньому,перетворили на рідну говень.
12.11.2022 12:39 Відповісти
+6
До речі, ця коса - це суттєва проблема. З неї орки дістають смерчами та ураганами до Очакова і до Миколаїва.
12.11.2022 12:46 Відповісти
Здогадайтесь хто тут був.
12.11.2022 12:36 Відповісти
Душевно, по-домашньому,перетворили на рідну говень.
12.11.2022 12:39 Відповісти
якщо свиню запустити в хату буде так само. Все переверне і насере на килим
12.11.2022 12:44 Відповісти
та я дивлюсь там ще культурні свині гостювали, хоч шторами дупи не терли.
12.11.2022 12:47 Відповісти
все залежить від того як виховували свиню. Якщо господар засєря, така й буде свиня. Є свині, живуть у квартирах, до туалету ходять тільки на вулицю як собака. У мене в хаті живуть пацюки, дуже охайні та чисті друзі.
12.11.2022 13:10 Відповісти
будет чище
12.11.2022 15:05 Відповісти
12.11.2022 12:56 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
12.11.2022 12:41 Відповісти
12.11.2022 12:41 Відповісти
12.11.2022 13:12 Відповісти
Рідко який кацап допливе до середини Дніпра! (Гоголь)
12.11.2022 13:49 Відповісти
Хтось вчора говорив тут в дописах.,за трофейний вертоліт і вбачав що це наш...це правда, наш перефарбований рашистами.був захоплений в перші дні війни
У российских пропагандонов закипает пердак из-за оставленного вертолета Ми-8 в Чернобаевкеhttps://t.me/Ukraine_365News/40748
12.11.2022 12:44 Відповісти
Тушки виродків забруднюють довколішне середовище... Але то таке - перегниє наволоч, Машка із Спєрмі отримає Ладу-розвалюху - і всім добре, так? Як на мене, то в полон варто брати таку кількість кацабидла, скільки потрібно для обміну, не більше, - а всіх інших тихо й спокійно "списувати".
12.11.2022 12:44 Відповісти
Брати треба з розрахунку що частина піде на обмін. Частина піде замість ручних дармових екскаваторів для розбирання руїн а частина піде на розмінування кацапських мінних полів по методу маршала Жукова
12.11.2022 14:52 Відповісти
До речі, ця коса - це суттєва проблема. З неї орки дістають смерчами та ураганами до Очакова і до Миколаїва.
12.11.2022 12:46 Відповісти
Забезпечують там орків з моря? То багато не привезуть. Та і до них долітає з Миколаєва, так що усе добре, їм там зараз трохи не до цього на фоні перспективи купці-купці у листопадному морі.
12.11.2022 12:58 Відповісти
"Бойова робота" - это давать *****? А то ниваенный
12.11.2022 13:00 Відповісти
Вибити їх звідти легко, тільки диких коней шкода. Вони там унікальні, як дикі коні Пржевальського.
12.11.2022 13:45 Відповісти
На косу залізли орки,
Думали навіки.
А отримають тут порки
Вийдуть всі каліки.
12.11.2022 16:43 Відповісти
 
 