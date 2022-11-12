Оккупанты остаются на Кинбурнской косе, продолжается боевая работа, - ОК "Південь"

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в Херсонской области и закрепляться на позициях, а также забирают технику россиян и берут в плен захватчиков.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем продвигаться и, в том числе, зачищать территории, закрепляться на занятых позициях... Также мы пытаемся находить тех, кого "забыли" специально или случайно, потому что при той "эвакуации", которую они себе устроили, первое и второе возможно. Пополняем обменный фонд и немного российского ленд-лиза... Продолжаем работу и по освобождению населенных пунктов. Думаю, что к вечеру будут хорошие новости", - анонсировала Гуменюк.

По ее словам, продолжается подсчет "трофеев", среди которых артиллерийские системы, бронетехника, танки.

"Все это мы скомпонуем и будем возвращать врагу уже в виде ударов", – добавила Гуменюк.

Что касается Кинбурнской косы, которая остается единственной оккупированной территорией в Николаевской области, то Гуменюк подчеркнула, что по этому вопросу идет боевая работа.

"Там остается враг... Мы продолжаем продвигать врага. Сейчас идет боевая работа, и если мы поставили цель освободить всю Николаевскую область, то она будет освобождена", - сказала она.

