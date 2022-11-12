РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10651 посетитель онлайн
Новости Война
13 500 19

Оккупанты остаются на Кинбурнской косе, продолжается боевая работа, - ОК "Південь"

коса,кінбурнська

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в Херсонской области и закрепляться на позициях, а также забирают технику россиян и берут в плен захватчиков.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем продвигаться и, в том числе, зачищать территории, закрепляться на занятых позициях... Также мы пытаемся находить тех, кого "забыли" специально или случайно, потому что при той "эвакуации", которую они себе устроили, первое и второе возможно. Пополняем обменный фонд и немного российского ленд-лиза... Продолжаем работу и по освобождению населенных пунктов. Думаю, что к вечеру будут хорошие новости", - анонсировала Гуменюк.

По ее словам, продолжается подсчет "трофеев", среди которых артиллерийские системы, бронетехника, танки.

"Все это мы скомпонуем и будем возвращать врагу уже в виде ударов", – добавила Гуменюк.

Что касается Кинбурнской косы, которая остается единственной оккупированной территорией в Николаевской области, то Гуменюк подчеркнула, что по этому вопросу идет боевая работа.

"Там остается враг... Мы продолжаем продвигать врага. Сейчас идет боевая работа, и если мы поставили цель освободить всю Николаевскую область, то она будет освобождена", - сказала она.

Читайте также: Рашисты разворовали культурный фонд Херсонщины: вывезли 15 тыс. картин, - Центр национального сопротивления

Автор: 

Николаевская область (2201) освобождение (570) деоккупация (848) Херсонская область (5133)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
12.11.2022 12:41 Ответить
+10
Душевно, по-домашньому,перетворили на рідну говень.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:39 Ответить
+6
До речі, ця коса - це суттєва проблема. З неї орки дістають смерчами та ураганами до Очакова і до Миколаїва.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здогадайтесь хто тут був.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:36 Ответить
Душевно, по-домашньому,перетворили на рідну говень.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:39 Ответить
якщо свиню запустити в хату буде так само. Все переверне і насере на килим
показать весь комментарий
12.11.2022 12:44 Ответить
та я дивлюсь там ще культурні свині гостювали, хоч шторами дупи не терли.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:47 Ответить
все залежить від того як виховували свиню. Якщо господар засєря, така й буде свиня. Є свині, живуть у квартирах, до туалету ходять тільки на вулицю як собака. У мене в хаті живуть пацюки, дуже охайні та чисті друзі.
показать весь комментарий
12.11.2022 13:10 Ответить
будет чище
показать весь комментарий
12.11.2022 15:05 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 12:56 Ответить
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
показать весь комментарий
12.11.2022 12:41 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 12:41 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 13:12 Ответить
Рідко який кацап допливе до середини Дніпра! (Гоголь)
показать весь комментарий
12.11.2022 13:49 Ответить
Хтось вчора говорив тут в дописах.,за трофейний вертоліт і вбачав що це наш...це правда, наш перефарбований рашистами.був захоплений в перші дні війни
У российских пропагандонов закипает пердак из-за оставленного вертолета Ми-8 в Чернобаевкеhttps://t.me/Ukraine_365News/40748
показать весь комментарий
12.11.2022 12:44 Ответить
Тушки виродків забруднюють довколішне середовище... Але то таке - перегниє наволоч, Машка із Спєрмі отримає Ладу-розвалюху - і всім добре, так? Як на мене, то в полон варто брати таку кількість кацабидла, скільки потрібно для обміну, не більше, - а всіх інших тихо й спокійно "списувати".
показать весь комментарий
12.11.2022 12:44 Ответить
Брати треба з розрахунку що частина піде на обмін. Частина піде замість ручних дармових екскаваторів для розбирання руїн а частина піде на розмінування кацапських мінних полів по методу маршала Жукова
показать весь комментарий
12.11.2022 14:52 Ответить
До речі, ця коса - це суттєва проблема. З неї орки дістають смерчами та ураганами до Очакова і до Миколаїва.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:46 Ответить
Забезпечують там орків з моря? То багато не привезуть. Та і до них долітає з Миколаєва, так що усе добре, їм там зараз трохи не до цього на фоні перспективи купці-купці у листопадному морі.
показать весь комментарий
12.11.2022 12:58 Ответить
"Бойова робота" - это давать *****? А то ниваенный
показать весь комментарий
12.11.2022 13:00 Ответить
Вибити їх звідти легко, тільки диких коней шкода. Вони там унікальні, як дикі коні Пржевальського.
показать весь комментарий
12.11.2022 13:45 Ответить
На косу залізли орки,
Думали навіки.
А отримають тут порки
Вийдуть всі каліки.
показать весь комментарий
12.11.2022 16:43 Ответить
 
 