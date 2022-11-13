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Росіяни обстріляли три райони Харківщини: горіла квартира у багатоповерхівці

пожежа,харків

Минулої доби російські окупанти вели обстріли мирного населення в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харкіської ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Вовчанськ близько 16 години внаслідок російського обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку, сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. Протягом доби поранених серед цивільного населення медики не зафіксували", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніками ДСНС знешкоджено 404 вибухонебезпечні предмети.

обстріл (28948) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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