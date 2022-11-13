Росіяни обстріляли три райони Харківщини: горіла квартира у багатоповерхівці
Минулої доби російські окупанти вели обстріли мирного населення в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харкіської ОВА Олег Синєгубов.
"У м. Вовчанськ близько 16 години внаслідок російського обстрілу пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку, сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. Протягом доби поранених серед цивільного населення медики не зафіксували", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніками ДСНС знешкоджено 404 вибухонебезпечні предмети.
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