Ворог обстріляв 2 громади на Сумщині, - ОВА

Ще до опівночі російські військові обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, було 12 "прильотів" зі ствольної артилерії.

"І по Есманьській громаді ворог двічі вдарив із мінометів. В обох випадках без жертв і руйнувань. Решта частина ночі була без обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни випустили по прикордонню Сумщини 15 ракет з вертольоту, - ОВА