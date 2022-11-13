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Новини Війна
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Ворог обстріляв 2 громади на Сумщині, - ОВА

сумщина

Ще до опівночі російські військові обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, було 12 "прильотів" зі ствольної артилерії.

"І по Есманьській громаді ворог двічі вдарив із мінометів. В обох випадках без жертв і руйнувань. Решта частина ночі була без обстрілів", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28948) Сумська область (3803) Живицький Дмитро (466)


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Я сподіваюсь, назад полетіло вдесятеро більше?
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13.11.2022 09:45 Відповісти
 
 