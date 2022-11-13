Ворог обстріляв 2 громади на Сумщині, - ОВА
Ще до опівночі російські військові обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, було 12 "прильотів" зі ствольної артилерії.
"І по Есманьській громаді ворог двічі вдарив із мінометів. В обох випадках без жертв і руйнувань. Решта частина ночі була без обстрілів", - йдеться у повідомленні.
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Атас Злой
показати весь коментар13.11.2022 09:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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