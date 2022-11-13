Росіяни випустили по прикордонню Сумщини 15 ракет з вертольоту, - ОВА
Сьогодні вдень зазнала обстрілу Краснопільська громада Сумщини - ворожий вертоліт випустив з території росії 15 некерованих ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Фейсбуці.
"Сьогодні близько 15:00 російські військові завдали ракетного удару по Краснопільській громаді", - йдеться в дописі.
Як уточнив очільник області, ворожий гвинтокрил з території росії спрямував на прикордоння 15 некерованих ракет.
За інформацією Живицького, обійшлося без жертв та руйнувань.
Drbest Good
Коди Смарт
Trevo Trow
Рашисты не оставят сумщину в покое.
Это героическая область всегда была украинской.
Сумская территориальная оборона сумела остановить наступление кацапов на г. Сумы и даёт им достойный отпор до сих пор.
Слава Героям!
Слава ВСУ!
Разом до Перемоги!
роботи ще непочатий край - Донецьк, Луганськ, Крим - далі подивимося - потрібен нам той сраний урал, чи ну його на ***?
Українською це слово звучить - "Боляче".
А замість кацапських матів ми кажемо - ану його на прутень.
коментує не новину, а дописи форумчан тільки хто...?
саме такі і робили лєворюцію в 1917-му
вони всіх ненавидять