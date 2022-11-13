УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9511 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 241 12

Росіяни випустили по прикордонню Сумщини 15 ракет з вертольоту, - ОВА

вертоліт

Сьогодні вдень зазнала обстрілу Краснопільська громада Сумщини - ворожий вертоліт випустив з території росії 15 некерованих ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Фейсбуці.

"Сьогодні близько 15:00 російські військові завдали ракетного удару по Краснопільській громаді", - йдеться в дописі.

Як уточнив очільник області, ворожий гвинтокрил з території росії спрямував на прикордоння 15 некерованих ракет.

За інформацією Живицького, обійшлося без жертв та руйнувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти до самого ранку обстрілювали українське прикордоння, - Держприкордонслужба

Автор: 

обстріл (30481) Сумська область (4162) вертоліт (888)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Хорошо бы этот вертолёт Стингерами угостить...

Рашисты не оставят сумщину в покое.

Это героическая область всегда была украинской.

Сумская территориальная оборона сумела остановить наступление кацапов на г. Сумы и даёт им достойный отпор до сих пор.


Слава Героям!
Слава ВСУ!
Разом до Перемоги!
показати весь коментар
13.11.2022 01:14 Відповісти
+5
І для чого це робити, сволочі кацапскі.
показати весь коментар
13.11.2022 00:45 Відповісти
+4
Він мав би бути мертвим ще до першого пострілу, якщо б владі не було похер на життя українців.
показати весь коментар
13.11.2022 00:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І для чого це робити, сволочі кацапскі.
показати весь коментар
13.11.2022 00:45 Відповісти
Хорошо бы этот вертолёт Стингерами угостить...

Рашисты не оставят сумщину в покое.

Это героическая область всегда была украинской.

Сумская территориальная оборона сумела остановить наступление кацапов на г. Сумы и даёт им достойный отпор до сих пор.


Слава Героям!
Слава ВСУ!
Разом до Перемоги!
показати весь коментар
13.11.2022 01:14 Відповісти
Чому вчили те і роблять. тільки Україна не Афган.. Будуть і ці гелікоптерники добривом для нашої землі
показати весь коментар
13.11.2022 04:26 Відповісти
Він мав би бути мертвим ще до першого пострілу, якщо б владі не було похер на життя українців.
показати весь коментар
13.11.2022 00:51 Відповісти
кацапню вдарили більно в кацапячу скрепу, але це ще не перемогли...
роботи ще непочатий край - Донецьк, Луганськ, Крим - далі подивимося - потрібен нам той сраний урал, чи ну його на ***?
показати весь коментар
13.11.2022 01:00 Відповісти
Більно це типу "Больно"?
Українською це слово звучить - "Боляче".
А замість кацапських матів ми кажемо - ану його на прутень.
показати весь коментар
13.11.2022 01:05 Відповісти
як пану більше подобається.
коментує не новину, а дописи форумчан тільки хто...?
показати весь коментар
13.11.2022 01:08 Відповісти
Сраний урал залишимо московитам, бо це дійсно срань - був там на практиці в середині 70-х.
показати весь коментар
13.11.2022 01:39 Відповісти
ну ні так ні - все буде так вирішать українці!
показати весь коментар
13.11.2022 01:43 Відповісти
теж бачив уральців
саме такі і робили лєворюцію в 1917-му
вони всіх ненавидять
показати весь коментар
13.11.2022 03:23 Відповісти
Питання в тому, де кордон Україна - Кітай буде. По Волзі чи по Уралу
показати весь коментар
13.11.2022 04:34 Відповісти
Без Мацкви і перемога не перемога. До того є Останкінська башта буде в нагоді для Херсону
показати весь коментар
13.11.2022 04:33 Відповісти
 
 