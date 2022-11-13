Росіяни випустили по прикордонню Сумщини 15 ракет з вертольоту, - ОВА

Сьогодні вдень зазнала обстрілу Краснопільська громада Сумщини - ворожий вертоліт випустив з території росії 15 некерованих ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Фейсбуці.

"Сьогодні близько 15:00 російські військові завдали ракетного удару по Краснопільській громаді", - йдеться в дописі.

Як уточнив очільник області, ворожий гвинтокрил з території росії спрямував на прикордоння 15 некерованих ракет.

За інформацією Живицького, обійшлося без жертв та руйнувань.

