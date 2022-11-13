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Новини Мобілізація в РФ
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Понад 700 тисяч росіян перетнули кордон Грузії після оголошення Путіним мобілізації

кордон,росія,грузія,мобілізація

Після оголошення мобілізації в Росії близько 700 тисяч громадян виїхали до Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Після заклику президента Росії Володимира Путіна до військової мобілізації понад 700 тисяч росіян перетнули кордон Грузії. 600 000, ймовірно, виїхали в різних напрямках, до сусідніх Вірменії, Туреччини та європейських країн. Близько 100 000 залишилися", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Грузії можуть переглянути безвізовий режим з РФ через наплив росіян, - президентка Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі також додала, що у Грузії перебувають 30 тисяч українських біженців.

Грузія (1851) Зурабішвілі Саломе (104) росія (65800) Україна (5949) мобілізація (3093)


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Топ коментарі
+27
Грузини, куди саме ви сховали ваше почуття власної гідності?
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13.11.2022 10:47
+19
Чому Грузія їх пускає? Забули Осетію?
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13.11.2022 10:48
+18
Це диванне військо яке підтримує режим Путлера але не хоче загинути вони також ненавидять і Грузію і США і весь світ
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13.11.2022 10:52
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За родину! За расею! Ура!
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13.11.2022 10:46 Відповісти
«НЕ ХОЧУ УЕЗЖАТЬ!»

«Не хочу уезжать из Алупки!» -

Слышен вопль, раздирающий мозг.

«Не хочу отвечать за поступки,

Не хочу отвечать на вопрос!»

Что ж ты, Маня, и что же ты, Ваня?

От истерик не будет добра.

Почему не сиделось в Рязани?

Чем не нравилась ваша нора?

Вы стремились к чужому достатку,

Вы стремились к чужому огню,

Были верной опорой порядку,

Что людей объявлял парвеню.

Вы булгар убивали в Казани,

Расширяя Московский улус.

Что ж ты, Маня, и что же ты, Ваня,

Прославляете мёртвый Союз?

Коль расстреливал дед в Будапеште,

А отец издевался в Чечне,

Не надейтесь, что будет, как прежде,

Не винясь в их бесспорной вине.

«Не хочу уезжать из Херсона,

Плыть из Нарвы домой не хочу!»

Там, где Ваня, военная зона

Злобно гасит свободы свечу.

Уезжайте в загаженный прииск,

На загаженный глинистый склон.

Очень зря вы к чужим прилепились,

Предлагая с метаном баллон.

Ваша ласка мерзка и смертельна,

Ваша «дружба» погрязла во лжи,

Уезжайте с земли сопредельной,

Сознавая свои рубежи.

Покидайте и Вильнюс, и Витебск,

Покидайте вулканы Курил,

Наконец-то от всех **********,

Вам никто ничего не дарил!

11 ноября 2022 года
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13.11.2022 11:52 Відповісти
Грузини, куди саме ви сховали ваше почуття власної гідності?
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13.11.2022 10:47 Відповісти
А вона була? Шось мені підказує, шо то такий же фейк, як і вялічіє кацапії...
А як іще пояснити?
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13.11.2022 11:20 Відповісти
Не хотіла писати,та мабуть напишу. Учора в Убані (метро) дівчинка запитала бабушку чи в Німеччині живуть тільки руські. Та відповіла,що так. Було неприємно. Бережіться кацапів, де б вони не були.
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13.11.2022 10:48 Відповісти
Ще раніше,у 90+ був анекдот,що емігрантам краще вчити російску,ніж німецьку.
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13.11.2022 11:07 Відповісти
В Берліні переді мною на касі руфрау років 40+- питає касірку чому вона не знає російську...
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13.11.2022 11:08 Відповісти
вони досі ввжають себе асвабадителями
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13.11.2022 11:31 Відповісти
Чому Грузія їх пускає? Забули Осетію?
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13.11.2022 10:48 Відповісти
Це диванне військо яке підтримує режим Путлера але не хоче загинути вони також ненавидять і Грузію і США і весь світ
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13.11.2022 10:52 Відповісти
шкода що не перед 9 травнем, орки б грузинів віддячили на повну, а може вони цього і хочуть.
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13.11.2022 10:54 Відповісти
Грузини так класно йшли в Європу, я ще й заздрила їм, думаю, диви які вони молодці. Але виявилося, що вони безтолкові. Вже давно забрали б своє у орків і без бою. Сподіваюся, що їх військові повернуться з України і вправлять там мізків
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13.11.2022 10:56 Відповісти
бідні грузини...
на 3,8 млн враховуючи тих руских які вже були,
добавилось ще майже мільон
будуть мовчати, отримають те що в Україні
і це не жарт
руска свиня завжди лізе на стіл....
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13.11.2022 11:00 Відповісти
Чого це бідні?
Їм що, хтось нав'язав цю кацапню?
Вони самі їх пустили!
У них з'явився шанс викинути окупантів, та повернути свої території, а вони замість цього, мільйон кацапів до себе завезли!
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13.11.2022 11:10 Відповісти
я про звичайний народ а не про владу
і написав щоб не мовчали бо коли 50*50 то буде пізно
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13.11.2022 11:13 Відповісти
А звичайний народ, також нічого не робить.
Так, завертали машини з символікою рашистів, виходили з плакатами «вбивці», «окупанти», але нічого конкретного не робили!
Могли ж наприклад, перекрити прикордонні переходи?
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13.11.2022 11:19 Відповісти
ты много знаешь?
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13.11.2022 12:03 Відповісти
Я знаю що в Грузію приперлося майже мільйон кацапів.
Мені цього цілком достатньо, щоб висновки зробити.
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13.11.2022 12:10 Відповісти
ну приперлись. ты не знаешь как относятся к этому грузины.
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13.11.2022 12:13 Відповісти
если б относились плохо - миллион бы туда не приперся!!
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13.11.2022 14:53 Відповісти
слідом їх захищати прийдуть танки -- віват сакартвело
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13.11.2022 11:01 Відповісти
Звиздець Грузії якщо не виженуть 5 колону
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13.11.2022 11:01 Відповісти
Там 5-а колона при владі.
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13.11.2022 11:23 Відповісти
Получается, что в древней Иверии теперь каждый четвёртый житель кацап!
Сакартвело, скоро Кутаиси и Гори они потребуют переименовать в Новую Рязань и Нью Тамбов. А Мцхета в Мацква.
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13.11.2022 11:01 Відповісти
Тбілісі перетворився на Нью Москов.
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13.11.2022 11:03 Відповісти
Грузии капец настанет очень скоро с такими засланными троянцами
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13.11.2022 11:06 Відповісти
Грузини-ви так дуже скоро захлинетесь у кацапському лайні...
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13.11.2022 11:09 Відповісти
В 2008 скільки рашистів перетнуло кордон на танках?
ДУМАЙТЕ?
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13.11.2022 11:17 Відповісти
- А что, Динамо бежит? - Все бегут.
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13.11.2022 11:22 Відповісти
З відходом М.Саакашвілі керівництво Грузії начисто забуло що таке н а ц і о н а л ь н а г і д н і с т ь...
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13.11.2022 11:30 Відповісти
Последнее время,грузин вообще не понимаю. 20% страны оккупировано.Руски курвы чуть больше десяти лет назад бомбили их города и села,грабили,убивали грузинских военных,чьих то отцов и сыновей.А теперь,они там спокойно гуляют по улицам,жрут в ресторанах,живут в гостиницах и постоялых дворах,коими богата Грузия...Что случилось грузины???Деньги не пахнут??? Или за ковидные 2 года ограничений туризма,Вы "оголодали" до такой степени,что без зазрения совести берете деньги у оккупанта и смотрите им в глаза,улыбаетесь-обслуживаете как ни в чем ни бывало....Я просто представить себе этого не могу.Это просто пиз...ц
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13.11.2022 11:40 Відповісти
Після Саакашвілі до влади прийшла грузинська вата
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13.11.2022 12:45 Відповісти
Дело не во власти,а в людях,которые оказывают этим пид... услуги и зарабатывают на них.А теперь возьмите и наложите эту ситуацию на Украину.Я даже представить себе этого не могу.Думаю и очень надеюсь,что мы ни одного кацапа лет 20 минимум в Украине не увидим и даже машин на ихних номерах...иначе,я лично,за себя не ручаюсь..
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13.11.2022 15:55 Відповісти
пзда Грузії..(
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13.11.2022 12:29 Відповісти
Кінець той Грузіі, після того , як у кацапів закінчаться бабки
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13.11.2022 12:44 Відповісти
Там у Грузії ще хоч гризуни залишилися???? Чи лише одні москалята обісцяні... Ну гризунам це подобається, здається...
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13.11.2022 12:54 Відповісти
Повертаючись до старої публікації Бутусова ""...

https://meduza.io/feature/2022/11/13/opublikovano-video-ubiystva-byvshego-zaklyuchennogo-evgeniya-nuzhina-kotoryy-voeval-v-chvk-vagnera-i-sdalsya-v-plen-vsu-prigozhin-nazval-rolik-prekrasnoy-rezhisserskoy-rabotoy Замочили цього зека свої же вагнерівці - за те, що в полон здався :
"12 ноября телеграм-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнера, опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено убийство бывшего заключенного Евгения Нужина. Нужин был завербован на войну в Украине, сдался в плен и в интервью украинским журналистам (Юрію Бутусову, саме тут) говорил о готовности воевать на стороне Киева. Убийство в публикации Grey Zone подается как «наказание предателя». Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утром 13 ноября назвал ролик «прекрасной режиссерской работой». «В данном шоу видно, что [Нужин] не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми», - цитирует бизнесмена пресс-служба его компании «Конкорд».
Предположительно, Нужин был возвращен в расположение российских сил в результате обмена пленными. После того, как Украина 11 ноября сообщила о возвращении из плена 45 военнослужащих, бывшая советник Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова, выступающая в поддержку войны, сообщила, что это был обмен с участием ЧВК Вагнера - подчеркнув, что там «своих бойцов не светят».

є навіть відео замочки - шукайте за другою вищенаведеною ссиллю
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13.11.2022 13:12 Відповісти
А было же всё душевно, по домашнему!?
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13.11.2022 13:16 Відповісти
Скоро будут кричать: " путя введи"!!!
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13.11.2022 13:17 Відповісти
В Грузии около 4 млн население. Приехало 700 тыс. россиян. Скоро там будет российская народная республика. Ждите, грузины.
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13.11.2022 14:20 Відповісти
Русский язык необходимо сделать первым государственным.
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13.11.2022 14:21 Відповісти
А "Валька-красные трусы" казала, що расеяни чуть-шо зразу біжать у воєнкомат. Переплутала, вони біжать від воєнкомату.
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13.11.2022 14:24 Відповісти
наконец-то в Тбилиси появятся блинные и пельменные.
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13.11.2022 14:25 Відповісти
не туда путин полез со спецопераций. С грузии надо было начинать. По ходу, их бы там с цветами встретили
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13.11.2022 14:54 Відповісти
 
 