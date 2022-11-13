Понад 700 тисяч росіян перетнули кордон Грузії після оголошення Путіним мобілізації

Після оголошення мобілізації в Росії близько 700 тисяч громадян виїхали до Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

"Після заклику президента Росії Володимира Путіна до військової мобілізації понад 700 тисяч росіян перетнули кордон Грузії. 600 000, ймовірно, виїхали в різних напрямках, до сусідніх Вірменії, Туреччини та європейських країн. Близько 100 000 залишилися", - зазначила вона.

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Саломе Зурабішвілі також додала, що у Грузії перебувають 30 тисяч українських біженців.