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Понад 700 тисяч росіян перетнули кордон Грузії після оголошення Путіним мобілізації
Після оголошення мобілізації в Росії близько 700 тисяч громадян виїхали до Грузії.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.
"Після заклику президента Росії Володимира Путіна до військової мобілізації понад 700 тисяч росіян перетнули кордон Грузії. 600 000, ймовірно, виїхали в різних напрямках, до сусідніх Вірменії, Туреччини та європейських країн. Близько 100 000 залишилися", - зазначила вона.
Саломе Зурабішвілі також додала, що у Грузії перебувають 30 тисяч українських біженців.
Топ коментарі
+27 mrSmith
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+19 Mykola Trofimenko #544375
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+18 Роман Марушка #520021
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«Не хочу уезжать из Алупки!» -
Слышен вопль, раздирающий мозг.
«Не хочу отвечать за поступки,
Не хочу отвечать на вопрос!»
Что ж ты, Маня, и что же ты, Ваня?
От истерик не будет добра.
Почему не сиделось в Рязани?
Чем не нравилась ваша нора?
Вы стремились к чужому достатку,
Вы стремились к чужому огню,
Были верной опорой порядку,
Что людей объявлял парвеню.
Вы булгар убивали в Казани,
Расширяя Московский улус.
Что ж ты, Маня, и что же ты, Ваня,
Прославляете мёртвый Союз?
Коль расстреливал дед в Будапеште,
А отец издевался в Чечне,
Не надейтесь, что будет, как прежде,
Не винясь в их бесспорной вине.
«Не хочу уезжать из Херсона,
Плыть из Нарвы домой не хочу!»
Там, где Ваня, военная зона
Злобно гасит свободы свечу.
Уезжайте в загаженный прииск,
На загаженный глинистый склон.
Очень зря вы к чужим прилепились,
Предлагая с метаном баллон.
Ваша ласка мерзка и смертельна,
Ваша «дружба» погрязла во лжи,
Уезжайте с земли сопредельной,
Сознавая свои рубежи.
Покидайте и Вильнюс, и Витебск,
Покидайте вулканы Курил,
Наконец-то от всех **********,
Вам никто ничего не дарил!
11 ноября 2022 года
А як іще пояснити?
на 3,8 млн враховуючи тих руских які вже були,
добавилось ще майже мільон
будуть мовчати, отримають те що в Україні
і це не жарт
руска свиня завжди лізе на стіл....
Їм що, хтось нав'язав цю кацапню?
Вони самі їх пустили!
У них з'явився шанс викинути окупантів, та повернути свої території, а вони замість цього, мільйон кацапів до себе завезли!
і написав щоб не мовчали бо коли 50*50 то буде пізно
Так, завертали машини з символікою рашистів, виходили з плакатами «вбивці», «окупанти», але нічого конкретного не робили!
Могли ж наприклад, перекрити прикордонні переходи?
Мені цього цілком достатньо, щоб висновки зробити.
Сакартвело, скоро Кутаиси и Гори они потребуют переименовать в Новую Рязань и Нью Тамбов. А Мцхета в Мацква.
ДУМАЙТЕ?
https://meduza.io/feature/2022/11/13/opublikovano-video-ubiystva-byvshego-zaklyuchennogo-evgeniya-nuzhina-kotoryy-voeval-v-chvk-vagnera-i-sdalsya-v-plen-vsu-prigozhin-nazval-rolik-prekrasnoy-rezhisserskoy-rabotoy Замочили цього зека свої же вагнерівці - за те, що в полон здався :
"12 ноября телеграм-канал Grey Zone, который связывают с ЧВК Вагнера, опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлено убийство бывшего заключенного Евгения Нужина. Нужин был завербован на войну в Украине, сдался в плен и в интервью украинским журналистам (Юрію Бутусову, саме тут) говорил о готовности воевать на стороне Киева. Убийство в публикации Grey Zone подается как «наказание предателя». Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утром 13 ноября назвал ролик «прекрасной режиссерской работой». «В данном шоу видно, что [Нужин] не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми», - цитирует бизнесмена пресс-служба его компании «Конкорд».
Предположительно, Нужин был возвращен в расположение российских сил в результате обмена пленными. После того, как Украина 11 ноября сообщила о возвращении из плена 45 военнослужащих, бывшая советник Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова, выступающая в поддержку войны, сообщила, что это был обмен с участием ЧВК Вагнера - подчеркнув, что там «своих бойцов не светят».
є навіть відео замочки - шукайте за другою вищенаведеною ссиллю