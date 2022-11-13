У ДСНС розказали, як безпечно повернутися додому після окупації

Наші воїни щодня визволяють території України від ворога. Коли дізнаєшся, що твоє місто чи селище нарешті деокуповане, то, звісно, хочеться якомога скоріше повернутися додому. Та слід пам’ятати, що це може бути небезпечно!

На цьому наголошують у пресцентрі ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, уже є безліч прикладів, коли ворог мінував житлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих. Це - підступно, жорстоко та суперечить будь-яким законам. Але наш ворог - саме такий. Тож обережність має бути передусім. Ми наполегливо рекомендуємо дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС", - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, якщо ви вже вирішили повертатися у визволене місто чи селище до власної оселі, то вам необхідно:

- Звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження вашого будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів.

- У разі відсутності такої інформації самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку "Розмінування України".

Завантажити додаток на свій смартфон:

Android: https://bit.ly/3OeQwxg

Apple: https://apple.co/3HhV4B3

Також читайте: Нацполіція закликає херсонців допомагати виявляти зрадників

"Після авторизації ви зможете повідомити саперів про ймовірну загрозу у вашій оселі та в режимі онлайн слідкувати за обробленням заявки. Всього кілька кліків можуть убезпечити ваше життя та життя ваших близьких", - наголошують у ДСНС.