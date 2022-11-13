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Глава МЗС Естонії Рейнсалу привітав українців із визволенням Херсону

херсон

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у телефонній розмові зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою привітав українців із визволенням Херсону.

Про це Рейнсалу написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Розмовляв з моїм другом Дмитром Кулебою та привітав його від імені Естонії із визволенням Херсону. Ми говорили про необхідність створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності", - зазначив Рейнсалу.

Він додав, що Естонія надсилає більше гуманітарної допомоги до України, щоб підготуватися до майбутніх важких часів узимку.

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Автор: 

Херсон (3413) Естонія (1642) Рейнсалу Урмас (68)


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Освобождайте Донбасс!
8лет унижений и издевательств! Сколько можно???
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13.11.2022 12:40 Відповісти
А вони хочуть цього?
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13.11.2022 12:47 Відповісти
там де і моя відповідь
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13.11.2022 12:47 Відповісти
Цензор, аліо - у вас знову ведучій айті діджіалізатор-піонер експерементує?
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13.11.2022 12:44 Відповісти
новини де?
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13.11.2022 12:49 Відповісти
піздець - пропав сайт...
це саме тей випадок коли кожна кухарка вміє тискати Ф5...
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13.11.2022 12:54 Відповісти
 
 