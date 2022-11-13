Глава МЗС Естонії Рейнсалу привітав українців із визволенням Херсону

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у телефонній розмові зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою привітав українців із визволенням Херсону.

Про це Рейнсалу написав у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Розмовляв з моїм другом Дмитром Кулебою та привітав його від імені Естонії із визволенням Херсону. Ми говорили про необхідність створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності", - зазначив Рейнсалу.

Він додав, що Естонія надсилає більше гуманітарної допомоги до України, щоб підготуватися до майбутніх важких часів узимку.

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