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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв збільшити гумдопомогу Україні

корея,южная

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв збільшити обсяги гуманітарної допомоги для України на тлі російського вторгнення.

Про це він заявив у неділю на полях саміту країн Південно-Східної Азії в Камбоджі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

Юн Сок Йоль наголосив, що вторгнення Росії в Україну є порушенням міжнародного права та загрозою життю та правам українців.

Він сказав, що слід поважати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України, і що Південна Корея й надалі збільшуватиме гуманітарну допомогу охопленій війною країні.

Також читайте: Південна Корея надіслала Україні майже 20 тонн гумдопомоги з медичним обладнанням

Автор: 

Південна Корея (467) гуманітарна допомога (1002)


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Топ коментарі
+4
дякуємо Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю
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13.11.2022 13:27
+2
объсните косому, что 155 мм это тоже гумпощь
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13.11.2022 13:30
+2
Не тисніть, в нього своє ху@ло під боком
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13.11.2022 13:56
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дякуємо Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю
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13.11.2022 13:27 Відповісти
Украина должна заключить союз с Кореей!
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13.11.2022 13:28 Відповісти
объсните косому, что 155 мм это тоже гумпощь
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13.11.2022 13:30 Відповісти
24 -7 американськi авіаносці вас партрулюють - нам би так..
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13.11.2022 13:33 Відповісти
южнокорейскими FA-50 южнокорейскими FA-50
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13.11.2022 13:42 Відповісти
FA-50 ... KAI T-50 (кор. 골든이글 англ. Golden Eagle) - двомісний надзвуковий навчально-бойовий реактивний літак. KAI T-50. KAI ...
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13.11.2022 13:44 Відповісти
. Разработан южнокорейской фирмой аэрокосмической промышленности совместно с американской компанией Lockheed Martin.
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13.11.2022 13:46 Відповісти
Не тисніть, в нього своє ху@ло під боком
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13.11.2022 13:56 Відповісти
неа, по габариту то - *******
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13.11.2022 14:00 Відповісти
Кращої гумдопомоги, ніж БК для арти не буває. Давайте!
Та й і від іншої не відмовимось.
Але - БК вперед!
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13.11.2022 14:22 Відповісти
Японці в цьому плані мені подобаються набагато більше - вони нічого не анонсують і не обіцяють, а повідомляють про допомогу по факту отримання.
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13.11.2022 14:44 Відповісти
 
 