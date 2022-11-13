Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв збільшити гумдопомогу Україні
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв збільшити обсяги гуманітарної допомоги для України на тлі російського вторгнення.
Про це він заявив у неділю на полях саміту країн Південно-Східної Азії в Камбоджі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.
Юн Сок Йоль наголосив, що вторгнення Росії в Україну є порушенням міжнародного права та загрозою життю та правам українців.
Він сказав, що слід поважати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України, і що Південна Корея й надалі збільшуватиме гуманітарну допомогу охопленій війною країні.
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+4 Вася Шевченко #371210
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+2 Bastian - Bastian
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+2 akulka777 Plu
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