У Снігурівці з’явився мобільний зв’язок, - Кім
Після визволення від окупантів у Снігурівці Миколаївської області з’явився мобільний зв’язок.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"У Снігурівці з'явився мобільний зв'язок", - зазначив він.
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