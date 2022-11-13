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У Снігурівці з’явився мобільний зв’язок, - Кім

снігурівка

Після визволення від окупантів у Снігурівці Миколаївської області з’явився мобільний зв’язок.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"У Снігурівці з'явився мобільний зв'язок", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для відновлення українського зв’язку в Херсоні необхідні день-два, - голова облради Самойленко

Автор: 

мобільний зв’язок (1038) Миколаївська область (2290) Кім Віталій (471)


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Везде, где свинорылые отползают, налаживается нормальная жизнь. Просто свинособаки привыкли жить в помойке и срать в раковины.
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13.11.2022 14:17 Відповісти
Вже давно треба було замінити ці кацапські назви населених пунктів.
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13.11.2022 14:26 Відповісти
Дійсно,назви населениих пунктів в Україні повинні бути на українській мові.
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13.11.2022 14:32 Відповісти
А щоб було зовсім досконало, то назви повинні бути українською мовою. А у даному випадку назва була змінена окупантами і пофарбована у кольори прапору росімперії. І перше, що було зроблено - це перефарбування.
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13.11.2022 14:44 Відповісти
Правильно писати "українською", а не "на українській". Якщо не, так то виправте мене
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13.11.2022 14:47 Відповісти
Яка, нафіг, "Снигиревка"? От тут все й починається.
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13.11.2022 15:21 Відповісти
 
 