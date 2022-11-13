У Снігурівці з’явився мобільний зв’язок, - Кім

Після визволення від окупантів у Снігурівці Миколаївської області з’явився мобільний зв’язок.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"У Снігурівці з'явився мобільний зв'язок", - зазначив він.

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