Для відновлення українського зв’язку в Херсоні необхідні день-два, - голова облради Самойленко
Вежі мобільних операторів зруйновані, тому для того, щоб відновити мобільний зв’язок у Херсоні, необхідні день-два.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Суспільного сказав голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.
Великі проблеми в Херсоні і з електропостачанням, тому що російські окупанти висадили в повітря більш ніж 1,5 км високовольтних ліній, які подавали основний обсяг електроенергії в місто, каже Самойленко.
"Будуть привезені найближчим часом генератори, які ми зможемо під'єднати для забезпечення водопостачання та водовідведення", — розповів голова облради.
Він вважає, що за кілька днів, як більш-менш закінчаться фільтраційні заходи, які необхідні, щоб локалізувати ті групи чи диверсантів, чи російських дезертирів, які там залишилися ще, в Херсон буде повертатися мирне життя.
"Перше — це необхідні на сьогодні продукти, щоб заповнити полиці магазинів або як гуманітарна допомога. Повернуться 100% ліки. На сьогодні вже всі комунальні лікарні обласної ради відпрацьовують механізм повернення і надання максимальної допомоги, яку потребують херсонці", - сказав Самойленко.
Неизвестная женщина снимает происходящее на телефон, и еле сдерживает слезы, а пассажир на заднем сидении пытается выяснить, как так получилось, что украинские войска сумели выбить оккупантов из Херсона, который был торжественно объявлен российским диктатором Владимиром Путиным.
«У меня особенное заболевание, мне надо успокоиться… Фраза: "Россия здесь навсегда"…», - начинает он свой вопрос, но срывается на рыдание не в состоянии продолжить
-Мы уже задолбались их вылавливать!- жалуется по этому поводу крымчанин по телефону кому-то из родичей в россии,- а на днях и танк всплыл, в нём весь экипаж вздулся!