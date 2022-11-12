Для відновлення українського зв’язку в Херсоні необхідні день-два, - голова облради Самойленко

Вежі мобільних операторів зруйновані, тому для того, щоб відновити мобільний зв’язок у Херсоні, необхідні день-два.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Суспільного сказав голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

Великі проблеми в Херсоні і з електропостачанням, тому що російські окупанти висадили в повітря більш ніж 1,5 км високовольтних ліній, які подавали основний обсяг електроенергії в місто, каже Самойленко.

"Будуть привезені найближчим часом генератори, які ми зможемо під'єднати для забезпечення водопостачання та водовідведення", — розповів голова облради.

Він вважає, що за кілька днів, як більш-менш закінчаться фільтраційні заходи, які необхідні, щоб локалізувати ті групи чи диверсантів, чи російських дезертирів, які там залишилися ще, в Херсон буде повертатися мирне життя.

"Перше — це необхідні на сьогодні продукти, щоб заповнити полиці магазинів або як гуманітарна допомога. Повернуться 100% ліки. На сьогодні вже всі комунальні лікарні обласної ради відпрацьовують механізм повернення і надання максимальної допомоги, яку потребують херсонці", - сказав Самойленко.