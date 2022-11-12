Для возобновления украинской связи в Херсоне необходимы день-два, - глава облсовета Самойленко

Вышки мобильных операторов разрушены, поэтому для восстановления мобильной связи в Херсоне необходимы день-два.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного сказал председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.

Большие проблемы в Херсоне и с электроснабжением, потому что российские оккупанты взорвали более 1,5 км высоковольтных линий, которые подавали основной объем электроэнергии в город, отмечает Самойленко.

"Будут привезены в ближайшее время генераторы, которые мы сможем подключить для обеспечения водоснабжения и водоотвода", - рассказал глава облсовета.

Он считает, что через несколько дней после того, как более или менее закончатся фильтрационные меры, которые необходимы, чтобы локализовать оставшиеся там группы диверсантов или российских дезертиров, в Херсон будет возвращаться мирная жизнь.

"Первое — это необходимые на сегодняшний день продукты, чтобы заполнить полки магазинов, или как гуманитарная помощь. Вернутся 100% лекарства. На сегодняшний день уже все коммунальные больницы областного совета отрабатывают механизм возвращения и оказания максимальной помощи, в которой нуждаются в херсонцы", - сказал Самойленко.