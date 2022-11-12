Для возобновления украинской связи в Херсоне необходимы день-два, - глава облсовета Самойленко
Вышки мобильных операторов разрушены, поэтому для восстановления мобильной связи в Херсоне необходимы день-два.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного сказал председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.
Большие проблемы в Херсоне и с электроснабжением, потому что российские оккупанты взорвали более 1,5 км высоковольтных линий, которые подавали основной объем электроэнергии в город, отмечает Самойленко.
"Будут привезены в ближайшее время генераторы, которые мы сможем подключить для обеспечения водоснабжения и водоотвода", - рассказал глава облсовета.
Он считает, что через несколько дней после того, как более или менее закончатся фильтрационные меры, которые необходимы, чтобы локализовать оставшиеся там группы диверсантов или российских дезертиров, в Херсон будет возвращаться мирная жизнь.
"Первое — это необходимые на сегодняшний день продукты, чтобы заполнить полки магазинов, или как гуманитарная помощь. Вернутся 100% лекарства. На сегодняшний день уже все коммунальные больницы областного совета отрабатывают механизм возвращения и оказания максимальной помощи, в которой нуждаются в херсонцы", - сказал Самойленко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Неизвестная женщина снимает происходящее на телефон, и еле сдерживает слезы, а пассажир на заднем сидении пытается выяснить, как так получилось, что украинские войска сумели выбить оккупантов из Херсона, который был торжественно объявлен российским диктатором Владимиром Путиным.
«У меня особенное заболевание, мне надо успокоиться… Фраза: "Россия здесь навсегда"…», - начинает он свой вопрос, но срывается на рыдание не в состоянии продолжить
https://twitter.com/i/status/1591012535696003072
-Мы уже задолбались их вылавливать!- жалуется по этому поводу крымчанин по телефону кому-то из родичей в россии,- а на днях и танк всплыл, в нём весь экипаж вздулся!