Інвестори виступають проти фінансування зеленої енергетики з держбюджету, - нардеп
Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує перекласти фінансування галузі зеленої енергетики у 2023 році повністю на державний бюджет, що викликає занепокоєння у інвесторів, оскільки вони виступали і виступають проти такого механізму фінансування.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, зазначивши, що НКРЕКП ініціюює зміни в роботі зеленої енергетики вже з 2023 року, інформує Цензор.НЕТ.
"На заміну більш-менш працюючому механізму дофінансування зеленої енергетики через тариф для промисловості, НКРЕКП надумало, що 100% виплат має здійснюватись з держбюджету. Хоча ніколи такого способу фінансування раніше не було і бюджетних грошей інвестори жодного разу не просили", - заявив Гончаренко.
Він нагадав, що ще з 2019 року законодавці ввели норму, що 20% виплат підприємствам зеленої енергетики має покриватися з бюджету - попри супротив самих зелених інвесторів.
"Знаєте, скільки за ці роки було сплачено зеленим - "нуль", - підкреслив депутат.
За його словами, інвестори дуже здивовані такій ідеї НКРЕКП, бо й не думали перекладати фінансування галузі ВДЕ на бюджет воюючої країни.
"Думаю, що вона все ж не спрацює, бо на зелену енергетику Європа зараз робить величезний пріоритет і партнери можуть нас не зрозуміти", - підсумував нардеп.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.
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порненергохабом" для Європи.
Тю,так это не про миллиард высаженных деревьев?Опять Зелю кто то ввел в заблуждение.
Может это
ПорошенкоЗинка?
У нас рынок, или не рынок - все платное, значит рынок? Так пусть на рынке и продают сами свою эл. энергию!
Ну с какого х мы из бюджета или со своих квитанций по коммуналке - своего кармана, должны платить по повышенной цене этим 3,142аpасам за их якобы зеленую эл. энергию?
Частка "зеленої" енергетики в енергобалансі України зросла до 9% за 10 місяців 2021 року. Ще у 2019 році на "зелену" енергетику припадало всього 3,7% виробленої в Україні електроенергії, повідомляє держпідприємство Гарантований покупець.9 ****. 2021 г. А сьогодні більша половина підприємств, що виробляли "зелену енергетику" знаходиться на окупованих територіях, які знищені і розкрадені. То ж частка на сьогодні набагато менеша.