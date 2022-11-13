Інвестори виступають проти фінансування зеленої енергетики з держбюджету, - нардеп

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує перекласти фінансування галузі зеленої енергетики у 2023 році повністю на державний бюджет, що викликає занепокоєння у інвесторів, оскільки вони виступали і виступають проти такого механізму фінансування.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, зазначивши, що НКРЕКП ініціюює зміни в роботі зеленої енергетики вже з 2023 року, інформує Цензор.НЕТ.

"На заміну більш-менш працюючому механізму дофінансування зеленої енергетики через тариф для промисловості, НКРЕКП надумало, що 100% виплат має здійснюватись з держбюджету. Хоча ніколи такого способу фінансування раніше не було і бюджетних грошей інвестори жодного разу не просили", - заявив Гончаренко.

Він нагадав, що ще з 2019 року законодавці ввели норму, що 20% виплат підприємствам зеленої енергетики має покриватися з бюджету - попри супротив самих зелених інвесторів.

"Знаєте, скільки за ці роки було сплачено зеленим - "нуль", - підкреслив депутат.

За його словами, інвестори дуже здивовані такій ідеї НКРЕКП, бо й не думали перекладати фінансування галузі ВДЕ на бюджет воюючої країни.

"Думаю, що вона все ж не спрацює, бо на зелену енергетику Європа зараз робить величезний пріоритет і партнери можуть нас не зрозуміти", - підсумував нардеп.

Також читайте: Попри енергетичну кризу, в Україні інвестори хочуть побудувати 300 МВт зелених потужностей, - Центр Разумкова

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.