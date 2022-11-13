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Новини Війна
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Інвестори виступають проти фінансування зеленої енергетики з держбюджету, - нардеп

енергетика,вде,альтернативна

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує перекласти фінансування галузі зеленої енергетики у 2023 році повністю на державний бюджет, що викликає занепокоєння у інвесторів, оскільки вони виступали і виступають проти такого механізму фінансування.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, зазначивши, що НКРЕКП ініціюює зміни в роботі зеленої енергетики вже з 2023 року, інформує Цензор.НЕТ.

"На заміну більш-менш працюючому механізму дофінансування зеленої енергетики через тариф для промисловості, НКРЕКП надумало, що 100% виплат має здійснюватись з держбюджету. Хоча ніколи такого способу фінансування раніше не було і бюджетних грошей інвестори жодного разу не просили", - заявив Гончаренко.

Він нагадав, що ще з 2019 року законодавці ввели норму, що 20% виплат підприємствам зеленої енергетики має покриватися з бюджету - попри супротив самих зелених інвесторів.

"Знаєте, скільки за ці роки було сплачено зеленим - "нуль", - підкреслив депутат.

За його словами, інвестори дуже здивовані такій ідеї НКРЕКП, бо й не думали перекладати фінансування галузі ВДЕ на бюджет воюючої країни.

"Думаю, що вона все ж не спрацює, бо на зелену енергетику Європа зараз робить величезний пріоритет і партнери можуть нас не зрозуміти", - підсумував нардеп.

Також читайте: Попри енергетичну кризу, в Україні інвестори хочуть побудувати 300 МВт зелених потужностей, - Центр Разумкова

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

Автор: 

бюджет (3004) Гончаренко Олексій (488) НКРЕКП (1817) Зелений тариф (420)


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Топ коментарі
+11
З бюджету в без цього великокрадуть. Куди ще?
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13.11.2022 14:32
+8
"Зесвора" взагалі ох....ла!
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13.11.2022 14:33
+6
Пашто мальчіка Ахметку обідєлі.
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13.11.2022 14:45
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скільки вже можна юзати цю тему? Одні хитрозроблені, пропхали даний закон для маніпуляцій із поверненням бабла, інші, наклепали батарей, щоб продавати державі, а самим не користуватись...
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13.11.2022 14:32 Відповісти
З бюджету в без цього великокрадуть. Куди ще?
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13.11.2022 14:32 Відповісти
"Зесвора" взагалі ох....ла!
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13.11.2022 14:33 Відповісти
Если привязать их финансирование к бюджету, то можно ими манипулировать, как минимум...
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13.11.2022 14:34 Відповісти
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим порненергохабом" для Європи.
Тю,так это не про миллиард высаженных деревьев?Опять Зелю кто то ввел в заблуждение.
Может это Порошенко Зинка?
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13.11.2022 14:45 Відповісти
Це він пожартував.
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13.11.2022 14:57 Відповісти
Пашто мальчіка Ахметку обідєлі.
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13.11.2022 14:45 Відповісти
В Німеччині споживач який хотів зелену електрику платив за найдорожчим тарифом, за вугільну трохи дешевше і найнижчий за електрику вироблену АЕС, що справедливо для споживачів і держави та інвесторів, а не всі поспіль платимо за наддорогу зелену енергію. Мене влаштовує недорога атомна навіть після Чорнобиля й Фукусіми.
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13.11.2022 14:51 Відповісти
Вори будуть продовжувати воровати бюджет. Для цього треба щоб зелена енергетіка дотірувалася з бюджета.
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13.11.2022 14:54 Відповісти
У Бюджета видимо больше нет статей расходов, кроме финансирования хитров№№баных схем в энергетике? Каждому "инвестору" по трактору на поле. И до основания. Второй вариант - пусть свою генерацию экспортируют. Посмотрим, кому она такая дорогая нужна.
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13.11.2022 14:58 Відповісти
в нас зараз нема бюджету! власного
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13.11.2022 15:14 Відповісти
Да какого хера?
У нас рынок, или не рынок - все платное, значит рынок? Так пусть на рынке и продают сами свою эл. энергию!
Ну с какого х мы из бюджета или со своих квитанций по коммуналке - своего кармана, должны платить по повышенной цене этим 3,142аpасам за их якобы зеленую эл. энергию?
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13.11.2022 15:18 Відповісти
ця зелена шобла, так і хоче , спиз....ти гроші які нам Захід дає на підтримку у зв'язку з війною.
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13.11.2022 15:19 Відповісти
инвесторы идут за срусским кораблем вместе с ахметкиными тарифами
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13.11.2022 16:07 Відповісти
До чого тут Ахметка? В Україні бюільше 40 тисяч міністанцій в домоволодіннях громадян, яких тупо обкрадають "слуги" і вішають наріду локшину про дорогу "зелену енергетику". Краще хай відключають елекроенергію вдень і вночі? А що будете робити взимку? А можливо краще провести модернізацію ліній електропередач, щоб в змозі були перекидати енергетику на захід в ЄС чи міста, що вимикають? Знову будете купувати російське вугілля, мало вони нам цим вугіллям вбили(гроші за вугілля пішли на ракети)? Чи будете використовувати дешеву електроенергію АЕС, наприклад Запорізьку, яка в окупації і не генерігує? Кому тут брешите і навіщо?
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13.11.2022 22:02 Відповісти
за корабліком йдеш --ти !
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14.11.2022 21:16 Відповісти
Навіть багаті країни Європи не можуть спонсорувати зелену енергетику, а ми тим більше. Хто хоче хай за свої кошти ставить зелені гаджети а держава ніяких потрійних тарифів платити не буде.
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13.11.2022 18:36 Відповісти
А навіщо дурити нарід? Ось наприклад у Німеччині «зелена» енергія склала 46% від загального енерговироблення в 2021 році | Mind.ua.8 янв. 2022 г. Франція - єдина європейська країна, яка не виконала свої цільові показники ЄС на 2020 рік щодо розбудови відновлюваної енергетики: на її частку припадає лише близько 19 відсотків виробництва електроенергії у Франції, а не 23, як було заплановано.16 авг. 2022 г.
Частка "зеленої" енергетики в енергобалансі України зросла до 9% за 10 місяців 2021 року. Ще у 2019 році на "зелену" енергетику припадало всього 3,7% виробленої в Україні електроенергії, повідомляє держпідприємство Гарантований покупець.9 ****. 2021 г. А сьогодні більша половина підприємств, що виробляли "зелену енергетику" знаходиться на окупованих територіях, які знищені і розкрадені. То ж частка на сьогодні набагато менеша.
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13.11.2022 22:06 Відповісти
 
 