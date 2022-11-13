Салліван радив Києву шукати "реалістичні вимоги та пріоритети для переговорів з РФ", в тому числі щодо Криму, - The Wall Street Journal
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван рекомендував команді Володимира Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів з РФ, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму.
Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Вашингтон дав зрозуміти Україні, що Київ має як мінімум здаватися відкритим для рішення шляхом переговорів. Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван передав це повідомлення президенту Володимиру Зеленському…Два європейські дипломати, поінформовані про дискусії, заявили, що пан Салліван рекомендував команді пана Зеленського почати думати про свої реалістичні вимоги та пріоритети для переговорів, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму, який був анексований у 2014 році", - сказано в публікації видання.
Представники адміністрації Байдена, у тому числі Салліван, продовжують публічно заявляти, що Вашингтон не тиснутиме на Київ у дипломатичному напрямку, що викликає подив у союзників США по НАТО.
За словами двох високопосадовців, представники Держдепартаменту США минулого тижня проінформували деяких європейських партнерів у Вашингтоні, щоб розвіяти побоювання з приводу зміни підходу адміністрації.
"Наша робота - поставити їх у найкраще становище на полі бою, щоб, коли і якщо з'явиться можливість для дипломатії, вони були в кращому положенні за столом переговорів", - заявив Салліван.
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Це значить що Україна повинна перекрити знову воду в Крим і руйнувати Кримський міст знищувати військову інфраструктуру в Криму -без заходу в Крим такі дії можуть тривати дуже довго але вони дуже виснажать Росію
Це на прикладі Херсона багато місяців виснажували орків а зайшли тільки зараз якби зайшли б раніше було б багато жертв
Тому повернення Криму займе тривалий час і звісно це буде без участі Путлера бо Зеленський чітко сказав що з владою путіна розмовляти не буде.
Але Україну ніхто не змушує до переговорів а те що сказав Салліван він мабуть мав на увазі те що будь-яка війна завершується переговорами і тому Україна має себе підготувати з сильної позиції.
Як тільки Україна звільнить території вона буде розмовляти з сильної позиції тому зараз головне зброя і ніякої дипломатії щоб ворог не мав часу закріпитися.
Якщо би не наші ЗСУ Захід вже давно би змірився з новою реальністю, вони фактично вже до того і приготувалися, казали "нет смисла вам помогать, вас через несколько дней уже не будет."
То ж всі молодці.
Они понимают что не тянут
Не предусматривалась такая долгая компания
Затраты растут и ресурсы тратятся
Например когда он сказал что некоторые просьбы Украины отклонил лично
Про самолеты и ракеты ATACMS
Статье в ВСД с ссылкой на "анонимные" источники верить нельзя, потому, что это всего лишь статья.
Фантазії про деокупацію Криму та репарації - це одне, реальність - зовсім інше.
Адже саме американці вирішують, яка перемога їх задовольнює, а не диванні стратеги.
Реальність же така що - кацапня не всесильна , і її , при бажанні , можна п.здити залюбки . І території вона повертає , як бачимо , і буде повертати надалі теж - залюбки . І репарації заплатить теж - залюбки .
Бо без американців навіть стріляти нема чим буде, і стртєги це прекрасно знають.
Маніпулювати постачанням зброї , для тиску на українське суспільство , і висувати суто свої умови , в них вже не вийде . Тут питання іміджу США і очах світу , іміджу і довіри .
Почавши постачання зброї в Україну , вони купили - ван май тікет . Тепер , припинити підтримку України зараз , це означає - зрадити цілу країну ,, а США навряд чи сподобається ідея - здобути імідж країни зрадника .
А ще це означає - на очах в усього світу , дозволити агресору окупувати країну , яка США довірилась і на них покладалась . До того ж , окупація не означає припинення війни в Україні , бо вона неодмінно продовжиться , тільки в іншому форматі .
А по третє , це означає - геополітично програти рашці - з тріском . !! А далі - розв'язати їй руки у Європі , і дозволити створювати хаос там де вона захоче . Партнерам США по НАТО , у Європі , це навряд чи сподобається .
Ще це значить що - все що було до цього , все дарма , і гроші американських платників податків ( до речі - більша половина котрих не перестає симпатизувати нам , і підтримувати Україну ) викинуті на вітер .
Як ти думаєш , подарують американці своїй владі такі приниження Америки . ?
То ж влада США не зможе на нас шантажувати припиненням постачань зброї , їй нічого не залишається як тільки спробувати вмовити українське суспільство ( не плутати з владою України . Наша влада теж не зможе ігнорувати прагнення свого суспільства до перемоги у війні , бо попри все , в Ростов переселятись навряд чи бажає ) . Але навряд чи українське суспільство згодиться на переговори , які абсолютно невигідні країні . Тому я й кажу - вирішуватиме все - українське суспільство . !!!
А щодо компромісу, то класичний варіант це фінський. Війну виграли, але частину теріторії втратили і за мирною угодою це визнали.
Не обов'язково так буде в нас, але я до того, що нікому в голову не прийшло, що Фінляндія винна, коли пішла на поступки.
Ще розкажи мені кацапські наративи , і скажи що - тому що кацапня сильніша , і нам не вистачить сил вигнати її зі своєї землі .
А внутрішньо, йти на компроміс щоб зберегти життя. А ще тому, що не обов'язково всі наступи можуть бути успішними чи ситуація може змінитися. Чому ж на початку війни дуже хотіли компромісів, якщо так впевнені в своїй перемозі? Ситуація змінюється.
Інакше вона затягнеться це факт ..
А компроміс , може й був би можливий , але з адекватним противником , а - з кацапами він не можливий . Бо це означатиме лише одне - відкладення війни на кілька років .
Вони від нас не відчепляться , бо ми не фіни . Тут в них скрєпи і на їх думку - ісконно сруская зємля .
Досить себе убаюкувати , в цій війні компромісу бути не може , війну виграє хтось один .
Ми ж не нафтові та газові в Сибірі захоплюємо щоб в них ресурсів на війну не було.
радник Байдена....Це все одне що у нас Єрмак?
PS: Слухай Ваня, перемови о репарациях, почнуться тільки після виходу останньої свинопсини з України!!! Інших перемов і бути не може!
Это - прямая цитата, все остальное - фуфло надуманное борзописцем Волл стрит джорнала.
Теперь, возвращаясь к цитате, что именно не так? Любая война, в том числе и эта закончится переговорами, подписанием каких либо документов со срашькой. Цель США - предоставить Украине столько вооружения, что бы на этих переговорах она могла говорить с позиции силы, выдвигать требования и ставить свои условия. В чем проблема?
Administration officials, including Mr. Sullivan, continue to state in public that Washington won't press Kyiv on a diplomatic course, a practice that is perplexing the U.S.'s North Atlantic Treaty Organization allies. State Department officials briefed some European partners in Washington last week to allay concerns about a shift in approach, according to two senior European officials.
"It is our job to put them in the best position on the battlefield so that when and if there is an opportunity for diplomacy, they're in the best position at the bargaining table," Mr. Sullivan said Thursday. "The United States is not pressuring Ukraine. We're not insisting on things with Ukraine."
Я розумію що Зеля та Єрмак вже бажають сіси за стіл перемовин, але спотворювати переклад з англійської на українську такою мірою це вже занадто.
ОК, мы освободили всю территорию Украины, и Расия это проглотит и затихнет навеки?
Кто-то в это верит?
Китай, Индия и всякие там Индонезии вполне будут покупать нефть-газ.
Да и вообще, ты Северную Корею видел? С 9 сентября 1948 года загибается, да всё никак не загнётся.