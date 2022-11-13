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Салліван радив Києву шукати "реалістичні вимоги та пріоритети для переговорів з РФ", в тому числі щодо Криму, - The Wall Street Journal

салліван

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван рекомендував команді Володимира Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів з РФ, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Вашингтон дав зрозуміти Україні, що Київ має як мінімум здаватися відкритим для рішення шляхом переговорів. Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван передав це повідомлення президенту Володимиру Зеленському…Два європейські дипломати, поінформовані про дискусії, заявили, що пан Салліван рекомендував команді пана Зеленського почати думати про свої реалістичні вимоги та пріоритети для переговорів, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму, який був анексований у 2014 році", - сказано в публікації видання.

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Представники адміністрації Байдена, у тому числі Салліван, продовжують публічно заявляти, що Вашингтон не тиснутиме на Київ у дипломатичному напрямку, що викликає подив у союзників США по НАТО.

За словами двох високопосадовців, представники Держдепартаменту США минулого тижня проінформували деяких європейських партнерів у Вашингтоні, щоб розвіяти побоювання з приводу зміни підходу адміністрації.

"Наша робота - поставити їх у найкраще становище на полі бою, щоб, коли і якщо з'явиться можливість для дипломатії, вони були в кращому положенні за столом переговорів", - заявив Салліван.

Автор: 

Крим (14182) перемовини (2989) США (23280) Салліван Джейк (295)


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Топ коментарі
+71
Не подобається мені цей слизький тіпок...
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13.11.2022 19:46
+56
Со всем неуважением к Саллівану - мы ЗСУ сами разберемся с переговорами Крым это Украина
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13.11.2022 19:50
+44
К великому сожалению, ЗСУ сильно зависят от поставок западного вооружения. Производили бы себе вооружение сами - можно было бы смело слать нахер всех этих советчиков. А производим, по факту, только асфальт и дешевые ежевечерние понты с серьезной небритой харей.
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13.11.2022 20:03
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Ну розмови вже пішли по-повній**рашка виходить з территорії України,включно з Донбасом,Крим в підвішенному стані,Україна дає гарантії не вступу в НАТО на протязі семи років і в ці терміни і будуть вестись переговори про статус Криму. Можливо кого в Україні це не буде влаштовувати,але ця формула повністю влаштовує всіх наших союзників,питання за рашкою--чи їх це влаштує?**
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13.11.2022 20:28 Відповісти
Эти семь лет раха будет готовиться к новой войне. Это очевидно. Любой договорняк без реальных гарантий, это отсрочка войны, не более.
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13.11.2022 20:46 Відповісти
А какие и от кого могут быть реальные гарантии кроме вступления в НАТО ?
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13.11.2022 21:40 Відповісти
так і є русскіє за 7 років підготуються по-краще, а ми за 7 років тільки-тільки встигнемо оговтатися. рашка ж репарації сплачувати не буде, ні, вони погодяться, але розтягнуть це все на 500 років, сподіваючися що наступного разу вже все піде за планом і розплачуватися не прийдеться. Вони ж завжди щоб скрити свій злочин, вчиняють ще гірший і колись то все завалиться їм на голову.
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13.11.2022 21:45 Відповісти
Україна може повернути Крим тільки військово-дипломатичним шляхом а не окремо дипломатичним і окремо військовим (бо багато потрібно техніки і багато загиблих буде)
Це значить що Україна повинна перекрити знову воду в Крим і руйнувати Кримський міст знищувати військову інфраструктуру в Криму -без заходу в Крим такі дії можуть тривати дуже довго але вони дуже виснажать Росію
Це на прикладі Херсона багато місяців виснажували орків а зайшли тільки зараз якби зайшли б раніше було б багато жертв
Тому повернення Криму займе тривалий час і звісно це буде без участі Путлера бо Зеленський чітко сказав що з владою путіна розмовляти не буде.
Але Україну ніхто не змушує до переговорів а те що сказав Салліван він мабуть мав на увазі те що будь-яка війна завершується переговорами і тому Україна має себе підготувати з сильної позиції.
Як тільки Україна звільнить території вона буде розмовляти з сильної позиції тому зараз головне зброя і ніякої дипломатії щоб ворог не мав часу закріпитися.

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13.11.2022 20:29 Відповісти
Не говорите ерундОВ, если мы начнем уничтожать инфраструктуру НА Крыме, то на нас спустят все собак из всех правозащитных псарен.
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13.11.2022 21:53 Відповісти
Боже, які наївні коментарі. Аж не хочеться багато писати на це. Просто згадайте як зеля казав ще місяць тому, що з путіним переговорів вести не буде, а вже сьогодні він заявляє, що переговори можливі. От і все.
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13.11.2022 20:32 Відповісти
можно ещё вспомнить как оружие просили, как весной рассказывали - нато нам не подходит и т.п.
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13.11.2022 20:38 Відповісти
хоче лiтсо х#йла зберегти - нехай Аляску вiддасть i заспокоїться.
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13.11.2022 20:34 Відповісти
Ця куйня від Селівана,є не що інше, як свідчення того,що він висить на гачку у рашистського фсб.ГНИДИ, навіть такі , які мають посаду в США Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван не мають ні честі ні совісті і завжди залишаютьсяся гнидами.Якщо зважити,що саме цей прорашистський холуй керує мозгами старого Байди,так само,як проросійський здєрмак "зеленим манекеном",то Україні не світить "ленд-ліз".як і Україна залишиться без Криму і можливо без Донбасу.
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13.11.2022 20:36 Відповісти
Ну а что тут скажешь. Они по сути взяли на содержание наш бюджет, дают оружие и пр. Можно сыпать лозунгами хоть до посинения, особенно с дивана, но не мы решаем как закончиться эта война. Для того чтобы мы решали, нужно было 30 лет страну строить и армию, а не выбирать в президенты стабильным болшинством то Кучм, то Януковичей то квнщиков и лупиться в десна с братушками. Вот теперь можно было бы спросить у этих людей чем они думали? Ау. Де вы там все подевались? Вот чем вы думали? А, вы не думали... это видно. А теперь нужно хоть за это спасибо сказать. Если бы не помощь запада мы бы еще весной федеральным округом стали бы. Так что.... Таковы реалии. Максимум что из этого можно выжать, это выбить вступление в НАТО в ближайшие пару лет. Даже если это будет стоить нам Крыма. (Крым и сам в руки упадет когда раха развалиться и возможно мы это даже успеем увидеть) Чтобы обезопасить себя от очередной войны лет через 5-10. Нынешнее поколение уже потеряно, но хоть для детей и внуков будет перспектива хотя бы жить без войны. Если НАТО тоже не будет, а будет очередной меморандум.... в общем грустно все это, но могло быть и хуже. Гораздо....(
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13.11.2022 20:44 Відповісти
рускій бот, іді на....
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13.11.2022 21:11 Відповісти
ті самі запитання пан може адресувати і до прихильників "перезапуску отношений с россією", нагадайте нам, хто то був? Хто вважав що яо в рф буде надійніше ніж у нас в Україні?

Якщо би не наші ЗСУ Захід вже давно би змірився з новою реальністю, вони фактично вже до того і приготувалися, казали "нет смисла вам помогать, вас через несколько дней уже не будет."
То ж всі молодці.
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13.11.2022 21:51 Відповісти
Рашка должна как то выходить тоже
Они понимают что не тянут

Не предусматривалась такая долгая компания

Затраты растут и ресурсы тратятся
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13.11.2022 20:44 Відповісти
Зараз єнот то казус Беллі до повернення Криму військовим шляхом без варіантів
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13.11.2022 20:45 Відповісти
Это всё если свято верить источникам ВоллСтритДжорнал... ) Ну или в то, что эти источники вообще были...
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13.11.2022 20:46 Відповісти
Выступлению Байдена можно верить?
Например когда он сказал что некоторые просьбы Украины отклонил лично

Про самолеты и ракеты ATACMS
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13.11.2022 20:50 Відповісти
Выступлению Байдена верить можно. И самолеты и АТАКМС не дают.
Статье в ВСД с ссылкой на "анонимные" источники верить нельзя, потому, что это всего лишь статья.
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13.11.2022 22:16 Відповісти
Крим - Україна! Відновлення ядерного озброєння!
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13.11.2022 20:51 Відповісти
Нехай Аляску москалям віддасть.вона теж колись належала роїсі
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13.11.2022 20:53 Відповісти
Це те про що я давно писав.
Фантазії про деокупацію Криму та репарації - це одне, реальність - зовсім інше.
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13.11.2022 21:01 Відповісти
Знаєш зі скількома ікспердами я тут довгий час сперечався , коли мене пробували переконати що мовляв - паРаша завойовані території не віддає ніколи і нікому , і що - завойоване в Україні теж вже не віддасть . . Так от я їм говорив що - віддасть ще й як , нікуди вона не дінеться ,, і що кацапська балаканина про - расія сдесь навсігда - це одне , а реальність зовсім інша . .
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13.11.2022 21:39 Відповісти
Тут розмова не про кацапську, а американьску балаканину.
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13.11.2022 21:45 Відповісти
Я відповів суто на твій коментар , в якому немає ніякої згадки про американську балаканину , а от натяки на - фсьопрапало є .! .
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13.11.2022 21:49 Відповісти
"реальність - зовсім інше" - це і є згадування американців в контексті статті про американців.
Адже саме американці вирішують, яка перемога їх задовольнює, а не диванні стратеги.
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13.11.2022 21:52 Відповісти
Яка перемога задовольняє Україну , вирішуватиме українське суспільство , а не американці чи диванні стратєги на Цензорі . !! .
Реальність же така що - кацапня не всесильна , і її , при бажанні , можна п.здити залюбки . І території вона повертає , як бачимо , і буде повертати надалі теж - залюбки . І репарації заплатить теж - залюбки .
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13.11.2022 22:00 Відповісти
Ні, оскільки українське суспільство та держава майже повністю залежать від американської зброї та підтримки, то яка саме їм потрібна буде перемога - така й буде, що б там не писали цензорівські стратєги ніби-то вони самі вирішують. Самі, як говориться, вони можуть бути лише с усамі.

Бо без американців навіть стріляти нема чим буде, і стртєги це прекрасно знають.
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13.11.2022 22:05 Відповісти
Американці нікуди вже не дінуться ! Не забувай про інший бік медалі . .
Маніпулювати постачанням зброї , для тиску на українське суспільство , і висувати суто свої умови , в них вже не вийде . Тут питання іміджу США і очах світу , іміджу і довіри .
Почавши постачання зброї в Україну , вони купили - ван май тікет . Тепер , припинити підтримку України зараз , це означає - зрадити цілу країну ,, а США навряд чи сподобається ідея - здобути імідж країни зрадника .
А ще це означає - на очах в усього світу , дозволити агресору окупувати країну , яка США довірилась і на них покладалась . До того ж , окупація не означає припинення війни в Україні , бо вона неодмінно продовжиться , тільки в іншому форматі .
А по третє , це означає - геополітично програти рашці - з тріском . !! А далі - розв'язати їй руки у Європі , і дозволити створювати хаос там де вона захоче . Партнерам США по НАТО , у Європі , це навряд чи сподобається .
Ще це значить що - все що було до цього , все дарма , і гроші американських платників податків ( до речі - більша половина котрих не перестає симпатизувати нам , і підтримувати Україну ) викинуті на вітер .
Як ти думаєш , подарують американці своїй владі такі приниження Америки . ?
То ж влада США не зможе на нас шантажувати припиненням постачань зброї , їй нічого не залишається як тільки спробувати вмовити українське суспільство ( не плутати з владою України . Наша влада теж не зможе ігнорувати прагнення свого суспільства до перемоги у війні , бо попри все , в Ростов переселятись навряд чи бажає ) . Але навряд чи українське суспільство згодиться на переговори , які абсолютно невигідні країні . Тому я й кажу - вирішуватиме все - українське суспільство . !!!
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13.11.2022 23:02 Відповісти
Добре. Коли війна в будь-якому ії виді буде завершуватися, якщо я буду правий, то обов'язково нагадаю тобі оці слова. А якщо ні, то визнаю неправоту.
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13.11.2022 23:34 Відповісти
Домовились . . Ну якщо буде по твоєму ( тобто США змусять нас завершити війну на умовах ***** ) публічно визнаю свою неправоту і я .
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13.11.2022 23:46 Відповісти
Не на умовах *****, а на компромісних умовах.
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13.11.2022 23:50 Відповісти
Компромісу бути не може .. Компроміс це коли обидві сторони винуваті і доходять мирної угоди шляхом взаємних поступок . Але ми - ні в чому не винуваті . Ми ні на кого не нападали , нікуди не вторгались , нікого не займали ,, ми навіть до війни не готувались .! Ми - жертва , паРаша - агресор . То який може бути - компроміс ? . Ми що , маємо визнати себе в чомусь винуватими , і поступитись кацапні .?
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13.11.2022 23:58 Відповісти
До чого тут поняття вини до компромісу? Одне до одного відношення не має.
А щодо компромісу, то класичний варіант це фінський. Війну виграли, але частину теріторії втратили і за мирною угодою це визнали.
Не обов'язково так буде в нас, але я до того, що нікому в голову не прийшло, що Фінляндія винна, коли пішла на поступки.
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14.11.2022 00:06 Відповісти
Якщо поняття вини тут ні до чого , то чому ми повинні йти на компроміс ? .
Ще розкажи мені кацапські наративи , і скажи що - тому що кацапня сильніша , і нам не вистачить сил вигнати її зі своєї землі .
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14.11.2022 00:13 Відповісти
Я вже це озвучив. Бо нікому, навіть на Заході не потрібна довна війна, вони для себе самі визначають скількі це підтримувати, а від них залежить все. Це по-перше.

А внутрішньо, йти на компроміс щоб зберегти життя. А ще тому, що не обов'язково всі наступи можуть бути успішними чи ситуація може змінитися. Чому ж на початку війни дуже хотіли компромісів, якщо так впевнені в своїй перемозі? Ситуація змінюється.
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14.11.2022 00:18 Відповісти
Якщо їм не потрібна довга війна , вони мають нам надати хоча б вдвічі більше зброї , і потужнішої .
Інакше вона затягнеться це факт ..
А компроміс , може й був би можливий , але з адекватним противником , а - з кацапами він не можливий . Бо це означатиме лише одне - відкладення війни на кілька років .
Вони від нас не відчепляться , бо ми не фіни . Тут в них скрєпи і на їх думку - ісконно сруская зємля .

 Досить себе убаюкувати , в цій війні компромісу бути не може , війну виграє хтось один .
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14.11.2022 00:34 Відповісти
Добре, вони не відчепляться. Але вони не відчепляться навіть якщо всі теріторії буде повернено. Що ж їм у разі цього буде заважати? А може взагалі буде мотивувати на це? Тобто теріторії не мають впливу на бажання реваншу.

Ми ж не нафтові та газові в Сибірі захоплюємо щоб в них ресурсів на війну не було.
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14.11.2022 00:43 Відповісти
В теорії , військова поразка кацапії і повернення Україною своїх територій , має посіяти у кацапії велику смуту , і розвалити її на шматочки . . Інакше - в нас немає іншого виходу крім як вести безкінечну війну з ними - на виживання ..
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14.11.2022 00:51 Відповісти
Заважати буде членство України в нато
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14.11.2022 02:52 Відповісти
1) One WAY ticket. 2) Афганістан. І нічо. 3) Китай №1.
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14.11.2022 03:06 Відповісти
Крым сейчас вернуть более чем реально Если отрежут сухопутный коридор , дальше вопрос времени . Сам впаде, як стигла слива .
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13.11.2022 21:11 Відповісти
Хорошо вам из Израиля советы давать, единственная проблема вовремя покупать попкорн.
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13.11.2022 21:29 Відповісти
Совет правильный, в отличие от твоих кацапских умничаний. Иди жри свой попкорн и не гавкай. Крым буде освобожден и вовзращен под суверинитет Укрианы
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13.11.2022 21:37 Відповісти
А когда ты сам вылезешь из под дивана, и пойдешь освобождать Крым?
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14.11.2022 17:01 Відповісти
Салліван знав про перемовини Зелі з Пригожиним, тому так і виступив.
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13.11.2022 21:13 Відповісти
Ану докладніше.
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13.11.2022 21:43 Відповісти
Про этого Салливана еще Пионтковский немало нехорошего рассказывал на телеєфириах.... Такие как Салливан не давали Украине больше недели, в момент нападения мордора на Украину 24 февраля. Со всем уважением к США, Салливану порекомендуем to put a sock in it, то есть заткнуться и не давть на таких тухлых и бесполезных советов
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13.11.2022 21:31 Відповісти
Команді В.Зеленського треба не тим перейматися, їм би краще вже зараз познайомитися з у мовами утримання в СІЗО, бо за ними гріхів- ККУкраїни не витримає. А ви тут про Саллівана...
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13.11.2022 21:46 Відповісти
Салліван завжди боявся конфронтації з Росією...
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13.11.2022 21:47 Відповісти
пусть бы тогда Аляску отдал, а потом по-инерции на брайтон-бич с кацапами мирный договор заключил по защите русского изыка. но не факт конечно что его кацапы бы новичком не угостили, чисто на всякий пожарный, а то ходит понимаешь, по-аглицки что-то говорит, шпион наверное.
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13.11.2022 22:59 Відповісти
а цей саліван-вагома фігура? Не в сенсі заяв і посади,а в сенсі : він щось вирішує?Об"єми допомоги наприклад? Чи профілі озброєння...?
радник Байдена....Це все одне що у нас Єрмак?
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13.11.2022 22:17 Відповісти
Меняю Крым на Аляску.
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13.11.2022 22:17 Відповісти
Склизький тип.
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13.11.2022 22:41 Відповісти
с такой риторикой может лучше оон \ магате \ красному кресту \ амнести интернешнл \ что-то там с экологией и т.п. подумать - а нахрена они вообще ? потом можно и за кацапню спрашивать.
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13.11.2022 23:00 Відповісти
За це отримав українську державну нагороду?
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13.11.2022 23:04 Відповісти
Трамп поставив невелику кількість Джавелинів для майбутнього партизанського руху українців, і то вони зберігалися в Польщі. Трамп зараз взагалі пролетів зі своїм крилом партії, бо під його впливом набрали кандидатів неадекватів, які пролетіли, і це йому вже згадують. Взагалі його кандидати були з так званого руху MAGA (Make America Great Again) де навіть назва проти того, що вони пропонують, а пропонують вони самоізоляцію.
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13.11.2022 23:07 Відповісти
Кем-то уважаемый Cалл Иван, с такими рекомендациями обращайтесь.., пардон, обращайся(!) к *****!!! > Так же напомни и о Кубани, Слобожанщине и т. д.!
PS: Слухай Ваня, перемови о репарациях, почнуться тільки після виходу останньої свинопсини з України!!! Інших перемов і бути не може!
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13.11.2022 23:25 Відповісти
Куда уже конструктивнее...
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13.11.2022 23:33 Відповісти
"Наша работа - поставить их в лучшее положение на поле боя, чтобы, когда и если появится возможность для дипломатии, они были в лучшем положении за столом переговоров", - заявил Салливан.

Это - прямая цитата, все остальное - фуфло надуманное борзописцем Волл стрит джорнала.
Теперь, возвращаясь к цитате, что именно не так? Любая война, в том числе и эта закончится переговорами, подписанием каких либо документов со срашькой. Цель США - предоставить Украине столько вооружения, что бы на этих переговорах она могла говорить с позиции силы, выдвигать требования и ставить свои условия. В чем проблема?
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13.11.2022 23:41 Відповісти
Цензор иногда удивляет , один журнал сказал другому журналу, когда Салливан выступит тогда и напечатайте его обращение, распространять фсбшные слухи - это не мажордан
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13.11.2022 23:44 Відповісти
бувший особистий секретар Хіларі Клінтон, коли вона шикувала в Госдепі. Цим все сказано. Салівен та Кері два упоротих антиукраїнця, так само як і сімейка Клінтонів. Клінтониха і до цього часу хоче керовать "процесом". Це при її секретарстві танцор Обама витанцьовував з Дімоном алкашем.
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14.11.2022 00:59 Відповісти
Не треба приписувати Саллиівану те що він ніколи не говорив!
Administration officials, including Mr. Sullivan, continue to state in public that Washington won't press Kyiv on a diplomatic course, a practice that is perplexing the U.S.'s North Atlantic Treaty Organization allies. State Department officials briefed some European partners in Washington last week to allay concerns about a shift in approach, according to two senior European officials.
"It is our job to put them in the best position on the battlefield so that when and if there is an opportunity for diplomacy, they're in the best position at the bargaining table," Mr. Sullivan said Thursday. "The United States is not pressuring Ukraine. We're not insisting on things with Ukraine."
Я розумію що Зеля та Єрмак вже бажають сіси за стіл перемовин, але спотворювати переклад з англійської на українську такою мірою це вже занадто.
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14.11.2022 08:49 Відповісти
А КАК вы себе представляете "окончание войны" В РЕАЛЬНОСТИ?
ОК, мы освободили всю территорию Украины, и Расия это проглотит и затихнет навеки?
Кто-то в это верит?
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14.11.2022 10:14 Відповісти
Саме так і буде. Час русні закінчився. Коли в них гроші закінчаться, а це рано чи пізно станеться, вони вже не будуть нічого качати. Тому, ми маємо розібратися самі, а не слухати піндосів.
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14.11.2022 10:52 Відповісти
Надежды юношей питают....
Китай, Индия и всякие там Индонезии вполне будут покупать нефть-газ.
Да и вообще, ты Северную Корею видел? С 9 сентября 1948 года загибается, да всё никак не загнётся.
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14.11.2022 11:43 Відповісти
Нема там на, що дивитися, як сиділи в сраці так і сидять. Ізгоями, бо не вміють себе поводити "за столом". Лишилося не так багато часу, коли питання родючості землі та підходящого клімату стане ребром всім і одразу. А ви щось в дрібноті колупаєтесь. І це не Китай чи Індонезія з Індією створюють попит. Його створюють споживачі в сша та в єс. А той хто створює проблеми живе з санкціями і немає розвитку. І загалі, без чіпів ніхто і ніде не буде процвітати.
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14.11.2022 12:01 Відповісти
Ну вот сам и ответил. Процветать расия не будет, а кто виноват - фашистская Украина и прочее НАТО. И вставай страна огромная до победного конца!
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14.11.2022 12:45 Відповісти
Можна подумати, рашка хоч день була без зовнішнього контролю після великої перебудови. Там лише дурні думкою багатіють
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14.11.2022 13:24 Відповісти
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