Окупанти завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова
Російські окупаційні війська в неділю ввечері завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Попередньо – промисловий об'єкт. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
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Amber
показати весь коментар14.11.2022 00:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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