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Новини Війна
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Окупанти завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова

вибух,харків

Російські окупаційні війська в неділю ввечері завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетний обстріл Індустріального району Харкова. Попередньо – промисловий об'єкт. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

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Автор: 

обстріл (28948) Харків (5662) Терехов Ігор (313)


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Кацапи , коли ви аже всі передохнете , тварюки ??
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14.11.2022 00:54 Відповісти
 
 