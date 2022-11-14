Рашисти вдарили із РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади, - ОВА

Сьогодні, 14 листопада, з 04:56 ворог завдавав удари із РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалих немає.

У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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