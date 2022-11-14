Рашисти вдарили із РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади, - ОВА
Сьогодні, 14 листопада, з 04:56 ворог завдавав удари із РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, постраждалих немає.
У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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головне зараз завдання - розсiкти суцiльну смугу окупованого рашистами азовського
узбережжя,
удари по кримському мосту,
на кожний удар по українськiй iнфраструктурi повинен бути ще бiльший удар по оркам,
в том числi в Криму та в динири i в линири.