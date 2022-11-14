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Новини Війна
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Рашисти вдарили із РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади, - ОВА

кім

Сьогодні, 14 листопада, з 04:56 ворог завдавав удари із РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалих немає.

У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Також читайте: Рашисти вдарили із РСЗВ по акваторії Очаківської громади, - Кім

Автор: 

Миколаївська область (2290) обстріл (28993) Кім Віталій (471) Очаків (207)


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А як там Коса? Хтось писав учора,що вибили орків, дивилася карту, населені пункти в зоні окупації....
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14.11.2022 08:33 Відповісти
Зберігаємо тишу до офіційних повідомлень.
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14.11.2022 08:37 Відповісти
ну так а з якого дива кацапам бити по прибрежній смузі?
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14.11.2022 09:13 Відповісти
Вони з Коси обстріли ведуть, було тут від Гуменюк
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14.11.2022 09:34 Відповісти
та ясно що з коси, але вона чималенька, можуть намагатися подавити відправку нашого десанту
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14.11.2022 09:48 Відповісти
.

головне зараз завдання - розсiкти суцiльну смугу окупованого рашистами азовського

узбережжя,

удари по кримському мосту,

на кожний удар по українськiй iнфраструктурi повинен бути ще бiльший удар по оркам,

в том числi в Криму та в динири i в линири.



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14.11.2022 08:34 Відповісти
за міст не хвилюйтеся, декілька дронів в опори і міст в кабздона на концерті
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14.11.2022 09:16 Відповісти
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14.11.2022 10:53 Відповісти
Очаків - незламний! Острів - непереможний! мешканцям і військовим - Слава!
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14.11.2022 09:21 Відповісти
 
 