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ЗСУ визволили вже 12 населених пунктів на Луганщині, - Гайдай

луганщина

Включно з Макіївкою на Луганщині вже визволено 12 населених пунктів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Уже офіційно 12 населених пунктів звільнили ЗСУ від окупантів на Луганщині… Просування йде непросто, кожен метр Луганщини дається дуже важко. Час був у росіян підготуватися і звезти велику кількість мобілізованих…", - зазначив Гайдай.

Останньою із 12-ти звільнили Макіївку. Це крок на шляху до звільнення Сватового, через яке проходять три дороги.

Білогорівка перебуває під постійними обстрілами та атаками армії РФ, мобілізованих та "зеків". За словами Гайдая, "від села вже нічого не лишилося".

Бахмуту Донецької області "дістається найбільше", додав голова Луганської ОВА.

Проте наявність сучасної далекобійної зброї дозволяє українським артилеристам уражати склади боєприпасів та інші ворожі об'єкти "глибоко в тилу" армії РФ.

За словами Гайдая, у Луганську виникла "бавовна".

У росіян ще дуже багато техніки. Вони відкривають щільний вогонь по нещодавно звільнених українською армією селах, тому влада намагається проводити евакуацію.

Читайте: На окупованих територіях Луганщини міста не готові до опалювального сезону, - Гайдай

Автор: 

деокупація (950) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4890)


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Натерпілась Луганщина від оркорейха, жах просто.
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14.11.2022 08:54 Відповісти
так вони ж мріяли про рускій мір та щиро волали "***** введі!". не всі, але у більшості там саме такі настрої. принаймні були до того, як рускіє братья почали їх крити снарядами та ракетами.
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14.11.2022 09:16 Відповісти
Всі тимчасово окуповані території України включно з Кримом будуть визволені.Україна буде вільною та незалежною...
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14.11.2022 09:02 Відповісти
 
 