На Харківщині через обстріл горіли навчальний заклад та котельня, - ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, 14 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема, 2 пожежі, пов’язані із веденням бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Приблизно з 23:00 до 00:00 Шевченківська громада зазнала артилерійських обстрілів з боку ворога. Зафіксовано не менше 4 влучень в інфраструктурні об'єкти та житловий багатоквартирний будинок. Сталося 2 пожежі. В одному з випадків горів навчальний клас у навчальному закладі на площі 50 кв.м. В іншому - котельня на площі 3 кв.м.", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Обидві пожежі було оперативно ліквідовано рятувальниками 54 Державної пожежно-рятувальної частини.

Також рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на перевірку на місце влучення ворожих ракет в Індустріальному районі Харкова. Пожеж не виявлено.

Крім того, рятувальники 6 разів виїжджали для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

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Жителям деокупованих Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн питної води.