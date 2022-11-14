Наташа Пірц Мусар стала першою жінкою-президентом у Словенії
Ліберальна правозахисниця Наташа Пірц Мусар перемогла в другому турі виборів і стала першою жінкою - главою держави в Словенії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.
Повідомляється, що після підрахунку майже всіх голосів Пірц Мусар випередила свого конкурента - колишнього міністра закордонних справ Словенії Анже Логара з рахунком 54% проти 46%.
Її перемога посилює ліберальний блок країни після перемоги лівоцентристської коаліції на парламентських виборах у Словенії в квітні.
"Моїм першим завданням буде відкриття діалогу між усіма словенцями", - сказала вона під час святкування її виборчої команди.
54-річна Пірц Мусар стане першою жінкою на посаді президента після здобуття Словенією незалежності після розпаду Югославії в 1991 році. Пірц Мусар представляла колишню першу леді США Меланію Трамп у справах про авторські права та інших справах у Словенії.
Вона офіційно вступить на посаду та змінить чинного президента Борута Пахора на чолі країни 22 грудня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Женщина президент никогда бесмысленной войны не развяжет.
Знает насколько тяжело создать жизнь.
Это у Пу легко, две сек и ...ончил
Словения- родина Мелании .