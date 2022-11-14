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Новини
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Наташа Пірц Мусар стала першою жінкою-президентом у Словенії

президент,словенія,наташа,мусар,пірц

Ліберальна правозахисниця Наташа Пірц Мусар перемогла в другому турі виборів і стала першою жінкою - главою держави в Словенії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

Повідомляється, що після підрахунку майже всіх голосів Пірц Мусар випередила свого конкурента - колишнього міністра закордонних справ Словенії Анже Логара з рахунком 54% проти 46%.

Її перемога посилює ліберальний блок країни після перемоги лівоцентристської коаліції на парламентських виборах у Словенії в квітні.

"Моїм першим завданням буде відкриття діалогу між усіма словенцями", - сказала вона під час святкування її виборчої команди.

54-річна Пірц Мусар стане першою жінкою на посаді президента після здобуття Словенією незалежності після розпаду Югославії в 1991 році. Пірц Мусар представляла колишню першу леді США Меланію Трамп у справах про авторські права та інших справах у Словенії.

Вона офіційно вступить на посаду та змінить чинного президента Борута Пахора на чолі країни 22 грудня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Словенія передала Україні 28 танків М-55S. ФОТО

Автор: 

вибори (6717) Словенія (184) Наташа Пірц Мусар (9)


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Топ коментарі
+11
Наївний! Президент - це не "цар", а "політична команда" І саме "команда" вирішує, як саме буде вести себе людина, що є "вивіскою" держави Коли "тупарі" тут усираються від натуги і закликають до смерті Путіна, розумні люди сміються Бо знають: "Путін - теж "вивіска"!
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14.11.2022 09:22
+3
А ти впевнений, що саме Путін "формував команду", а не "команда" формувалася під конкретні задачі? І поставили вони над собою саме такого, який її влаштовував?
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14.11.2022 10:43
+2
В даному випадку це - різні речі! Бо "легітимність монарха" і "династії" і "виборної (на визначений строк) особи", не є"аналогами" Щоб змінить монарха чи династію - потрібне щось "архіважливе" (частіш всього здійснюється насильницьким шляхом чи звичайною смертю "вінценосця" Для зміни вибраного правителя достатньо зміни політичного курсу "команди" (чи заміна цєї команди)
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14.11.2022 09:55
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И это отлично.
Женщина президент никогда бесмысленной войны не развяжет.
Знает насколько тяжело создать жизнь.
Это у Пу легко, две сек и ...ончил
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14.11.2022 09:17 Відповісти
Наївний! Президент - це не "цар", а "політична команда" І саме "команда" вирішує, як саме буде вести себе людина, що є "вивіскою" держави Коли "тупарі" тут усираються від натуги і закликають до смерті Путіна, розумні люди сміються Бо знають: "Путін - теж "вивіска"!
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14.11.2022 09:22 Відповісти
І так, і ні. З одного боку «свита робить короля», з іншого є таке поняття, як роль особистості в історії. Звісно, не факт, що зі смертю «*****» владу захопить хтось кращий, так як політичної конкуренції немає, і це буде хтось із теперішньої свити, майже напевно із її силового крила
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14.11.2022 09:46 Відповісти
В даному випадку це - різні речі! Бо "легітимність монарха" і "династії" і "виборної (на визначений строк) особи", не є"аналогами" Щоб змінить монарха чи династію - потрібне щось "архіважливе" (частіш всього здійснюється насильницьким шляхом чи звичайною смертю "вінценосця" Для зміни вибраного правителя достатньо зміни політичного курсу "команди" (чи заміна цєї команди)
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14.11.2022 09:55 Відповісти
Проблема в тому, що його не обрала команда, а він її сам сформував, сам визначим напрям розвитку, заразвін над нею втрачає контроль, та то його проблеми))).
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14.11.2022 10:36 Відповісти
А ти впевнений, що саме Путін "формував команду", а не "команда" формувалася під конкретні задачі? І поставили вони над собою саме такого, який її влаштовував?
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14.11.2022 10:43 Відповісти
ВІТАЄМО !
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14.11.2022 09:40 Відповісти
Модненько сейчас быть либеральными правозащитниками. А если еще и из ЛГБТ - то все, жизнь удалась.
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14.11.2022 09:44 Відповісти
А Наташа не работает случаем на КГБ?
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14.11.2022 09:48 Відповісти
Мусар!)
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14.11.2022 09:58 Відповісти
Словения недавно раскрыла крыс путлера у себя под носом...но путч не удался... Штирлицов мавзолейных выгнали метлой под зад..🦍🤣
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14.11.2022 09:58 Відповісти
В соседней Хорватии недавно была президентом Колинда Грабар Китарович... Убойной красоты тетка...👍👍👍💯 сто пудов
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14.11.2022 10:01 Відповісти
Успехов! Либеральные идеи это лучшее что придумало человечество.
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14.11.2022 10:02 Відповісти
де звучить прізвище трамп, там дупа.
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14.11.2022 10:03 Відповісти
В Словении. 2 млн граждан
Словения- родина Мелании .
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14.11.2022 14:56 Відповісти
Коли вже у нас Йуля стане президентом? зачекалися.
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14.11.2022 10:23 Відповісти
 
 