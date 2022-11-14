Наташа Пірц Мусар стала першою жінкою-президентом у Словенії

Ліберальна правозахисниця Наташа Пірц Мусар перемогла в другому турі виборів і стала першою жінкою - главою держави в Словенії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP.

Повідомляється, що після підрахунку майже всіх голосів Пірц Мусар випередила свого конкурента - колишнього міністра закордонних справ Словенії Анже Логара з рахунком 54% проти 46%.

Її перемога посилює ліберальний блок країни після перемоги лівоцентристської коаліції на парламентських виборах у Словенії в квітні.

"Моїм першим завданням буде відкриття діалогу між усіма словенцями", - сказала вона під час святкування її виборчої команди.

54-річна Пірц Мусар стане першою жінкою на посаді президента після здобуття Словенією незалежності після розпаду Югославії в 1991 році. Пірц Мусар представляла колишню першу леді США Меланію Трамп у справах про авторські права та інших справах у Словенії.

Вона офіційно вступить на посаду та змінить чинного президента Борута Пахора на чолі країни 22 грудня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Словенія передала Україні 28 танків М-55S. ФОТО