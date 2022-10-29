Словенія передала Україні 28 танків М-55S. ФОТО

У Міноборони Словенії підтвердили, що танки, для надання яких була укладена угода з Німеччиною, успішно передані Україні. Ці танки перебували у резерві словенської армії, а тепер посилять оборону України.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на видання 24UR, Інформує Цензор.НЕТ.

Словенія передала Україні танки в рамках угоди між прем'єр-міністром країни Робертом Голобом та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Словенія пообіцяла Україні 28 танків М-55S, в обмін на техніку з Німеччини - 35 важких автонавантажувачів 8х8 та п'ять важких водяних цистерн 8х8 для формування середньої батальйонної групи.

Це друга значна партія словенської військової підтримки Україні. У липні Словенія відправила до України 35 бронетранспортерів-амфібій BVP M80A.

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