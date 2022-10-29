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Словенія передала Україні 28 танків М-55S. ФОТО

У Міноборони Словенії підтвердили, що танки, для надання яких була укладена угода з Німеччиною, успішно передані Україні. Ці танки перебували у резерві словенської армії, а тепер посилять оборону України.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на видання 24UR, Інформує Цензор.НЕТ. 

Словенія передала Україні танки в рамках угоди між прем'єр-міністром країни Робертом Голобом та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Словенія пообіцяла Україні 28 танків М-55S, в обмін на техніку з Німеччини - 35 важких автонавантажувачів 8х8 та п'ять важких водяних цистерн 8х8 для формування середньої батальйонної групи.

Це друга значна партія словенської військової підтримки Україні. У липні Словенія відправила до України 35 бронетранспортерів-амфібій BVP M80A.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від Словенії 28 модернізованих танків М-55S. ВІДЕО+ФОТО

Словенія передала Україні 28 танків М-55S 01
Словенія передала Україні 28 танків М-55S 02

Словенія передала Україні 28 танків М-55S 03

Автор: 

допомога (8371) Словенія (182) танк (2071) Україна (5919) Шольц Олаф (1139)


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Топ коментарі
+57
Українські військові звільнили від окупантів ще одне селище на Луганщині
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29.10.2022 17:34
+32
А чорні пакети згодяться для дохлих качапських свиней...
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29.10.2022 17:35
+24
Може у людини 2 дні інтернета не було. Зараз і таке бува. Нічого страшного...
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29.10.2022 18:11
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Шо за проблєми ?? Передати їх НГ !!!
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29.10.2022 20:46 Відповісти
Цікавий танк, важить всього 36 тон, дуже швидкий і маневрений, глибока модернізація Т 55
Звісно Абрамс краще але поки є тільки такі

M-55 S суттєво відрізняється від свого попередника. Танк отримав нову гармату - 105-мм нарізну Royal Ordnance L7 з термальним кожухом, одну з найуспішніших танкових гармат усіх часів. Башту та корпус покрили додатковою реактивною бронею, яка навіть змінила силует танка, наблизивши його до ********. M-55S отримав цифровий балістичний обчислювач та стабілізацію гармати, приціл Fotona SGS-55 з лазерним далекоміром, командирський приціл Fotona COMTOS-55, покращений двигун та нові гумометалеві гусениці і навіть сповіщувач про лазерне опромінення LIRD-1A, пов'язаний із системою пуску димових гранат IS-6.
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29.10.2022 20:58 Відповісти
Такие танки лучше с экипажами передавать
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29.10.2022 21:13 Відповісти
дареному коню в зубы не смотрят
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30.10.2022 08:42 Відповісти
Таварисч, это не те Т-55, 60-х годов. Это М-55S, гоголь в помощь...
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30.10.2022 13:51 Відповісти
лахта гне свою програму, тому все нормально.
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30.10.2022 14:16 Відповісти
Смерть москалякам!!! Знищити!!! Каструвати!!! Стерелізувати!!!
🇺🇦СЛАВА УКРАЇНІ💙💛
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30.10.2022 16:43 Відповісти
IЗОЛЮВАТИ МОСКАЛЬНЮ ВІД ЦИВІЛІЗОВАНОГО СВІТУ❗️❗️❗️
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30.10.2022 16:44 Відповісти
ДЯКУЄМ США ЗА ПІДТРИМКУ!!!
СПАСИБІ ЄВРОПІ ЗА ДОПОМОГУ!!!
РАЗОМ ЗНИЩИМО КЛЯТУ МОСКАЛЬНЮ!!!
💙💛
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30.10.2022 16:46 Відповісти
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