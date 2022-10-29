Словенія передала Україні 28 танків М-55S. ФОТО
У Міноборони Словенії підтвердили, що танки, для надання яких була укладена угода з Німеччиною, успішно передані Україні. Ці танки перебували у резерві словенської армії, а тепер посилять оборону України.
Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на видання 24UR, Інформує Цензор.НЕТ.
Словенія передала Україні танки в рамках угоди між прем'єр-міністром країни Робертом Голобом та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Словенія пообіцяла Україні 28 танків М-55S, в обмін на техніку з Німеччини - 35 важких автонавантажувачів 8х8 та п'ять важких водяних цистерн 8х8 для формування середньої батальйонної групи.
Це друга значна партія словенської військової підтримки Україні. У липні Словенія відправила до України 35 бронетранспортерів-амфібій BVP M80A.
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Звісно Абрамс краще але поки є тільки такі
M-55 S суттєво відрізняється від свого попередника. Танк отримав нову гармату - 105-мм нарізну Royal Ordnance L7 з термальним кожухом, одну з найуспішніших танкових гармат усіх часів. Башту та корпус покрили додатковою реактивною бронею, яка навіть змінила силует танка, наблизивши його до ********. M-55S отримав цифровий балістичний обчислювач та стабілізацію гармати, приціл Fotona SGS-55 з лазерним далекоміром, командирський приціл Fotona COMTOS-55, покращений двигун та нові гумометалеві гусениці і навіть сповіщувач про лазерне опромінення LIRD-1A, пов'язаний із системою пуску димових гранат IS-6.
🇺🇦СЛАВА УКРАЇНІ💙💛
СПАСИБІ ЄВРОПІ ЗА ДОПОМОГУ!!!
РАЗОМ ЗНИЩИМО КЛЯТУ МОСКАЛЬНЮ!!!
💙💛