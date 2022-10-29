Словения передала Украине 28 танков М-55S. ФОТО
В Минобороны Словении подтвердили, что танки, для предоставления которых было заключено соглашение с Германией, успешно переданы Украине. Эти танки находились в резерве словенской армии, а теперь усилят оборону Украины.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание 24UR, сообщает Цензор.НЕТ.
Словения передала Украине танки в рамках соглашения между премьер-министром страны Робертом Голобом и канцлером Германии Олафом Шольцем. Словения пообещала Украине 28 танков М-55S, в обмен на технику из Германии – 35 тяжелых автопогрузчиков 8х8 и пять тяжелых водяных цистерн 8х8 для формирования средней батальонной группы.
Это вторая значительная партия словенской военной поддержки Украины. В июле Словения отправила в Украину 35 бронетранспортеров-амфибий BVP M80A.
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Звісно Абрамс краще але поки є тільки такі
M-55 S суттєво відрізняється від свого попередника. Танк отримав нову гармату - 105-мм нарізну Royal Ordnance L7 з термальним кожухом, одну з найуспішніших танкових гармат усіх часів. Башту та корпус покрили додатковою реактивною бронею, яка навіть змінила силует танка, наблизивши його до ********. M-55S отримав цифровий балістичний обчислювач та стабілізацію гармати, приціл Fotona SGS-55 з лазерним далекоміром, командирський приціл Fotona COMTOS-55, покращений двигун та нові гумометалеві гусениці і навіть сповіщувач про лазерне опромінення LIRD-1A, пов'язаний із системою пуску димових гранат IS-6.
🇺🇦СЛАВА УКРАЇНІ💙💛
СПАСИБІ ЄВРОПІ ЗА ДОПОМОГУ!!!
РАЗОМ ЗНИЩИМО КЛЯТУ МОСКАЛЬНЮ!!!
💙💛