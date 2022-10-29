Словения передала Украине 28 танков М-55S. ФОТО

В Минобороны Словении подтвердили, что танки, для предоставления которых было заключено соглашение с Германией, успешно переданы Украине. Эти танки находились в резерве словенской армии, а теперь усилят оборону Украины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание 24UR, сообщает Цензор.НЕТ.

Словения передала Украине танки в рамках соглашения между премьер-министром страны Робертом Голобом и канцлером Германии Олафом Шольцем. Словения пообещала Украине 28 танков М-55S, в обмен на технику из Германии – 35 тяжелых автопогрузчиков 8х8 и пять тяжелых водяных цистерн 8х8 для формирования средней батальонной группы.

Это вторая значительная партия словенской военной поддержки Украины. В июле Словения отправила в Украину 35 бронетранспортеров-амфибий BVP M80A.

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