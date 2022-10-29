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Словения передала Украине 28 танков М-55S. ФОТО

В Минобороны Словении подтвердили, что танки, для предоставления которых было заключено соглашение с Германией, успешно переданы Украине. Эти танки находились в резерве словенской армии, а теперь усилят оборону Украины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание 24UR, сообщает Цензор.НЕТ.

Словения передала Украине танки в рамках соглашения между премьер-министром страны Робертом Голобом и канцлером Германии Олафом Шольцем. Словения пообещала Украине 28 танков М-55S, в обмен на технику из Германии – 35 тяжелых автопогрузчиков 8х8 и пять тяжелых водяных цистерн 8х8 для формирования средней батальонной группы.

Это вторая значительная партия словенской военной поддержки Украины. В июле Словения отправила в Украину 35 бронетранспортеров-амфибий BVP M80A.

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Словения передала Украине 28 танков М-55S 01
Словения передала Украине 28 танков М-55S 02

Словения передала Украине 28 танков М-55S 03

помощь (7820) Словения (151) танк (2260) Украина (44971) Шольц Олаф (909)


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Топ комментарии
+57
Українські військові звільнили від окупантів ще одне селище на Луганщині
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29.10.2022 17:34
+32
А чорні пакети згодяться для дохлих качапських свиней...
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29.10.2022 17:35
+24
Може у людини 2 дні інтернета не було. Зараз і таке бува. Нічого страшного...
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29.10.2022 18:11
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Шо за проблєми ?? Передати їх НГ !!!
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29.10.2022 20:46 Ответить
Цікавий танк, важить всього 36 тон, дуже швидкий і маневрений, глибока модернізація Т 55
Звісно Абрамс краще але поки є тільки такі

M-55 S суттєво відрізняється від свого попередника. Танк отримав нову гармату - 105-мм нарізну Royal Ordnance L7 з термальним кожухом, одну з найуспішніших танкових гармат усіх часів. Башту та корпус покрили додатковою реактивною бронею, яка навіть змінила силует танка, наблизивши його до ********. M-55S отримав цифровий балістичний обчислювач та стабілізацію гармати, приціл Fotona SGS-55 з лазерним далекоміром, командирський приціл Fotona COMTOS-55, покращений двигун та нові гумометалеві гусениці і навіть сповіщувач про лазерне опромінення LIRD-1A, пов'язаний із системою пуску димових гранат IS-6.
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29.10.2022 20:58 Ответить
Такие танки лучше с экипажами передавать
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29.10.2022 21:13 Ответить
дареному коню в зубы не смотрят
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30.10.2022 08:42 Ответить
Таварисч, это не те Т-55, 60-х годов. Это М-55S, гоголь в помощь...
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30.10.2022 13:51 Ответить
лахта гне свою програму, тому все нормально.
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30.10.2022 14:16 Ответить
Смерть москалякам!!! Знищити!!! Каструвати!!! Стерелізувати!!!
🇺🇦СЛАВА УКРАЇНІ💙💛
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30.10.2022 16:43 Ответить
IЗОЛЮВАТИ МОСКАЛЬНЮ ВІД ЦИВІЛІЗОВАНОГО СВІТУ❗️❗️❗️
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30.10.2022 16:44 Ответить
ДЯКУЄМ США ЗА ПІДТРИМКУ!!!
СПАСИБІ ЄВРОПІ ЗА ДОПОМОГУ!!!
РАЗОМ ЗНИЩИМО КЛЯТУ МОСКАЛЬНЮ!!!
💙💛
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30.10.2022 16:46 Ответить
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