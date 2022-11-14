2 863 воєнні злочини зареєстровано на деокупованій території Харківщини

49 воєнних злочинів, вчинених російськими військовими під час окупації, зареєстровано за минулу добу на звільнених територіях Харківської області.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 2863 воєнних злочинів, з яких найбільше за ст. 438 КК України – 2528, за ст. 111-1 КК України – 280 та інші", - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу затримано 12 осіб, яких підозрюють у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.

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