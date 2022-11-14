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Новини Війна
18 006 28

ЗСУ мають продовжити контрнаступ, скориставшись помилкою Путіна, - ISW

війна,зсу

Збройні сили повинні скористатися помилкою президента країни-агресора Володимира Путіна, який "підганяє" свої війська вести наступальні дії, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Про це йдеться у звіті ISW, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна та її прихильники повинні скористатися помилкою Путіна, продовжуючи контрнаступ за обставин, набагато більш сприятливих для Києва, ніж для Москви", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що українські війська продовжують досягати обмежених успіхів у Луганській області і, ймовірно, зможуть досягти більших успіхів, якщо будуть підкріплені військами із західної частини Херсонщини.

Росіяни, безумовно, також зміцнюють свої оборонні позиції в Луганській області, але ЗСУ, тим не менш, просуваються вперед, і немає підстав прогнозувати, що погано навчені, погано оснащені і з низьким моральним духом російські резервісти зможуть зупинити українські війська, окрилені своїми перемогами, в їхньому просуванні.

Тому припинення або тривале уповільнення бойових дій протягом наступних кількох місяців є дуже малоймовірним. Росіяни явно не намагаються створити і зміцнити оборонні позиції по всій лінії фронту, а скоріше відновлюють наступальні операції в Донецькій області.

Українці майже напевно продовжуватимуть свої контрнаступальні операції, які вже ведуться. Обидві сторони навряд чи припинять бойові дії взимку. Бойові дії, швидше за все, посиляться, ніж послабляться зі зниженням температури.

Також будь-яка спроба перемир'я або припинення бойових дій в цей час буде в переважній більшості на користь Росії.

Читайте також: РФ може посилити наступ на Донеччині після поразки на Херсонщині, - ISW

Той факт, що Путін продовжує підганяти своїх генералів до наступу за існуючих обставин, є серйозною помилкою з військової точки зору, кажуть в ISW.

"Це, ймовірно, пов'язано з тими психологічними факторами, які змусили Путіна віддати наказ про вторгнення, але також і з потребою Путіна продемонструвати свою жорсткість фракції, очолюваній, принаймні публічно, фінансистом "Вагнера" Євгеном Пригожиним. Тому Путін навряд чи буде прагнути до припинення вогню, якщо воно не супроводжуватиметься значними українськими або міжнародними поступками", - кажуть аналітики.

В ISW також нагадують, що Україна поки "жодним чином не звільнила мінімальну територію, необхідну для її майбутньої безпеки та економічного виживання, навіть після остаточної перемоги на заході Херсонщини".

Автор: 

армія рф (17729) путін володимир (24068) росія (65856) ЗСУ (7642) ISW (653)


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Топ коментарі
+15
Ребята, послушайте москаля, война должна закончится в Москве, полным разгромом путинизма и роспуском российской армии, иначе победы не будет.
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14.11.2022 10:14
+13
Ещё освобождать и освобождать! Первая стадия это отбить земли на время 22 февраля. Вторая/третья стадия это Донбасс/Луганск и финальный босс- Крым. Пока чмобики ложатся по бтг в сутки все это выглядит реалистично, три месяца и нет чмобиков (с учётом раненых) может наконец то Байден и компания родят атакамс 300км, вот тогда начнется весёлуха. ЗСУ давно уже доказали что умеют распоряжаться техникой так что камон! И танков хотя бы двадцатку потестить в реальном боестолкновении. Эх были бы люди уровня Маккейна живы давно бы все это имели.
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14.11.2022 10:09
+11
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14.11.2022 10:07
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Зрозуміло. Вони мій коментар внизу прочитали і змінили думку про резерви і перерозподіл сил Армії. А то пишуть, що орки з Херсона ідуть на Донбас, а ЗСУ.....?
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14.11.2022 10:05 Відповісти
Гитлер тоже когда Берлин уже окружили орал что нужно наступать

Брызгая слюной от бессилия )
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14.11.2022 10:06 Відповісти
А Венк забил на Адика, и спас немало солдат и гражданских
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14.11.2022 10:09 Відповісти
"Денщик, выкравший генеральские сапоги"
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14.11.2022 10:07 Відповісти
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14.11.2022 10:07 Відповісти
Ещё освобождать и освобождать! Первая стадия это отбить земли на время 22 февраля. Вторая/третья стадия это Донбасс/Луганск и финальный босс- Крым. Пока чмобики ложатся по бтг в сутки все это выглядит реалистично, три месяца и нет чмобиков (с учётом раненых) может наконец то Байден и компания родят атакамс 300км, вот тогда начнется весёлуха. ЗСУ давно уже доказали что умеют распоряжаться техникой так что камон! И танков хотя бы двадцатку потестить в реальном боестолкновении. Эх были бы люди уровня Маккейна живы давно бы все это имели.
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14.11.2022 10:09 Відповісти
Ребята, послушайте москаля, война должна закончится в Москве, полным разгромом путинизма и роспуском российской армии, иначе победы не будет.
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14.11.2022 10:14 Відповісти
Это уже не звучит реалистично, но я совсем не против)
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14.11.2022 10:16 Відповісти
Легион «Свобода России» вполне будет иметь возможность это сделать
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14.11.2022 10:27 Відповісти
Війна повинна закінчитись всекацапською смутою і , як наслідок - розпадом рашистської імперії .! Інакше вона не закінчиться ніколи . .
Шанси на те що так і буде - великі , і ЗСУ , відвойовуючи захоплені федерашкою території , їх збільшують з кожним днем .
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14.11.2022 10:35 Відповісти
Нам перемога в кацапському розумінні не потрібна. Для нас звільнення своєї землі є перемогою. Кацапам, ще мудохатись зі своїм ****** та тим режимом шо він створив, виплачувати репарації та сидіти під санкціями в міжнародній ізоляції в цілих і не розбомблених містах. В ізоляції, тобто не маючи змоги нападати та красти чуже, ви самі себе повбиваєте розкуркулюючи "братішєк" і "сєстрьонок"... Нам своє робить!
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14.11.2022 10:37 Відповісти
Они используют ЯО если залезть на их тер-ию в границах 2014года. Нужно чтобы они сами развалились из-за понимания что империю больше тянуть не в силах.
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14.11.2022 10:39 Відповісти
Розбити Москву можна по різному.Після перемоги пійти на Москву,а можна простіше.Піцти і звільнити Кавказ.А вони вже потім самі з Росією поквитаються
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14.11.2022 11:27 Відповісти
Еще летом Швец говорил, что несколько сотен танков Абрамс было снято с консервации для регламентных работ и сейчас эти работы на стадии финиша уже. Только куда потом эти танки будут переброшены пока еще неизвестно. Но по слухам говорится, что в Украину.
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14.11.2022 12:30 Відповісти
тим часом касапи в своїх пабліках твердять, що захопили Опитне, Майорськ під Авдіївкою та половину Мар'їнки
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14.11.2022 10:30 Відповісти
Это плохо, но это временно. Херсон они тоже брали "навсегда". Даже поспешили, клоуны, включить его в свой состав. Сейчас ломают голову как объяснить своим тупым ватникам, что отдают, получается что уже "свои" территории, противнику. Но ватники уже им не верят и умоляют их: "не нужно повторять, собаки"))).
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14.11.2022 10:46 Відповісти
Можливо,це тактичний відкат з нашого боку..
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14.11.2022 10:47 Відповісти
и так будет всегда, они у нас два с половиной села, мы у них 5000 квадратных километров
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14.11.2022 10:56 Відповісти
Мар'їнка - це райцентр... І Майорськ - не село...
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14.11.2022 11:04 Відповісти
Мабуть знову *********** військовим не постачають або зупиняєтся артпідтримка, як було під Лисичанськом та Сіверодонецьком і вони вимушені відходити.
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14.11.2022 11:47 Відповісти
Я думаю, Залужний вже прийняв відповідне рішення, а зараз він головний у ЗСУ. Так що, далі буде...
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14.11.2022 10:33 Відповісти
чи не вигідніше дати кацапам виснажитися наступом взимку, а навесні піти в наступ?
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14.11.2022 10:33 Відповісти
Ні. Їх постійно потрібно вбивати всіма можливими засобами. Порівняйте їх ресурсну базу і нашу! Ми територіально в 28 разів менша країна і до весни ці тварюки видресують мобіків та вироблять стільки зброї що війна буде продовжуватись значно довше. Звідси: персонал заводів має перетворитися в мобіків, а життя мобіка має бути коротким...
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14.11.2022 10:43 Відповісти
Помилка путі - його поява на світ...
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14.11.2022 10:41 Відповісти
Скорее его родителей тогда уж. Но знаете, с другой стороны, прокладок у женщин не было, не то что презервативов. А жопу вытирали страницами, вырванных с книг. В основном в изобилии были книги про Ильича. Вот какие какие, а эти отправлялись сразу в толчок- читать их особо никто не собирался))
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14.11.2022 10:57 Відповісти
Пока мастя ложится, не давать кацапам оговтатысь , теснить.
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14.11.2022 10:46 Відповісти
Мелитополь надо забирать,очень важный логистический узел...🔱❤️🖤🔱 Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦✊💪👍💯
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14.11.2022 10:49 Відповісти
Єслі ми підем на Мелітополь --- то в них почнеться роздвоєння лічності .
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14.11.2022 11:21 Відповісти
 
 