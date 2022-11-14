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Новини Війна
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Сьогодні у Бучанському районі проводитимуться навчання для військових, можливі звуки вибухів, - ОВА

навчання,зсу,тренування

Сьогодні у Бучанському районі на Київщині відбудуться навчання для військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Повідомляється, що сьогодні з 10:00 до 15:00 у Бучанському районі будуть проводитися заняття для військових.

"У зв'язку з чим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.

Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

вибух (4507) Київська область (4081) військові навчання (2779)


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пару десятків полонених касабів можуть зробити навчання видовищним і ще більше захоплюючім.. хоч запрошуй Голлівуд
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14.11.2022 10:12 Відповісти
 
 