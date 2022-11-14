Сьогодні у Бучанському районі проводитимуться навчання для військових, можливі звуки вибухів, - ОВА

Сьогодні у Бучанському районі на Київщині відбудуться навчання для військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Повідомляється, що сьогодні з 10:00 до 15:00 у Бучанському районі будуть проводитися заняття для військових.



"У зв'язку з чим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.



Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.

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