Сьогодні у Бучанському районі проводитимуться навчання для військових, можливі звуки вибухів, - ОВА
Сьогодні у Бучанському районі на Київщині відбудуться навчання для військовослужбовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Повідомляється, що сьогодні з 10:00 до 15:00 у Бучанському районі будуть проводитися заняття для військових.
"У зв'язку з чим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.
Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!" - йдеться в повідомленні.
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Alex Sav #513490
показати весь коментар14.11.2022 10:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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