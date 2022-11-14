У визволеному Бериславському районі Херсонщини окупанти практично все замінували

У деокупованому Бериславському районі Херсонської області ворог замінував практично всі об’єкти критичної інфраструктури, лісосмуги, житлові будинки і медичні заклади.

Про це повідомив начальник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На сьогодні у всіх 11 територіальних громадах, що входять до складу Бериславського району, вже майорить український прапор.

"У нещодавно звільнених населених пунктах, в тому числі в самому місті Бериславі, тривають стабілізаційні заходи. Кількість населення, що знаходиться на сьогоднішній день на території району, становить близько 35 тис., до моменту повномасштабного вторгнення РФ вона складала 96 тис. осіб", - розповів Літвінов.

Водночас, додав він, окупанти продовжують обстріли деокупованого Бериславського району, тому вкрай важко провести розмінування території та об’єктів критичної інфраструктури.

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"Ворог при відході замінував практично все - це об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, медичні заклади та заклади освіти, лісосмуги. У місті Берислав російські війська підірвали високовольтні лінії електропередач, зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній. Тому місто залишається без електроспоживання, також відсутнє газо- та водопостачання. Крім того, в місті Берислав 11 водонапірних свердловин, є інформація, що деякі з них заміновані", - зазначив Літвінов.

За його словами, гуманітарна допомога мешканцям деокупованого району буде доставлена одразу, як тільки це дозволить ситуація з розмінуванням.

"Людям потрібні продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, пігулки для знезараження питної води. Наразі все заміновано, тому військові займаються в першу чергу розмінуванням критичної інфраструктури. Як тільки безпекова ситуація дозволить, ми все туди направимо", - сказав він.

Літвінов зазначив, що попри складну безпекову ситуацію та наполегливу рекомендацію евакуюватися, більшість мешканців деокупованої території Бериславського району не хочуть полишати своїх домівок.

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