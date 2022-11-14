УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9855 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 537 8

Відступаючи з Херсонщини, росіяни застосували "підступні" методи мінування, - ОК "Південь"

мінування,харківщина

На Херсонщині війська РФ, відступаючи, використовували "підступні" методи мінування,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону..

"Окупанти, відступаючи, використовували підступні методи мінування великих площ. І не лише проїзних доріг, не тільки територій, які використовують для пішої прогулянки, а дуже багато таких територій, які використовуються в соціальному напрямку, – лікарні, навчальні заклади, де вони базувалися. Також дуже багато приватних приміщень, в тому числі і квартир в обласному центрі, можуть бути замінованими. Дуже багато комунікацій, об'єктів критичної інфраструктури", – сказала вона.

Читайте також: На деокуповану Херсонщину направлять додаткові сили, щоб пришвидшити розмінування,- МВС

Тому, за її словами, стабілізаційні заходи будуть тривати "досить довго".

"До всіх місцевих жителів ми звертаємося, щоб вони усвідомлювали цю небезпеку, і в жодному разі не наближалися до невідомих або підозрілих предметів. Одразу повідомляти про це фахівців", – додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині авто з родиною наїхало на міну - 4 постраждалих, серед яких дитина 

Автор: 

мінування (1218) Херсонська область (5841)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а что вы хотели - ******
показати весь коментар
14.11.2022 01:46 Відповісти
Нащадки андрофагів
показати весь коментар
14.11.2022 02:10 Відповісти
Сталин не зря их селекционировал в Гулагах.
Вывел еще страшнее породу людей: Русский.
показати весь коментар
14.11.2022 03:08 Відповісти
вот ведь падлючая нация...
показати весь коментар
14.11.2022 03:48 Відповісти
Як цікаво. А деж наші мінки та взорвані мости 24. Так би, як зараз ми, стояли би каци на Чонгарі. Я б сам підступно для рашистів мінував.
показати весь коментар
14.11.2022 05:33 Відповісти
зебільна монобільшісь в квітні 2021 проголосувала за розмінування Чонгара
показати весь коментар
14.11.2022 06:33 Відповісти
По ходу ти тільки кущі мінувати можеш вонючими мінами, та й тут на цензорі мінувальник ще той.
показати весь коментар
14.11.2022 06:07 Відповісти
 
 