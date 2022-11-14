Відступаючи з Херсонщини, росіяни застосували "підступні" методи мінування, - ОК "Південь"

На Херсонщині війська РФ, відступаючи, використовували "підступні" методи мінування,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону..

"Окупанти, відступаючи, використовували підступні методи мінування великих площ. І не лише проїзних доріг, не тільки територій, які використовують для пішої прогулянки, а дуже багато таких територій, які використовуються в соціальному напрямку, – лікарні, навчальні заклади, де вони базувалися. Також дуже багато приватних приміщень, в тому числі і квартир в обласному центрі, можуть бути замінованими. Дуже багато комунікацій, об'єктів критичної інфраструктури", – сказала вона.

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Тому, за її словами, стабілізаційні заходи будуть тривати "досить довго".

"До всіх місцевих жителів ми звертаємося, щоб вони усвідомлювали цю небезпеку, і в жодному разі не наближалися до невідомих або підозрілих предметів. Одразу повідомляти про це фахівців", – додала вона.

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