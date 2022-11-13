На деокуповану Херсонщину направлять додаткові сили, щоб пришвидшити розмінування,- МВС
На деокуповану Херсонщину направлять додаткові сили піротехнічних підрозділів, щоб пришвидшити розмінування території регіону
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі національного телемарафону.
"Перед відходом російські війська підірвали не лише мостові переправи. Вони зробили все для того, щоб вивести з ладу об'єкти енергозабезпечення, газову інфраструктуру і водопостачання. Діяльність наших піротехнічних служб сконцентрована на якомога швидкому обстеженню цих об'єктів для того, щоб спеціальні служби могли у найкоротші терміни повернути Херсонщині світло, тепло, зв'язок, опалення… Наразі десятки осіб, а від завтра сотні осіб і десятки одиниць спеціальної техніки будуть денно обстежувати територію області…Від завтра ми кидаємо додаткові сили піротехнічних підрозділів для того, щоб зробити темпи розмінування значно більшими", – розповів він.
За його словами, сьогодні спеціалісти обстежили площу понад 3 гектари, виявлено близько 40 одиниць вибухонебезпечних предметів.
"Сьогодні стався трагічний інцидент, коли автомобіль із спеціалістами "Укрзалізниці", перебуваючи на сільській дорозі, разом із 6 фахівцями вибухнув на міні. На щастя, всі живі", – заявив Єнін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
to free territories with months in between,
so that there would be pyrotechnics
available for the first main demining attempts.